Амнистия по време на пости: Помилваха бившата лидерка на Мианмар по пет обвинения

Б ившата ръководителка на Мианма Аун Сан Су Чжи, задържана след свалянето ѝ от власт с военен преврат през 2021 г., беше частично помилвана в рамките на амнистията на над 7000 затворници, обявена от хунтата по случай будистките пости, съобщиха днес държавните медии, цитирани от Франс прес.

"Председателят на Държавния административен съвет помилва Аун Сан Су Чжи, която беше осъдена от съответните съдилища, в съответствие с разпоредбите за правата на човека", се казва в съобщението.

Myanmar’s military government reduced the prison sentence for Daw Aung San Suu Kyi, the country’s ousted civilian leader, according to state television. The authorities overturned five of the 19 convictions against her.https://t.co/SvKrTt0JvF