На Бъдни вечер: Сонда на НАСА прелита рекордно близо до Слънцето (ВИДЕО)

С ондата "Паркър" на НАСА продължава да обикаля около Слънцето и да пише история, като тази седмица се подготвя за ново рекордно приближаване, пише Юрикалърт.

В навечерието на Коледа орбитата на сондата ще я отведе само на 6,1 милиона километра от слънчевата повърхност, съобщават от американската космическа агенция.

On Dec. 24, our Parker Solar Probe will make history with a record-breaking closest approach to the Sun ☀️



Follow along in real time with this interactive visualization, brought to you by @NASA_eyes and @NASASun: https://t.co/DXeKvMdJsl pic.twitter.com/zQUdlozvqt