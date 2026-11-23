Л юбовният живот на Дженифър Лопес е бил обект на множество заглавия през годините и няма съмнение, че тя обича любовта. Дори нещата не винаги да са се развивали по план, тя е научила много и притежава житейска мъдрост, от която младите жени могат да почерпят. След четири брака суперзвездата споделя съвета за връзките, който ѝ се иска да беше научила по-рано.

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На премиерата на концертния филм "The JLO Show: Live in Las Vegas" в четвъртък в Лос Анджелис Лопес се спря пред изданието HOLA! USA на червения килим, за да отправи няколко насърчителни думи към всеки, който търси любовта.

"Аз съм човек, който активно ходи на срещи в момента, а навън ситуацията е трудна. Не искам да изгубя себе си. Какъв съвет бихте ми дали, който ви се иска някой да беше дал на вас?", попита репортерката. 57-годишната звезда отговори с вдъхновяващо послание за това да познаваш собствената си стойност.

"Опознайте стойността си. И не търсете. Не ходете на срещи. Любовта сама ще се появи", каза Лопес. "Бъдете себе си. Наслаждавайте се на живота си. Правете това, което искате. И правилното нещо ще дойде. Ще се появи правилният човек, който отговаря на вашата енергия", сподели тя.

Изпълнителката на хита "On the Floor" продължи да обяснява, че намирането на любовта започва с това да се превърнеш в човека, който искаш да бъдеш, вместо да прекарваш времето си в търсене на някого, който да те допълни.

"Бъдете тези, които искате да бъдете. Бъдете такъв човек, с какъвто самите вие бихте искали да сте. И тогава това нещо ще се появи. Така работи светът", продължи тя.

Лопес също така насърчи хората да спрат да преследват връзки и вместо това да се съсредоточат върху това да направят собствения си живот пълноценен. "След като спрете да преследвате нещата, след като спрете да чакате, след като просто започнете да живеете живота си, осъзнаете, че това е вашият живот, романтизирате го и го превърнете във всичко, което искате да бъде, вече няма да се тревожите за това", обясни тя.

Лопес призна, че това прозрение идва от собствения ѝ опит, като добави, че ѝ е отнело много време да стигне до тази нагласа. "Мисля, че това е нещо, което и аз самата трябваше да науча. Така че не го казвам от позицията на някой, който назидателно твърди, че другите не разбират. Самата аз не го разбирах дълго време. Затова съм много твърдо решена да го споделям, винаги когато мога", допълни звездата.

Jennifer Lopez Says She Isn’t Looking for Love Right Now: ‘I Don’t Need to Date’ https://t.co/eztDA1aPUK — People (@people) November 19, 2026

Съветът означава много, когато идва именно от Лопес, чийто личен живот предизвиква огромен обществен интерес през цялата ѝ дългогодишна кариера. Актрисата има четири брака зад гърба си, като последният беше с Бен Афлек.

Бившата двойка възобнови романса си, станал известен като "Бенифър 2.0", почти две десетилетия след като отмени първия си годеж, и в крайна сметка сключи брак през 2022 г. Всичко приключи, когато Лопес подаде молба за развод през август 2024 г.

Преди връзката си с Афлек Лопес беше омъжена за Оджани Ноа, Крис Джъд и Марк Антъни, от когото има 18-годишни близнаци Макс и Оскар. Тя беше сгодена и за Алекс Родригес, преди двамата да се разделят през 2021 г.

В наши дни обаче Лопес се наслаждава на собствената си компания. В разговор с Хода Котб в подкаста "Making Space" на предаването TODAY звездата разкри как животът като необвързана е променил гледната ѝ точка.

"Сега съм най-щастлива през последните няколко години, откакто съм сама", каза тя. Певицата обясни още, че се е научила да намира щастието в малките неща, вместо да чака някой друг да ѝ го осигури.

"Това, което осъзнаваш, е, че онова, което търсиш в друг човек, зависи единствено от теб самия", сподели тя пред Котб.

Що се отнася до "The JLO Show", концертният филм запечатва последното представление от резиденцията ѝ "Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas" в зала "The Colosseum" в хотел "Caesars Palace" на 28 март 2026 г. Продукцията отбелязва пътя ѝ от Бронкс до световната слава и включва оркестър, вокален ансамбъл, 16 танцьори и някои от най-големите ѝ хитове.