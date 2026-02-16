Любопитно

57 години по късно: Разкриха истината за „изчезналите“ лунни записи на НАСА

Въпреки това, НАСА все още разполага с хиляди часове данни, доказващи, че първото кацане на Луната наистина се е състояло

16 февруари 2026, 15:45
57 години по късно: Разкриха истината за „изчезналите“ лунни записи на НАСА
Източник: iStock

К асетите, съдържащи оригиналното, висококачествено предаване на кацането на Аполо 11 на Луната, бяха изтрити, след като НАСА тихомълком бяха прибрани в немаркирано хранилище, съобщи Daily Mail

Докато други записи от историческата мисия от 1969 г. са оцелели, разкритието, че поне част от видеозаписа от кацането на Луната е изчезнал, подхранва диви конспирации, че НАСА е прикривала видяното от астронавтите или дори че цялата мисия е била фалшифицирана.

Сега истината за тези „изтрити“ записи беше разкрита от Тим ​​Дод, по-известен като „Ежедневния астронавт“ в YouTube, който каза, че изгубените кадри са само набор от резервни магнитни ленти, съдържащи суровите данни от Космоса.

Дод обясни, че НАСА е сметнала резервните записи за по-малко критични, тъй като всички важни данни, видео и радиосигнали са били успешно предадени на Хюстън и излъчени на живо по телевизията.

Резервните копия на историческата мисия на Аполо 11 бяха погрешно залепени с магнитна лента, когато НАСА използва повторно по-стари магнитни ленти поради недостиг на тези специфични филмови ролки през 70-те и 80-те години на миналия век.

В подкаста на Дани Джоунс, Дод каза, че никой по това време не е очаквал, че бъдещите технологии ще могат да мащабират или подобрят резолюцията (upres) на суровите кадри за по-добро качество, което е възможно днес.

Въпреки това, НАСА все още разполага с хиляди часове данни, доказващи, че първото кацане на Луната наистина се е състояло, включително версии с по-ниско качество на телеметрични данни, аудио и видео от записите на Хюстън.

Дод добави, че космическата агенция все още разполага с шокиращо чист 70-милиметров филм от камерите, използвани от астронавтите на Аполо на Луната – вид филм, който все още се използва във филмите IMAX 57 години по-късно.

Дод, който създава образователни видеоклипове за ракети, космически изследвания и историята на НАСА, разясни какво точно се е случило с изтритото кацане на Луната записи, започвайки с това как сигналът е бил изпратен обратно от Аполо 11 до Земята.

Предаването на живо от Луната беше изпратено до приемащи станции, включително една в пустинята Мохаве в Калифорния, и след това разделено на две емисии.

Една от данните е била изпратена до центъра за контрол на мисията в Хюстън за наблюдение в реално време, където са били записани всички телеметрични данни за състоянието на космическия кораб, аудио и видео.

Видеото в Центъра за контрол на мисията е конвертирано от формата на „бавно сканиране“ на Луната в стандартен телевизионен формат NTSC, използвайки метод „кинескоп“, което означава, че космическата агенция е заснела монитор с камера, за да може да се излъчва по телевизионни предавания.

Товаконвертираната версия е това, което публиката е видяла у дома през 1969 г., която е била с по-ниско качество от видеото на магнитните ленти, но „достатъчно добра“ по онова време, според Дод.

Другият източник съдържаше суровия архив, записан директно върху големи магнитни ленти, които бяха широки приблизително 30 сантиметра и изглеждаха подобни на гигантски касетки.

НАСА разглеждала записите като предпазна мрежа в случай на прекъсване на връзката между Аполо 11 и Хюстън. По време на криза космическата агенция може би е трябвало да анализира суровите данни, за да разбере какво се е объркало, но нищо от това не се е случило.

„Те имаха предаването. Не е като излъчването да е спряло и те да са загубили сигнала“, обясни Дод по време на интервюто на 9 февруари.

„Те казват: „Би било чудесно, ако все още имаме, знаете, пазете тези записи. Уверете се, че имаме тези резервни копия. Имахме това 45-минутно спиране на тока, защото чинията ни се повреди или нещо подобно.“ Те нямаха това“, продължи той.

Те  не си представяха свят, в който бихме могли да вземем и пресканираме и да подобрим, знаете ли, резолюцията на тези кадри, защото в този суров формат те биха били много по-чисти.

Дод нарече твърденията, че НАСА умишлено е изтрила записите от кацането на Луната, „погрешни“.

Въпреки това, подкастърът и водещ в YouTube призна, че скептиците имат един труден аргумент, на който да се противопоставят, когато става въпрос за дебата дали кацанията на Луната са били реални - това е мистерията защо мисиите са спрели през 1972 г.

Дод казал на Джоунс, че истинската причина за спирането на американските мисии до Луната е огромната икономическа цена на изграждането и изстрелването на ракети „Сатурн V“ до Луната.

Разбирам чувството на неудовлетвореност от това, че направихме това преди 54 години и загубихме способността да го правим. Но...„Похарчихме и 300 милиарда долара в днешните пари, за да стигнем до там“, каза той.

„Имахме три други ракети, построена е техника и екипаж, който да ги направи, и просто казахме: „Хм, не си струва.“ Сякаш точно от това съм разочарован.“

Източник: Daily Mail    
Кацане на Луната Аполо 11 НАСА Изчезнали записи Конспиративни теории Тим Дод Сурови данни Магнитни ленти Икономически разходи Лунни мисии
Последвайте ни

По темата

Подсъдимият по делото „Дебора“ осъди Районния съд в Пловдив

Подсъдимият по делото „Дебора“ осъди Районния съд в Пловдив

57 години по късно: Разкриха истината за „изчезналите“ лунни записи на НАСА

57 години по късно: Разкриха истината за „изчезналите“ лунни записи на НАСА

Полиция отцепи района около дома на Ивайло Калушев, на място е криминалистична лаборатория

Полиция отцепи района около дома на Ивайло Калушев, на място е криминалистична лаборатория

Най-скъпата грешка: Мъж случайно изхвърли 20 златни кюлчета на стойност $140 хил. в боклука

Най-скъпата грешка: Мъж случайно изхвърли 20 златни кюлчета на стойност $140 хил. в боклука

Предупреждават за рискове с вторите пенсии

Предупреждават за рискове с вторите пенсии

pariteni.bg
15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg
„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването
Ексклузивно

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Преди 21 часа
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
Ексклузивно

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Преди 17 часа
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри
Ексклузивно

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

Преди 21 часа
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка
Ексклузивно

180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След жестоката катастрофа, в която кола влетя в автобус, повдигнаха обвинение

След жестоката катастрофа, в която кола влетя в автобус, повдигнаха обвинение

България Преди 26 минути

Обвиняемият е неосъждан и е с мярка за неотклонение задържане под стража

<p>Откриха мъртва продуцентка&nbsp;на хитов сериал по време на снимки</p>

Трагедия в Атина: Откриха мъртва продуцентката на хитовия сериал „Техеран“ по време на снимки

Свят Преди 41 минути

Тялото на 52-годишната израелка е намерено в хотелската ѝ стая след дни на мълчание; полицията отхвърли версиите за покушение

Млад мъж, обявен за починал, "възкръсна" в село Ягода

Млад мъж, обявен за починал, "възкръсна" в село Ягода

България Преди 1 час

Мистерия с фалшив акт за смърт

<p>Богати джигити натрупаха глоби за $ 10 млн.&nbsp;глоби в Ню Йорк&nbsp;</p>

Богати джигити: Милионери в Ню Йорк натрупаха глоби за 10 млн. долара, един дължи рекордните $94 000

Свят Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Какво е „двойна“ инфекция и кой е в опасност

Любопитно Преди 1 час

Възможно е, макар и рядко, да се заразите с множество щамове на грип едновременно или дори с комбинация от грип и коронавирус

Протест пред Апелативния съд в Бургас, искат обвинения за случая с АТВ да остане в ареста

Протест пред Апелативния съд в Бургас, искат обвинения за случая с АТВ да остане в ареста

България Преди 1 час

Задържаният за инцидента поиска да излезе от ареста, за да завърши средното си образование

<p>Групата на ГЕРБ-СДС в СОС осъди палежа в Бистрица</p>

Групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет осъди палежа в Бистрица

България Преди 1 час

<p>Обрат с коментара на Обама за извънземните</p>

Обама се отметна от думите си за извънземните и попари надеждите на хиляди фенове

Свят Преди 2 часа

След като интервюто му с Тайлър Коен предизвика буря в социалните мрежи, бившият американски президент побърза да уточни, че макар статистически да има живот в Космоса, посещения на Земята остават малко вероятни.

Разкриха къде се намира Деян Илиев, който откри телата на "Петрохан"

Разкриха къде се намира Деян Илиев, който откри телата на "Петрохан"

България Преди 2 часа

Информация, че Илиев е изчезнал и няма връзка с него, дойде от Ралица Асенова - майката на Николай Златков, който беше открит мъртъв под връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишното момче

<p>Картата за градския транспорт в София става дигитална</p>

Столична община пуска мобилно приложение за дигитални карти в градския транспорт до края на март

България Преди 2 часа

Пластиката остава валидна, предстои и интеграция на информация в реално време за движението на превозните средства

Цяла България е предупредена - жълт и оранжев код за интензивни валежи във вторник

Цяла България е предупредена - жълт и оранжев код за интензивни валежи във вторник

България Преди 2 часа

Наоми Кембъл

Полети, партита и имейли: Наоми Кембъл в досиетата „Епстийн“

Свят Преди 2 часа

„Искам да видя Джефри“ е написала супермоделът в имейл от 2015 г. до асистентката на Епстийн Лесли Гроф

<p>&bdquo;Вагнер&ldquo; се пренасочва към саботажи в Европа</p>

"Файненшъл таймс": Руската групировка „Вагнер“ се пренасочва към саботажи в Европа

Свят Преди 2 часа

Статутът на "Вагнер" е неясен след неуспешния бунт срещу висшето ръководство на руската армия през 2023 г., довел до репресии и смъртта на Евгений Пригожин

Учени разкриха истината за една популярна диета

Учени разкриха истината за една популярна диета

Свят Преди 2 часа

Само 20% от хората могат да решат този тест за интелигентност - сред тях ли сте?

Само 20% от хората могат да решат този тест за интелигентност - сред тях ли сте?

Любопитно Преди 2 часа

Най-краткият тест за интелигентност в света е само с три въпроса и може да покаже дали сте по-умни от 80 процента от населението

„Съдете сина ми!“: Майката на Валери с безпрецедентен призив към близките на загиналите на „Петрохан“

„Съдете сина ми!“: Майката на Валери с безпрецедентен призив към близките на загиналите на „Петрохан“

България Преди 2 часа

София Андреева, която преди години поверява детето си на Ивайло Калушев, призова почернените семейства да потърсят сметка от Валери Валериев и обяви, че самата тя ще се присъедини към исковете срещу него

Всичко от днес

От мрежата

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg

11 уникални задачи, които кучетата могат да изпълняват

dogsandcats.bg
1

Започва размножаването на къдроглавите пеликани

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че мравките разпространяват кокичетата

sinoptik.bg

Шакира разпуска с въздушен хокей преди концерт

Edna.bg

Божана Кацарова по бански и с откровено послание след Свети Валентин

Edna.bg

НА ЖИВО: Ботев Враца - Добруджа, стартовите 11

Gong.bg

Кубрат Йонашчъ изведе Септември напред срещу Монтана (видео)

Gong.bg

Ексклузивни кадри от умишления палеж на имущество на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

Nova.bg

Земетресение в Благоевградско

Nova.bg