57 години по късно: Разкриха истината за „изчезналите“ лунни записи на НАСА

К асетите, съдържащи оригиналното, висококачествено предаване на кацането на Аполо 11 на Луната, бяха изтрити, след като НАСА тихомълком бяха прибрани в немаркирано хранилище, съобщи Daily Mail.

Докато други записи от историческата мисия от 1969 г. са оцелели, разкритието, че поне част от видеозаписа от кацането на Луната е изчезнал, подхранва диви конспирации, че НАСА е прикривала видяното от астронавтите или дори че цялата мисия е била фалшифицирана.

Сега истината за тези „изтрити“ записи беше разкрита от Тим ​​Дод, по-известен като „Ежедневния астронавт“ в YouTube, който каза, че изгубените кадри са само набор от резервни магнитни ленти, съдържащи суровите данни от Космоса.

Дод обясни, че НАСА е сметнала резервните записи за по-малко критични, тъй като всички важни данни, видео и радиосигнали са били успешно предадени на Хюстън и излъчени на живо по телевизията.

Резервните копия на историческата мисия на Аполо 11 бяха погрешно залепени с магнитна лента, когато НАСА използва повторно по-стари магнитни ленти поради недостиг на тези специфични филмови ролки през 70-те и 80-те години на миналия век.

В подкаста на Дани Джоунс, Дод каза, че никой по това време не е очаквал, че бъдещите технологии ще могат да мащабират или подобрят резолюцията (upres) на суровите кадри за по-добро качество, което е възможно днес.

Въпреки това, НАСА все още разполага с хиляди часове данни, доказващи, че първото кацане на Луната наистина се е състояло, включително версии с по-ниско качество на телеметрични данни, аудио и видео от записите на Хюстън.

Дод добави, че космическата агенция все още разполага с шокиращо чист 70-милиметров филм от камерите, използвани от астронавтите на Аполо на Луната – вид филм, който все още се използва във филмите IMAX 57 години по-късно.

Дод, който създава образователни видеоклипове за ракети, космически изследвания и историята на НАСА, разясни какво точно се е случило с изтритото кацане на Луната записи, започвайки с това как сигналът е бил изпратен обратно от Аполо 11 до Земята.

Предаването на живо от Луната беше изпратено до приемащи станции, включително една в пустинята Мохаве в Калифорния, и след това разделено на две емисии.

Една от данните е била изпратена до центъра за контрол на мисията в Хюстън за наблюдение в реално време, където са били записани всички телеметрични данни за състоянието на космическия кораб, аудио и видео.

Видеото в Центъра за контрол на мисията е конвертирано от формата на „бавно сканиране“ на Луната в стандартен телевизионен формат NTSC, използвайки метод „кинескоп“, което означава, че космическата агенция е заснела монитор с камера, за да може да се излъчва по телевизионни предавания.

Товаконвертираната версия е това, което публиката е видяла у дома през 1969 г., която е била с по-ниско качество от видеото на магнитните ленти, но „достатъчно добра“ по онова време, според Дод.

Другият източник съдържаше суровия архив, записан директно върху големи магнитни ленти, които бяха широки приблизително 30 сантиметра и изглеждаха подобни на гигантски касетки.

НАСА разглеждала записите като предпазна мрежа в случай на прекъсване на връзката между Аполо 11 и Хюстън. По време на криза космическата агенция може би е трябвало да анализира суровите данни, за да разбере какво се е объркало, но нищо от това не се е случило.

„Те имаха предаването. Не е като излъчването да е спряло и те да са загубили сигнала“, обясни Дод по време на интервюто на 9 февруари.

„Те казват: „Би било чудесно, ако все още имаме, знаете, пазете тези записи. Уверете се, че имаме тези резервни копия. Имахме това 45-минутно спиране на тока, защото чинията ни се повреди или нещо подобно.“ Те нямаха това“, продължи той.

Те не си представяха свят, в който бихме могли да вземем и пресканираме и да подобрим, знаете ли, резолюцията на тези кадри, защото в този суров формат те биха били много по-чисти.

Дод нарече твърденията, че НАСА умишлено е изтрила записите от кацането на Луната, „погрешни“.

Въпреки това, подкастърът и водещ в YouTube призна, че скептиците имат един труден аргумент, на който да се противопоставят, когато става въпрос за дебата дали кацанията на Луната са били реални - това е мистерията защо мисиите са спрели през 1972 г.

Дод казал на Джоунс, че истинската причина за спирането на американските мисии до Луната е огромната икономическа цена на изграждането и изстрелването на ракети „Сатурн V“ до Луната.

Разбирам чувството на неудовлетвореност от това, че направихме това преди 54 години и загубихме способността да го правим. Но...„Похарчихме и 300 милиарда долара в днешните пари, за да стигнем до там“, каза той.

„Имахме три други ракети, построена е техника и екипаж, който да ги направи, и просто казахме: „Хм, не си струва.“ Сякаш точно от това съм разочарован.“