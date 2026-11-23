В очакване на първия сняг: Рязко застудяване с вятър до 80 км/ч и температури до минус 10 градуса

44% от българите се страхуват, че изкуственият интелект ще им вземе работата

А гресията и насилието сред подрастващите не се пораждат от една изолирана причина, а са резултат от наслояването на биологични фактори, отслабнали възпитателни граници и влиянието на дигиталната среда. Това обясни психологът и психотерапевт Елена Енева в разговор в ефира на NOVA NEWS , посветен на нарастващото усещане за ескалация на насилието сред децата и тийнейджърите.

Биология, енергия и липса на полезни канали

Според Елена Енева агресивността е вродена характеристика на човешките същества, изиграла важна роля в еволюцията, като при момчетата като цяло тя е по-изразена, съчетана с по-висока двигателна активност. В пубертета нивото на тази агресивност се покачва допълнително, включително и под влияние на сексуалния драйв.

Докато в по-ранни общества съществували механизми тази висока енергия да бъде насочвана към полезни за общността дейности, съвременният свят често не предлага достатъчно такива канали извън спорта - който не привлича всички тийнейджъри. Психотерапевтът припомни, че по-възрастните поколения помнят как подрастващите са участвали активно във физическа и домакинска работа, при която изразходваната енергия е имала конкретна полезна цел.

Разколебани ценности, училище и ролята на социалните мрежи

Енева подчерта, че никой не се ражда с изграден морал и усвоени обществени ценности - способността за преценка и цивилизованост се формира постепенно с възпитанието. Според нея преобладаващият модел на либерално възпитание погрешно е приел, че тези качества са вродени, а обществото е отслабило изграждането им по няколко причини:

Заетост на родителите: натовареното ежедневие, работата, допълнителното обучение и непрекъснатият информационен поток намаляват времето за пълноценен контакт и контрол.

Ограничена възпитателна роля на училището: при липса на общоприети ценности, с ограничени инструменти за дисциплина и липса на ресурс да се работи индивидуално с моралното формиране на всяко дете.

Влияние на социалните мрежи: вместо улицата, днес често възпитават платформите, чиято цел е моментното задържане на вниманието чрез провокативни, крайни и ранни сексуализирани съдържания, поднасяни на висока скорост без време за осмисляне дали видяното е правилно и справедливо.

Липса на самоконтрол, „банди“ и усещане за безнаказаност

Когато липсват устойчиви ценности и изградени вътрешни граници, поведението се връща към „чистата биология“ и импулсивността - образно сравнено от Енева с автомобил с голяма скорост, но без спирачки.

По думите ѝ масов проблем сред съвременните подрастващи е липсата на самоконтрол: децата често получават желаното веднага, трудно понасят лишения, отказ или загуба и рядко преминават през градивни последици при нарушаване на правилата. Когато млади хора със силна импулсивност и нисък самоконтрол се обединяват в групи или „банди“, те търсят усещане за сила и безнаказаност, особено ако възприемат, че институциите реагират колебливо или само формално.

Ранни сигнали и какво трябва да направят възрастните

Елена Енева отбеляза, че родителите обикновено познават добре случаите, в които детето им проявява импулсивна агресия и трудно овладява гнева и нетърпението си. При децата, които са станали жертва на насилие, обаче често преобладават срамът, страхът и стремежът да забравят преживяното.

Сред ключовите предупредителни сигнали, за които възрастните трябва да следят, са:

резки промени в общото поведение и настроението;

затваряне в себе си, потиснатост, нежелание за разговор и загуба на интерес към обичайни занимания;

прояви на самонараняване и причиняване на болка на самия себе си, при които преживяното насилие се обръща навътре.

В заключение психотерапевтът посочи, че възрастните трябва да отделят повече реално внимание на децата си – включително като самите те ограничат взирането си в телефоните –, да знаят къде са и с кого общуват, и да им осигуряват контролирана среда с ясни граници и смислени предизвикателства, в която енергията на подрастващите да намира градивен изход.