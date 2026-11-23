И ранският парламент - еднокамарният Меджлис - е готов в най-кратки срокове и по спешност да приеме закон за излизане на страната от Договора за неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО) веднага щом висшето ръководство на ислямската република вземе подобно решение. Това съобщи руската агенция ТАСС, позовавайки се на изявление на председателя на парламентарната Комисия по национална сигурност и външна политика Ебрахим Азизи.

Senior Iranian lawmaker Ebrahim Azizi: Regional countries relying on the United States is like leaning on a wall made of paper https://t.co/bPKxkvvDDy — Alireza Akbari (@itsalireza_akb) November 23, 2026

Позицията очертава готовността на законодателната власт в Техеран да реагира без забавяне, ако политическото ръководство определи оттеглянето от международния договор като необходима стъпка. Самият Азизи обаче подчертава, че подобен ход изисква решение на най-високо държавно ниво, а не само инициатива от страна на депутатите.

В състояние ли е Иран да произведе атомна бомба

„Веднага щом ислямски Иран - тъй като това [трябва да бъде] решение на държавно ниво - стигне до такова заключение, Меджлисът е готов под формата на спешни законопроекти да даде на отговорните лица правно прикритие за тази стъпка“, посочи Азизи пред агенция Fars, цитиран от ТАСС.

Iran’s Majles (unicameral parliament) is ready to pass a bill on the country’s withdrawal from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons as soon as the Islamic Republic makes such a decision, the Iranian Parliament’s National Security and Foreign Policy Commission Chairman Ebrahim Azizi stated: https://t.co/LWqLcS96aE — TASS (@tassagency_en) November 23, 2026

Според председателя на комисията правната подготовка вече е напреднала и законопроектите, предвиждащи излизане от ДНЯО, са съставени от народните представители и официално регистрирани в законодателната система на Меджлиса. Азизи отбеляза още, че в парламента има необходимата и твърда воля тези текстове да бъдат разгледани и приети по спешна процедура, ако бъде даден съответният сигнал.

Иран сигнализира за възможна промяна в ядрената си политика при военни удари

Темата за евентуално оттегляне на Иран от ДНЯО остава сред най-чувствителните въпроси във външната политика и ядрената сигурност на страната, като официални лица и институции в Техеран многократно са коментирали рисковете и условията около договора, включително че крайното решение принадлежи на държавното ръководство.