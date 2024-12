НАСА разследва първата космическа катастрофа

„Индженюсити“ (Ingenuity) на НАСА е първото летящо превозно средство, управлявано на друга планета. Той беше истинско чудо и всеки полет надминаваше надеждите на конструкторите му - но на 18 януари 2024 г. малкият хеликоптер претърпя инцидент, който сложи край на кариерата му.

(Във видеото: Какви са плановете на НАСА за изпращането на астронавти на Луната)

Инженерите от Лабораторията за реактивно движение на НАСА в Южна Калифорния и AeroVironment завършват подробна оценка на това, което се е объркало в онзи ден, което прави това първото разследване на летателен инцидент в друг свят. Разследването стига до заключението, че вина за това има проблем с навигационната система. Вероятно системата не е предоставяла точни данни, което е довело до верига от събития, сложили край на работния живот на Ingenuity.

Flight 72. That's the final flight for our Ingenuity #MarsHelicopter.



Ingenuity and its team proved that powered, controlled flight on another world was possible.