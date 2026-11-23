Б ългария остава страната с най-голямо неравенство в доходите в Европейския съюз. Коефициентът на Джини за страната е 37,7 пункта при 29,2 за ЕС според данните на Евростат за 2025 г. Докато общият показател за Съюза пада до най-ниското си равнище от 2010 г. насам, България остава малко над собственото си средно ниво от 37,4 пункта за периода 2010-2024 г.

Защо разликата у нас остава толкова голяма? Доц. Франсиско Делгадо от Университета в Овиедо, Испания, посочва пред Euronews Business няколко причини. Сред тях са съчетанието от плосък подоходен данък и високи косвени данъци, ограниченият ефект на пенсиите и социалните помощи върху разликите в доходите и големият дял на неформалната икономика.

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Как данъците и социалните плащания влияят на доходите

Според Делгадо съчетанието от плосък подоходен данък и високи косвени данъци има регресивен ефект. Косвените данъци се плащат чрез цената на стоките и услугите и могат да заемат по-голям дял от дохода на домакинствата с по-малки възможности. Икономистът посочва още, че социалните плащания, включително пенсиите и помощите, свиват слабо разликите. Той откроява и разделението на пазара на труда, неформалната икономика и дълбоките демографски и регионални различия.

„Институциите на пазара на труда, способността на данъците и социалните трансфери да преразпределят доходите, структурата и производителността на икономиката, човешкият капитал и равните възможности са ключовите фактори, определящи неравенството в доходите“, заявява Делгадо пред Euronews Business.

Euronews цитира и оценка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Според нея разликите в доходите от труд и капитал в България са големи още преди облагането и изплащането на социални плащания, а данъчната и социалната система ги намаляват в ограничена степен. ОИСР посочва като една от причините плоския данък от 10% върху доходите на физическите лица и липсата на общ необлагаем минимум.

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Къде в ЕС доходите са най-равномерно разпределени

Коефициентът на Джини показва как са разпределени разполагаемите доходи, като отчита размера и състава на домакинствата. Скалата е от 0 до 100. При 0 доходите са напълно равни, а 100 е крайният случай, при който целият доход е съсредоточен в един човек.

След България по неравенство в ЕС се нареждат Латвия с 35,6 и Литва с 35,5 пункта. Сред големите икономики и четирите държави, които Euronews сравнява, са над общия показател за ЕС. Германия е с 30,1 пункта, Франция с 30,4, Испания с 30,8, а Италия с 31.

Най-равномерно в ЕС са разпределени доходите в Словакия, където коефициентът е 23 пункта. Следват Белгия с 23,4, Чехия с 24, Словения с 24,6 и Полша с 24,9. В по-широкото сравнение на Euronews, което обхваща 34 европейски държави, най-високата стойност е в Турция с 43,9 пункта.

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Как Румъния и Полша свиват разликата

Румъния е страната от ЕС, която в сравнението на Euronews се отдалечава най-много надолу от собственото си дългосрочно равнище. Коефициентът ѝ през 2025 г. е 27,3 пункта, с 6,4 пункта под средните 33,7 за периода 2010-2024 г. В Полша показателят е 24,9 пункта, с 4 пункта под средното за страната през същия период.

Делгадо свързва промяната преди всичко със силния икономически растеж. Между 2015 и 2025 г. БВП на човек, измерен според покупателната способност, се повишава от 56% на 78% от средното за ЕС в Румъния и от 70% на 81% в Полша. Икономистът посочва и значителните увеличения на минималната заплата, особено в Полша, разширяването на социалната подкрепа и европейското финансиране.

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Неравенството в ЕС намалява, но не навсякъде

За ЕС като цяло коефициентът на Джини спада от 29,4 пункта през 2024 г. на 29,2 през 2025 г. Средната му стойност за предходните 15 години е 30,2 пункта. В Унгария обаче показателят е с 1,9 пункта над собственото средно равнище за периода 2010-2024 г. Над дългосрочните си стойности са също Швеция с 1,6 пункта, Финландия с 1,3 и Дания с 0,8 пункта. Делгадо отбелязва, че северните страни са имали икономически затруднения през последните години, а във Финландия и Швеция безработицата е висока.