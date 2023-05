Циклонът "Мока" прерасна в ураган (ВИДЕО)

Б урните вълни, предизвикани от урагана “Мока”, който се придвижва от Бенгалския залив навътре към сушата, заляха пристанищния град Ситуе в Мианма, но пощадиха гъсто населените бежански лагери в ниско разположената съседна държава Бангладеш, предаде Асошиейтед прес.

Циклонът "Мока" се засилва в Бенгалския залив, ще удари най-големия бежански лагер в света

Около 400 000 души бяха евакуирани в Мианма и Бангладеш преди ураганът "Мока" да навлезе над сушата, тъй като властите и службите за хуманитарна помощ се опитват да предотвратят тежки жертви при едни от най-силните бури, връхлетели региона през последните години.

Уязвими селища в Кокс Базар в Бангладеш, където живеят повече от един милион бежанци рохинги, се отърваха сравнително невредими от бурята, която сега постепенно отслабва.

We are watching a disaster unfold in real-time as near Category 5 Cyclone Mocha approaches landfall in Bangladesh/Mynamar, one of the most vulnerable places in the world to storm surge where hundreds of thousands of refugees are currently living in low-lying camps near the coast. pic.twitter.com/BcWpQUmpCU