Бил Гейтс призна за извънбрачни връзки с рускини, извини се за Епстийн

С ъоснователят на Microsoft Бил Гейтс призна, че е имал две извънбрачни връзки с рускини по време на брака с бившата си съпруга Мелинда Френч Гейтс. Той поднесе публично извинение за контактите си с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, пише New York Times.

(Във видеото: Трусът от новите документи на Епстийн беше усетен силно във Великобритания)

Според информация на Wall Street Journal, по време на среща със служители на своята фондация във вторник, 70-годишният Гейтс е споделил, че е пътувал с частния самолет на компрометирания финансист и е прекарвал време с него в САЩ и чужбина. Той обаче е категоричен, че не е участвал в никакви престъпни деяния.

Bill Gates admits he had 2 affairs with Russian women, apologizes to staff over Jeffrey Epstein ties https://t.co/4tuP1qRpBm pic.twitter.com/Rok1KUqTK4 — New York Post (@nypost) February 25, 2026

„Не съм направил нищо незаконно. Не съм видял нищо незаконно“, заяви Гейтс по време на общото събрание. „Искам да уточня – никога не съм прекарвал време с жертвите или с жените около него.“

Гейтс се среща за първи път с Епстийн през 2011 г. – след като финансистът вече е осъден във Флорида за склоняване на непълнолетни към проституция. Въпреки това милиардерът продължава да общува с него, пренебрегвайки опасенията, изразени от Мелинда Френч Гейтс.

Гейтс винаги е отричал обвиненията за нередности около отношенията му с Епстийн, но сега разкри подробности за предполагаемите си афери по време на брака му с Мелинда, която подаде молба за развод през 2021 г. след 27 години съвместен живот.

„Имах афери – едната с руска състезателка по бридж, с която се запознах на турнири, а другата с руска ядрена физичка, с която ме срещнаха бизнес ангажименти“, призна той пред служителите си.

По-рано стана ясно, че Епстийн е изнудвал Гейтс заради връзката му с играчката по бридж Мила Антонова. Изданието вече беше съобщило за този случай. Епстийн се запознава с Антонова, докато търси финансови донори за академия по бридж, като впоследствие плаща обучението ѝ в училище за софтуерно инженерство.

Bill Gates apologizes to his foundation staff over his ties to Epstein and multiple affairs with Russian women. pic.twitter.com/Xs9qKYxpOO — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) February 25, 2026

Гейтс се среща с Антонова през 2010 г. по време на турнир, в който участват и двамата. В имейл от 4 юли 2013 г. до Борис Николич, главен съветник на Гейтс по въпросите на науката и технологиите, Епстийн назовава две жени, за които твърди, че са били любовници на Гейтс. Престъпникът заявява, че тези жени рискуват „да се превърнат в сензация за една нощ“.

„Бил рискува да се превърне от най-богатия човек в най-големия лицемер, Мелинда – в посмешище, а в резултат на това дадените обещания ще изчезнат“, пише Епстийн на Николич.

Само няколко седмици по-късно Епстийн изпраща имейл с „оставка“ до самия себе си, който изглежда написан от името на Николич.

„През последните седмици бях въвлечен в сериозен брачен спор между Мелинда и Бил“, гласи текстът. Имейлът цели да внуши, че Николич е съдействал на Гейтс при осигуряването на медикаменти, „за да се справи с последствията от секса с руски момичета“. Николич обаче е категоричен, че писмата не са написани от него или по негово искане.

На срещата Гейтс потвърди, че е прекарвал време с Епстийн в Ню Йорк, Германия, Франция и Вашингтон, но подчерта, че никога не е посещавал неговия частен остров. Той призна още, че бившата му съпруга винаги е била нащрек по отношение на тези контакти.

„Трябва да ѝ призная – тя винаги е била скептична относно случая с Епстийн“, каза той.

Гейтс призна също, че връзките му с финансиста са повлияли негативно на членовете на фондацията. „Извинявам се на всички, които бяха въвлечени в това заради моята грешка. Това е в пълно противоречие с ценностите и целите на организацията.“ Говорител на фондацията заяви, че Гейтс е „говорил откровено“ и „е поел отговорност за действията си“.

По-рано Гейтс беше нарекъл общуването си с Епстийн „глупаво“. „Мислех, че това ще помогне на глобалната филантропия в здравеопазването. Всъщност не се случи нищо подобно. Беше просто огромна грешка“, заяви той пред Journal през 2025 г.