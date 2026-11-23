НАТО разследва навлизането на руски ракети в полското въздушно пространство в петък.

Генералният секретар Марк Рюте определи инцидента като опасен и свързан с Русия.

Дали нарушението е било умишлено, ще установят полските и съюзническите власти.

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Полша и съюзниците ѝ от НАТО все още трябва да установят дали навлизането на руски ракети в полското въздушно пространство в петък е било умишлено, заяви днес генералният секретар на алианса Марк Рюте, цитиран от Ройтерс.

Рюте направи изявлението си по време на продължаващата в Берлин 72-ра годишна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО.

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"Ясно е, че това е опасен инцидент. Той е свързан с Русия", заяви генералният секретар на алианса.

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"Дали е бил умишлен, или не, разбира се, трябва да бъде установено от компетентните органи. Никога няма да спекулирам по този въпрос", подчерта Рюте.

Той добави, че ще може да коментира случая едва след като Полша и съюзниците от НАТО направят оценка на това какво точно се е случило.