Любопитно

НАСА започна тренировъчно обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.

Те ще наблюдават генералната репетиция от базата си в Хюстън, преди да отлетят до Космическия център „Кенеди“, след като ракетата получи разрешение за полет

2 февруари 2026, 16:24
НАСА започна тренировъчно обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.
Източник: iStock

Н АСА започна двудневно тренировъчно обратно броене в събота преди зареждането с гориво на новата си лунна ракета, решаващ тест, който ще определи кога четирима астронавти ще излетят на лунния полет.

Вече под карантина, за да се избегнат микроби, командир Рийд Уайзман и неговият екипаж ще бъдат първите хора, изстреляни до Луната от 1972 г.

Те ще наблюдават генералната репетиция от базата си в Хюстън, преди да отлетят до Космическия център „Кенеди“, след като ракетата получи разрешение за полет.

Ракетата Space Launch System с дължина 98 метра (322 фута) беше изпратена до площадката преди две седмици. Ако тестът за зареждане с гориво в понеделник премине добре, НАСА може да се опита да изстреля в рамките на една седмица.

Екипите ще запълнят резервоара на ракетата с над 700 000 галона свръхстудено гориво, спирайки половин минута преди да се включат двигателите.

Денонощното предаване на живо на ракетата на площадката продължава:

Силно застудяващ период забави демонстрацията на зареждането с гориво и изстрелването с два дни. 8 февруари е най-ранната дата, на която ракетата може да излети.

Официални лица съобщиха, че нагревателите поддържат капсулата „Орион“ топла на върха на ракетата, а системите за пречистване на ракетата също се адаптират към студа.

В капсулата „Орион“ на върха на ракетата, американските и канадските астронавти ще се носят около Луната и след това ще се върнат обратно, без да спират, докато не се приземи в Тихия океан.

Мисията ще продължи близо 10 дни.

НАСА изпрати 24 астронавти на Луната по време на програмата Аполо, от 1968 до 1972 г. Дванадесет от тях ходиха по повърхността.

НАСА разполага само с няколко дни от месеца, за да изстреля първия си лунен екипаж от повече от половин век.

Усложнява нещата необходимостта от изстрелване на нов екипаж до Международната космическа станция възможно най-скоро, като мисията беше ускорена поради ранното завръщане на последния екипаж по медицински причини .

Изстрелването към луната ще има приоритет, ако успее да бъде изстреляно до 11 февруари, последната възможна дата за месеца, съобщиха в петък ръководителите на мисията.

Ако това се случи, екипажът на следващата станция ще трябва да изчака, докато астронавтите от Артемида се върнат на Земята, преди да изстреля по-късно през месеца.

„Не може да е по-готино, че те са под карантина, а ние сме под карантина и се опитваме да изстреляме две ракети приблизително по едно и също време. Това е доста вълнуващо време да си част от НАСА“, каза в петък астронавтът на НАСА Джак Хатауей, част от екипажа на следващата станция.

Източник: sciencealert    
НАСА Лунна ракета Астронавти Тест за зареждане с гориво Космическа мисия Капсула Орион Обратно броене Изстрелване до Луната Space Launch System Програма Аполо
Последвайте ни

По темата

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали става дума за убийство (СНИМКИ)

Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали става дума за убийство (СНИМКИ)

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

Дара мисли да се откаже от Евровизия

Дара мисли да се откаже от Евровизия

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

pariteni.bg
Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

България Преди 31 минути

Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

Свят Преди 55 минути

Епицентърът е бил в Азовско море

Джорджа Мелони

„Не, определено не съм ангел“ – Джорджа Мелони за спорна фреска в църква

Свят Преди 1 час

Италианските власти разследваха фреска в римска базилика, след като скорошни реставрационни дейности изглеждаха така, сякаш изобразяват министър-председателя Джорджа Мелони като ангел

Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.

Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.

Любопитно Преди 2 часа

Британската антарктическа служба стартира новогодишна кампания за намиране на хора за работа в изследователските ѝ станции в Антарктика

Забавна грешка на „Грами“: Шер обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар

Забавна грешка на „Грами“: Шер обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар

Любопитно Преди 2 часа

Шер предизвика усмивки на наградите „Грами“, след като по време на обявяването на „Запис на годината“ погрешка спомена Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар, а забавният момент бързо стана хит в социалните мрежи

Иран задържа четирима чужди граждани за "участие в бунтове"

Иран задържа четирима чужди граждани за "участие в бунтове"

Свят Преди 2 часа

<p>Кремъл обяви кога ще се проведат&nbsp;следващите преговори за Украйна</p>

Следващите преговори за Украйна ще се състоят в Абу Даби от 4 до 5 февруари

Свят Преди 2 часа

Това заяви Дмитрий Песков

<p>Как и защо бяха свалени българските торент сайтове - подробности за акцията</p>

След спирането на торент сайтовете: Три лица са привлечени като обвиняеми

Свят Преди 2 часа

В знакова международна операция, координирана от ГДБОП, на 29 януари трите най-големи български сайта за пиратско съдържание - ArenaBG.com, Zamunda.net и Zelka.org –бяха свалени

Шест рискови фактора, които могат да доведат до инфаркт на млади години

Шест рискови фактора, които могат да доведат до инфаркт на млади години

Любопитно Преди 2 часа

Назовани са неочаквани рискови фактори, за които всеки трябва да знае

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Петрич

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Петрич

България Преди 3 часа

На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни

<p>Ето колко е бюджетният дефицит&nbsp;на България за 2025 г.</p>

Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е 3,1%

Пари Преди 3 часа

Плевен удължава междусрочната ваканция на учениците

Плевен удължава междусрочната ваканция на учениците

България Преди 3 часа

Кметът на община Плевен обяви 3 февруари за неучебен ден

Соня Йончева блести в „Тоска” с Йонас Кауфман и „Синя нощ” с Хаузер в две незабравими вечери от „Гала в София” 2026

Соня Йончева блести в „Тоска” с Йонас Кауфман и „Синя нощ” с Хаузер в две незабравими вечери от „Гала в София” 2026

Любопитно Преди 3 часа

Българската публика ще може да се наслади на грандиозните спектакли на 25 и 27 август в София

Хиляди разведени откриват, че може все още да са женени в Полша

Хиляди разведени откриват, че може все още да са женени в Полша

Свят Преди 3 часа

Google награди Института INSAIT към СУ с половин милион долара

Google награди Института INSAIT към СУ с половин милион долара

България Преди 3 часа

Отличието се дава за постигнатите високи резултати в развитието на изкуствения интелект на национално и международно ниво

Queen няма да правят турнета в САЩ: Това е "опасно място"

Queen няма да правят турнета в САЩ: Това е "опасно място"

Свят Преди 3 часа

„Много е тъжно, защото чувствам, че Queen израснаха в Америка и ние я обичаме, но тя вече не е това, което беше“, заяви сър Брайън

Всичко от днес

От мрежата

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Семейство Бийбър под светлините на прожекторите: бебе, любов и провокации

Edna.bg

„Желанието ми е смазано“: DARA обмисля да се откаже от участие в "Евровизия"

Edna.bg

Ботев Пд с позиция след решението на БФС за Око Флекс

Gong.bg

Тото Волф: Преминахме всички проверки на двигателя, всичко е легално

Gong.bg

Шефът на Софийския затвор поиска предсрочно освобождаване на Евелин Банев – Брендо

Nova.bg

Разследват сигнал за трима убити в хижа край прохода „Петрохан” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg