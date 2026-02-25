Ескалация, Куба уби четири души в лодка от САЩ

Б реговата охрана на Куба е застреляла четирима души и е ранила още шестима, пътуващи с регистрирана в САЩ моторна лодка, при престрелка край кубинското крайбрежие.

Това обяви вътрешното министерство в Хавана, цитирано от АФП.

От министерството посочиха, че когато кораб на бреговата охрана се е приближил до лодката, регистрирана във Флорида, за да идентифицира пътниците, „от лодката е бил открит огън“, при което капитанът на кубинския съд е бил ранен.

„В резултат на сблъсъка от чуждата страна четирима агресори бяха убити, а шестима други бяха ранени“, се казва в изявлението, като се допълва, че ранените са били евакуирани и са получили медицинска помощ.