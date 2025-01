НАСА с ранно предупреждение за опасно космическо време (ВИДЕО)

Д окато слънцето се подготвяше да изхвърли мощно изригване в Космоса, учени от НАСА заснеха огромни контури от плазма, които изскачат от повърхността му.

Тези впечатляващи слънчеви структури, известни като коронална маса, могат да ни помогнат да предскажем кога слънчева експлозия ще се насочи към нас, се посочва в нова статия в Astrophysical Journal Letters.

Наличието на система за ранно предупреждение за слънчеви изригвания би ни помогнало да защитим инфраструктурата и технологиите тук, на Земята, както и астронавтите в Космоса, от въздействието на високоенергийната слънчева радиация.

Изригванията могат да йонизират йоносферата на Земята, да нарушат високочестотните радиосигнали и да причинят радиозатъмнения - и също така могат да повредят електрониката на космическите кораби, да намалят точността на GPS сигналите, да предизвикат опасни токове в електрическите мрежи и да увеличат радиационното облъчване на астронавтите.

Слънчевите изригвания са внезапни, интензивни изблици на енергия - често под формата на рентгенови лъчи и ултравиолетова светлина - които избухват от повърхността на Слънцето. Те се появяват в области на слънцето със силни магнитни полета, обикновено в близост до слънчеви петна, и са по-чести по време на слънчевия максимум, когато слънцето е най-активно.

🌐 𝕏 𝙂𝘼𝙇𝘼𝕏𝙔 𝙒𝙀𝘼𝙏𝙃𝙀𝙍 🌐 stay tuned ⛵stay safe Heads up for COLORFUL SKIES A massive coronal hole in the southern hemisphere will bring geomagnetic storms in the next three days. pic.twitter.com/6aTPqMW4gq

„Слънцето, подобно на нашата планета, има движения във вътрешността си, които генерират магнитно поле. Слънчевото поле се обръща на всеки около 11 години и по това време слънчевите петна са близо до максимума“, казва Мартин Конърс, професор по космически науки и физика в канадския университет „Атабаска“.

Короналните примки са структури от нажежена, прегреят плазма, които следват линиите на магнитното поле в слънчевата атмосфера или корона. Те се образуват, когато линиите на магнитното поле улавят и насочват плазмата, и могат да варират от стотици до стотици хиляди мили по размер. Короналните петли са по-често срещани по време на слънчевия максимум.

Изследователите проучиха как се променя яркостта на короналните петна в часовете преди силно слънчево изригване - и сравниха това с петната, наблюдавани в области, където не е имало изригване.

Те откриват, че коронарните контури се държат странно непосредствено преди да бъде освободено слънчево изригване, като трептят по по-хаотичен начин.

„Открихме, че част от екстремната ултравиолетова светлина над активните региони трепти хаотично в продължение на няколко часа преди слънчево изригване“, казва в изявление съавторът на изследването Емили Мейсън, хелиофизик в Predictive Sciences Inc. в Сан Диего, Калифорния.

The Sun emitted three strong solar flares on Dec. 29, peaking at 2:18am, 11:14pm, and 11:31pm ET. The National Oceanic and Atmospheric Administration’s Solar Ultraviolet Imager captured images of the events, which were classified as X1.1, X1.5, and X1.1. https://t.co/iAjDFBwLnt pic.twitter.com/VeX4jHJNn3