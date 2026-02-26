Свят

Проучване: Повечето американци смятат Иран за враг

Около 30% от запитаните са „умерено“ обезпокоени, а едва 20% са „неособено“ обезпокоени или „изобщо не са обезпокоени“

26 февруари 2026, 14:05
П овечето американци продължават да смятат иранската ядрена програма за заплаха, но същевременно нямат доверие в преценката на президента Доналд Тръмп при употребата на военна сила в чужбина, предаде Асошиейтед Прес, като се позова на резултатите социологическо проучване, направено в навечерието на новия кръг преговори между Вашингтон и Техеран.

Около половината от пълнолетните американци са „много“ или „изключително“ обезпокоени от иранската ядрена програма и смятат, че тя представлява директна заплаха за САЩ, показва проучването на АП-НОРК. Около 30% от запитаните са „умерено“ обезпокоени, а едва 20% са „неособено“ обезпокоени или „изобщо не са обезпокоени“.

Проучването е направено между 19 и 23 февруари на фона на нарастващото военно напрежение в Близкия изток между САЩ и Иран, посочва АП. САЩ искат да сключат споразумение, което да ограничи иранската ядрена програма и да гарантира, че Ислямската република няма да разработи ядрени оръжия. Техеран настоява, че програмата е изцяло за мирни цели и се противопоставя на исканията да спре обогатяването на уран на своя територия и да предаде запасите си от високообогатен уран.

Китай е на второ място, след него са Ирак и Северна Корея

Тръмп, който през първия си мандат извади Вашингтон от ядрено споразумение с Ислямската република, нееднократно е заплашвал да използва военна сила, за да принуди Техеран да приеме ограничаване на ядрената си програма.

Според изследването въпреки че 61% от американците смятат, че Иран „е враг“ на САЩ, доверието им в преценката на президента за отношенията с противниците и използването на военна сила в чужбина е ниско и само 30% от запитаните казват, че имат „голямо“ или „доста голямо“ доверие на Тръмп.

В допитване на американския институт "Джърман Маршал фънд" са участвали 13 хил. души от САЩ и 12 европейски държави

Дори някои републиканци, особено сред по-младите поддръжници на партията, имат съмнения в способностите на Тръмп да взема правилните решения по тези важни въпроси.

Отрицателното мнение за Иран като цяло е по-силно изразено сред по-възрастните американци. Само около една трета от американците под 45 години са „силно обезпокоени“ от иранската ядрена програма, при около 60% от по-възрастните.

Напрежението около иранската ядрена програма продължава от десетилетия, което би могло да обясни защо по-възрастните американци са по-обезпокоени от нея, отбелязва АП.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
