„Хюстън, имаме проблем“: НАСА отложи мисията до Луната

Х юстън, имаме проблем. За пореден път новата мегаракета на НАСА претърпя сериозен теч на експлозивно водородно гориво по време на репетиция за обратното броене, съобщава Sky News.

Това означава, че плановете за изстрелване на четирима астронавти на мисия около Луната са отложени за март.

Стартът беше насрочен най-рано за неделя. От космическата агенция обаче заявиха, че забавянето ще даде на инженерите допълнително време за решаване на проблема.

Така наречената „мокра“ генерална репетиция в космическия център „Кенеди“ във Флорида беше критичен тест преди изстрелването на ракетата, която досега е летяла само веднъж. Това е проиграване на всички събития, водещи до старта, включително зареждането на ракетата с гориво.

Обратното броене обаче беше спирано два пъти, тъй като беше установено, че от уплътнението между маркуча за зареждане и ракетата изтича водород. Инженерите смятаха, че са решили проблема и приключиха с напълването на двумилионния резервоар с водород.

Но след навлизане във „фазата на допълване“, когато резервоарът се поддържа пълен, отново беше установено, че течът на водород надвишава границите на безопасност, като до края на обратното броене оставаха малко над пет минути.

Водородът е всеизвестно труден за работа компонент. Молекулата му е изключително малка, което я прави трудна за задържане. Освен това той се изпомпва в ракетата като течност под високо налягане, а при температура от -253° по Целзий е толкова студен, че уплътненията могат да станат ненадеждни.

Първият (безпилотен) тестов полет на ракетата „Артемида“ през 2022 г. беше отложен с три месеца поради поредица от проблеми, включително течове на водород. Тогава ракетата беше връщана два пъти в ремонтния хангар за поправка.

Четиримата астронавти за "Артемида" II Източник: GettyImages

НАСА се надяваше, че този път проблемите със зареждането с гориво са решени. Тъй като в този полет на борда ще има хора, те не поемат никакви рискове относно безопасността.

Астронавтите са освободени от карантината в Хюстън, но отново ще започнат да се изолират от инфекции около две седмици преди следващата дата за изстрелване, която в момента е насрочена за 6 март.

Повтарящите се технически затруднения при програмата „Артемида“ на НАСА не са изолирани инциденти, а демонстрират последователни системни предизвикателства, особено по отношение на горивните системи. Хронологията на събитията предоставя необходимия контекст.

През пролетта на 2022 г., по време на „генералната репетиция“ за първия безпилотен полет на ракетата Space Launch System (SLS) – мисия „Артемида“ I, бяха регистрирани първите значими проблеми. Както стана ясно, през април 2022 г. беше открит теч на водород от горивопроводите между стартовата кула и ракетата. Първоначалните опити за отстраняване на проблема на място бяха неуспешни, което наложи официалното решение на НАСА да върне ракетата SLS в хангара за ремонт и поправка на дефектен клапан. Тази процедура, включваща преглед на всеки 20 дни, доведе до съществено забавяне на първоначалния график.

Въпреки предприетите мерки, течовете на гориво се проявиха отново при следващите опити за изстрелване на „Артемида“ I. На 29 август 2022 г., часове преди планирания старт, беше установено опасно изтичане на водородно гориво, заедно с неизправност на термосензор на двигател. Инженерите считаха, че тези конкретни проблеми са отстранени след първото отлагане, но отново се наложи прекъсване на операцията по зареждане и отлагане на мисията. Повторен опит за изстрелване през септември 2022 г. също беше прекратен поради масивен теч на водород от секция на двигателя. Разследването тогава посочи, че проблемът е в бързата връзка и възможно кратко свръхналягане, предизвикано от погрешна ръчна команда от контролния център. В резултат, НАСА отложи мисията за поне месец, като отново върна ракетата SLS в хангара за цялостна проверка и ремонт.

Едва на 16 ноември 2022 г. ракетата SLS на НАСА успешно излетя към Луната. По официални данни, агенцията замени уплътнение и промени процедурите за зареждане, за да сведе до минимум термичния шок. Този успех обаче не отмени предизвикателствата. Последвалият анализ на мисия „Артемида“ I разкри проблеми, чието отстраняване изисква допълнително време, налагайки отлагане на пилотираните мисии.

Мисия „Артемида“ II, предвиждаща полет с екипаж около Луната, беше пренасрочена за септември 2025 г., а „Артемида“ III – за септември 2026 г., с основен акцент върху безопасността на екипажите. Тези забавяния демонстрират, че работата със свръхстудени и нестабилни компоненти като течния водород остава комплексно инженерно предизвикателство, изискващо методичен и прецизен подход, независимо от предишния опит. Настоящият теч по време на репетиция за зареждане на гориво се вписва в този установен модел на повтарящи се проблеми, което налага поредното отлагане на пилотиран полет.