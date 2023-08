Наводнения и свлачища в Мианмар: Петима са загинали, а 40 000 са евакуирани

Н аводнения и свлачища, причинени от мусонните дъждове в Мианмар, са отнели живота на петима души и са наложили евакуацията на около 40 000 души, съобщиха официални лица.

Кадри от щата Ракхайн, който беше опустошен през май от циклона Моча, показват големи площи от села и земеделски земи, потопени от мътни жълто-кафяви води.

Всяка година по това време Мианмар бива засегнат от проливни дъждове, но през последните седмици по целия свят се наблюдават екстремни метеорологични явления - според учените те се влошават от изменението на климата.

Петима души са загинали, заяви пред АФП Лей Шве Зин Оо, директор на Министерството на социалните грижи, помощите и презаселването на Мианмар.

Тя допълни, че около 37 000 души вече са евакуирани в Мианмар, а в петък броят им ще надхвърли 40 000.

Нашият отдел предоставя необходимите вещи на домакинствата, евакуирани във временни лагери", каза тя.

Наводненията започнаха в края на юли и засегнаха девет от щатите и регионите на страната, включително Ракхайн, Качин, Карен, Мон и Чин.

В щата Карен свлачище прекъсна важна магистрала, свързваща град на границата с Тайланд, и хунтата заяви, че изграждането на временен мост може да отнеме един месец.

Мианмар е в плен на кървав граждански конфликт между хунтата, която завзе властта с преврат през февруари 2021 г., и гражданските милиции, които се противопоставят на нейното управление.

Според местна мониторингова група, от преврата насам са убити повече от 3800 души, а хунтата определя тази цифра на 5000 души.

Организацията на обединените нации остро разкритикува хунтата за справянето ѝ с последиците от циклона Моча, при който загинаха най-малко 148 души и бяха разрушени много домове.

ООН осъди отказа на хунтата да допусне хуманитарни работници до региона, което накара държавните медии да обвинят световната организация в "арогантност, невежество и личен интерес".