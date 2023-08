От една крайност в друга: Времето в Европа "пощуря"

Е кстремните метеорологични условия в Скандинавия са в ярък контраст с тези в Южна Европа, където Испания, Португалия, Италия, Гърция и Хърватия бяха опустошени от горски пожари през последните дни и седмици.

Наводненията в Норвегия и съседна Швеция отнесоха навеси, малки къщи и мобилни домове, като официални лица предупреждават, че тепърва предстои още.

В Испания и Португалия местните жители и туристите се подготвят за рекордни температури, като синоптиците прогнозират високи температури до 44 градуса в някои части на Иберийския полуостров, тъй като регионът е обхванат от третата си гореща вълна през лятото.

Метеорологичната служба на страната предупреди, че средната температура в страната може да достигне 70-годишен връх, като почти цялата страна е обявен червен код.

Скандинавски държави

Язовир в южна Норвегия се скъса частично в сряда след дни на проливни дъждове, които предизвикаха свлачища и наводнения в планинския регион и принудиха общностите по течението да се евакуират, съобщиха официални лица.

Officials in northern Europe are warning people to stay inside as stormy weather batters the region.



Storm Hans has caused cancelled ferries, delayed flights, flooded streets and injured people. pic.twitter.com/9O3Af5kPBk — NoComment (@nocomment) August 10, 2023

Норвежката язовирна стена на водноелектрическата централа Braskereidfoss на река Глома, най-дългата и пълноводна река в Норвегия, се скъса в сряда след дни на дъжд.

Първоначално властите обмислят да взривят част от язовира, като идеята е да се предотврати заливането на общините по течението на реката, като се използва ограничен, контролиран взрив за освобождаване на налягането в язовира.

Но това предложение беше отхвърлено, след като водата по-късно проби конструкцията, заяви пред репортери говорителят на полицията Фредрик Томсън.

Щетите от евентуална експлозия на бетонното съоръжение биха били толкова големи, че не биха послужили за нищо - каза Томпсън.

Сега служителите се надяват, че ще станат свидетели на постепенно и равномерно изравняване на водата, каза Томпсън.

Норвежкият министър-председател Йонас Гахр Стрьоре предупреди, че наводненията ще продължат да бъдат заплаха, тъй като излишната вода се стича надолу по течението. Това в никакъв случай не е приключило - каза той. "Това може да е най-високото ниво на водата от 50 или повече години насам.

Генераторите на язовира спряха да работят рано в сряда след повреда в електропреносната мрежа, се казва в изявление на оператора на централата Hafslund Eco.

Автоматичната система, която е трябвало да отвори шлюзовете за изпускане на вода, е отказала. Бързо покачващата се вода преляла през язовирната стена и попаднала в самата електроцентрала, което причинило големи щети, съобщиха официални лица.

Огромни количества вода са се изсипали над западните части на язовира, каза Томсън. Водата разкъса двулентов път и огради, които минаваха през горната част на язовира, като на снимки от мястото на инцидента се вижда, че водата е заляла язовира.

Пер Сторм-Матисен, говорител на оператора на електроцентралата, заяви пред норвежката информационна агенция NTB, че пренасочването на водата изглежда "върви добре".

Най-малко 1000 души живеят в общини в близост до реката в района и властите заявиха, че всички са били евакуирани преди язовирът да започне да се разрушава. На кадрите се вижда как дървени къщички се носят по преливащите реки, а на един клип се вижда как мобилна къща се разбива в мост на река Хемсилар в Норвегия.

Extreme weather in Norway: Town under water

Video: NRKhttps://t.co/VdmGayZZ0k pic.twitter.com/B0KMffIFoh — Nordic News (@Nordic_News) August 9, 2023

Вижда се как хора стоят на моста и гледат как караваните са отнесени, блъскат се в моста и биват смазани под тежестта. При други събития в сряда норвежка жена на 70 години почина, след като предишния ден падна в поток.

Тя успяла да изпълзи на брега, но заради наводненията на спасителните екипи им отнело няколко часа, за да я закарат в болница, съобщи полицията.

Повече от 600 души бяха евакуирани в район северно от Осло, а полицията в Южна Норвегия съобщи, че ситуацията там е "неясна и хаотична".

По данни на Норвежката пътна администрация всички основни пътища между Осло и Трондхайм, третия по големина град в Норвегия, са затворени.

"Намираме се в кризисна ситуация с национални измерения", заяви кметът на окръг Инландет Од Хове. "Хората са изолирани в няколко местни общности, а службите за спешна помощ рискуват да не могат да достигнат до хората, които се нуждаят от помощ".

Метеорологичната система, известна като бурята "Ханс", връхлита части от Скандинавия и Прибалтика в продължение на няколко дни, като предизвиква преливане на реки, повреждане на пътища и събаряне на клони, които раняват хора.

Учените не са извършили сложния анализ на данните, необходим, за да се установи каква роля за наводненията е изиграло изменението на климата, причинено от човека, ако изобщо е имало такова.

Но те отдавна предупреждават, че със затоплянето на света екстремните бури ще предизвикват по-големи количества дъжд в по-големи количества.

Една от основните причини за това е, че колкото по-топъл е въздухът, толкова повече вода може да се задържи в него. Освен това много учени твърдят, че промените в струйното течение - атмосферните течения, които задвижват метеорологичните системи - често водят до задържане на бурите над определени места и до изсипване на повече дъжд. Тези промени могат да бъдат свързани с изменението на климата.

Двама хидролози твърдят, че конфликтът между старите язовири и по-силните дъждове става все по-чест проблем.

Хидрологът от Университета на Вирджиния Венкат Лакшми заяви, че изследванията му показват, че старите язовири не са подготвени да се справят с валежите, които идват на по-силни и трудни за управление вълни.

Много от тези язовири са били проектирани да издържат на наводнения, които е трябвало да се случват само веднъж на век, но сега тези събития се случват много по-често, казва той.

Този тип конфликти между климата и нашата хидрологична инфраструктура, като например язовирите, ще стават все по-често срещани - каза хидрологът от Калифорнийския университет Парк Уилямс.

Със засилването на валежите водохранилищата и язовирите "все повече ще се разминават с променящия се климат".

Междувременно наводненията в Южна Норвегия и Централна Швеция отнесоха навеси, малки къщи и мобилни домове.

Норвежките метеоролози прогнозираха, че до сряда вечерта може да паднат до 1,2 инча допълнителни валежи, като заявиха, че "количествата не са екстремни, но предвид условията в района последствията могат да бъдат такива".

В съседния втори по големина шведски град Гьотеборг голяма част от пристанището е под вода. Метеорологичните агенции и в двете страни издадоха спешни предупреждения.

Ерик Хойгард-Олсен, метеоролог от Шведския институт по метеорология и хидрология, заяви пред вестник Aftonbladet, че времето е необичайно за това време на годината.

"Изключително е да има такава система с ниско налягане като Ханс, която донесе толкова много дъжд няколко дни подред", каза той. "Особено за летния месец, той продължи дълго време".

Норвежката дирекция за водни ресурси и енергетика съобщи, че на няколко места в Драмменсвасдрагет, водосборен басейн западно от столицата Осло, са регистрирани рекордно високи нива на наводнения.

Ерик Холмквист, старши инженер в агенцията, заяви, че четири езера, включително Рандсфиорден, четвъртото по големина в Норвегия, са особено уязвими от наводнения.

"Трябва да се върнем чак до 1910 г., за да получим същите прогнози за Рандсфиорден", каза Холмквист пред вестник VG.

Скандинавските страни не са единствените европейски държави, засегнати от наводнения.

Словения

В сряда председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети Словения и обеща помощ от ЕС за малката държава-членка, която беше опустошена от неотдавнашните наводнения, при които загинаха най-малко шест души и бяха нанесени големи щети.

Словенските власти определиха наводненията от миналата седмица като най-тежкото природно бедствие в 32-годишната история на страната.

From north to south, Europe is again battling extreme weather events, with floods in Slovenia, wildfires in Portugal, a heat wave in Spain and landslides in Norway. pic.twitter.com/9WkoBPDT1q — DW News (@dwnews) August 9, 2023

Две трети от територията на алпийската държава беше засегната, а според официални лица щетите могат да достигнат милиарди евро.

Проливните дъждове доведоха до преливане на реки, които наводниха къщи и полета, повредиха мостове и пътища, отрязаха цели села и оставиха хиляди хора без електричество и течаща вода.

Фон дер Лайен заяви след срещата си със словенския министър-председател Роберт Голоб, че са обсъдили пакет от "три компонента", предназначен да осигури незабавна финансова помощ, но също така и средносрочна и дългосрочна подкрепа за възстановяване.

"Днес съм тук, за да кажа на Словения и на словенския народ, че Европа е на ваша страна", каза фон дер Лайен, която посети силно засегнато село в Северна Словения, до границата с Австрия, за да се запознае отблизо с разрушенията.

Фон дер Лайен заяви, че 100 млн. евро тази година от фонд "Солидарност" на ЕС и 300 млн. евро през 2024 г. ще бъдат предоставени на Словения.

Освен това тя може да използва други фондове или да препрограмира съществуващите, добави тя.

Испания и Португалия

В ярък контраст с екстремното време в Северна Европа, температурите в Испания и Португалия се покачиха в сряда, когато в двете страни се появи третата гореща вълна за лятото.

Докато огромни горски пожари бушуваха в Южна Португалия за пети пореден ден, испанската метеорологична служба предупреди, че средната температура в страната може да достигне рекорд от седем десетилетия.

Whilst it has been extremely hot across southern Europe for weeks on end, the heat in Spain has been concentrated in the east and south. Whilst still hot, it's not been as intense in places like Madrid, but this week's heat may threaten the record here. pic.twitter.com/by70MXEiDZ — BBC Weather (@bbcweather) August 7, 2023

"Това вероятно ще бъдат най-горещите пет августовски дни от 73 години насам", заяви държавната метеорологична агенция AEMET, според която почти цялата страна е обявена за червена тревога.

По данни на AEMET най-високите температури са отчетени в Андалусия малко преди 19:00 ч. (17:00 ч. по Гринуич).

В Рода де Андалусия живакът е достигнал 44,6 градуса по Целзий (112,3 по Фаренхайт), а на летището в Гранада температурата е достигнала 44,1 градуса по Целзий.

Средната температура" в Испания тази сряда "вероятно ще бъде рекордна от 1950 г. насам", добави Амет.

Ветровете и екстремните горещини са причина и за пожарите, които през последните няколко дни опустошиха 37 000 акра дървета в съседна Португалия.

Най-големите пожари са в южния регион Одемира, където повече от 1500 души бяха евакуирани, а пожарите достигнаха Алгарве, изключително популярна туристическа дестинация.

Но пожарникарите, които се борят с пожарите, заявиха, че са ги овладели в сряда, като спадът на температурите и по-голямата влажност на въздуха по крайбрежието са помогнали да се спре разпространението им, тъй като горещият въздух се движи на изток.

Експертите твърдят, че повтарящите се горещини, които стават все по-дълги и по-интензивни, са последица от изменението на климата.

Иберийският полуостров понася основната тежест на климатичните промени в Европа, като сушите и горските пожари стават все по-чести.

Испанските пожарникари използваха до дузина водни бомби, за да забавят разпространението на пламъците около Валенсия де Алкантара в Естремадура, близо до границата с Португалия.

Евакуирахме клиентите си в хотел в Алкантара - каза Хоакин Диегес, собственик на ваканционна къща. "Но сме наистина притеснени, защото тук има огромна гора с вековни дъбови дървета. Ужасно е.

Най-опасният пожар, горял в петък, във Валенсия де Алкантара в югозападната част на страната, е "стабилизиран", съобщи регионалното правителство.

Според първите оценки 350 хектара дървета са издигнати в дим.

Пожарът идва, след като 573 хектара бяха унищожени от горските пожари в Портбу в Каталуния на североизток, а 450 хектара дървета бяха загубени от друг пожар край Бонарес в Андалусия на юг.

Няколко държави в Европа пострадаха от горски пожари през последните дни и седмици.

Пожар в храсталаци близо до хърватския крайбрежен град Шибеник се разпространи бързо на 13 юли, подхранван от силни южни ветрове.

Друг пожар избухна на 25 юли близо до популярния туристически град Дубровник. Ситуацията бързо беше овладяна.

В Кипър на 6 август в северната част на град Лимасол избухна горски пожар, който бързо се разпространи в полупланинския район и наложи предпазната евакуация на три общини.

До сутринта пожарите до голяма степен бяха овладени, но променливите ветрове предизвикваха периодични разпалвания.

Малки по мащаб пожари са регистрирани в цяла Франция, включително в региони като Нувел-Аквитания, Окситания, Гранд Ест, Буш-Ду-Рон и остров Корсика.

В средата на април френската геоложка служба BRGM заяви, че много ниските нива на подпочвените води са довели Франция до по-тежка лятна суша от миналогодишната, главно в южната част на страната.

На 17 юли швейцарската полиция издаде заповеди за евакуация на няколко планински села поради разпространението на пожар по гористия склон на планина в Бич в кантона Вале, близо до италианската граница. Повече от 200 души бяха принудени да се евакуират.

За пълното потушаване на пожара, който се е разпрострял на 100 хектара гора, може да са необходими дни или седмици, съобщи пожарникар.

Миналия месец Швейцария също преживя торнадо, което откъсна покриви на сгради и преобърна строителен кран.

В Гърция пожарите, горящи от средата на юли на остров Родос, наложиха евакуацията на около 20 000 души, тъй като адът достигна до крайбрежните курорти в югоизточната част на острова.

През нощта на 25 срещу 26 юли горски пожар наложи евакуация и на остров Корфу. В столицата Атина горски пожар, обявен на 17 юли, се разпространи в горите на около 30 км северно.

Фронтът на пожара се простираше на повече от 8 км (5 мили), съобщиха официални лица.

Пожарникарите са успели да овладеят други пожари в югоизточната и западната част на Атина, но тези райони все още са изложени на риск.

На 18 юли Министерството на здравеопазването на Италия издаде червени метеорологични предупреждения за 20 от 27-те основни града в страната, като се очаква до 19 юли броят им да нарасне до 23.

Служителят в метеорологичната служба на италианските военновъздушни сили Карло Спану заяви, че в страната може да се наблюдават температури, надвишаващи 47 градуса по Целзий.

В Рим е регистриран нов температурен рекорд от 41,8 градуса по Целзий, съобщи метеорологичната служба на местния регион Лацио.

Според руската горска служба пожарите в обширните горски масиви на Русия са довели до обявяване на извънредно положение в седем региона.

Най-силно засегнатите райони са обширният Якутски край със 111 пожара на площ от 1800 кв. км, следван от Хабаровския, Амурския и Красноярския край.

От малко повече от месец горските пожари изпепеляват и сибирските гори, подхранвани от силни горещини и гръмотевични бури. Властите в руския Далечен изток обявиха извънредно положение на 3 юли.

В село Шайдуриха в Уралска област, близо до Екатеринбург, горските пожари се разпространиха на 12 юли и причиниха значителни щети. Една жена загина, двама души бяха хоспитализирани с изгаряния, а 41 къщи бяха опожарени.

От 16 юли горски пожари започнаха да горят и в югоизточните провинции Хатай и Мерсин в Турция, както и в северозападната провинция Чанаккале.