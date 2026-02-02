НАСА започна тренировъчно обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.

Н АСА започна двудневно тренировъчно обратно броене в събота преди зареждането с гориво на новата си лунна ракета, решаващ тест, който ще определи кога четирима астронавти ще излетят на лунния полет.

Вече под карантина, за да се избегнат микроби, командир Рийд Уайзман и неговият екипаж ще бъдат първите хора, изстреляни до Луната от 1972 г.

Те ще наблюдават генералната репетиция от базата си в Хюстън, преди да отлетят до Космическия център „Кенеди“, след като ракетата получи разрешение за полет.

Ракетата Space Launch System с дължина 98 метра (322 фута) беше изпратена до площадката преди две седмици. Ако тестът за зареждане с гориво в понеделник премине добре, НАСА може да се опита да изстреля в рамките на една седмица.

Екипите ще запълнят резервоара на ракетата с над 700 000 галона свръхстудено гориво, спирайки половин минута преди да се включат двигателите.

News: the countdown officially started for the rehearsal of our upcoming @NASAArtemis launch. Teams will fuel the rocket and run through a full range of operations to make sure everything is ready for our crewed launch around the Moon. More on the milestones ahead:… pic.twitter.com/MYL5ClKne6 — NASA (@NASA) February 1, 2026

Денонощното предаване на живо на ракетата на площадката продължава:

Силно застудяващ период забави демонстрацията на зареждането с гориво и изстрелването с два дни. 8 февруари е най-ранната дата, на която ракетата може да излети.

Официални лица съобщиха, че нагревателите поддържат капсулата „Орион“ топла на върха на ракетата, а системите за пречистване на ракетата също се адаптират към студа.

В капсулата „Орион“ на върха на ракетата, американските и канадските астронавти ще се носят около Луната и след това ще се върнат обратно, без да спират, докато не се приземи в Тихия океан.

Мисията ще продължи близо 10 дни.

НАСА изпрати 24 астронавти на Луната по време на програмата Аполо, от 1968 до 1972 г. Дванадесет от тях ходиха по повърхността.

НАСА разполага само с няколко дни от месеца, за да изстреля първия си лунен екипаж от повече от половин век.

Усложнява нещата необходимостта от изстрелване на нов екипаж до Международната космическа станция възможно най-скоро, като мисията беше ускорена поради ранното завръщане на последния екипаж по медицински причини .

Изстрелването към луната ще има приоритет, ако успее да бъде изстреляно до 11 февруари, последната възможна дата за месеца, съобщиха в петък ръководителите на мисията.

Ако това се случи, екипажът на следващата станция ще трябва да изчака, докато астронавтите от Артемида се върнат на Земята, преди да изстреля по-късно през месеца.

„Не може да е по-готино, че те са под карантина, а ние сме под карантина и се опитваме да изстреляме две ракети приблизително по едно и също време. Това е доста вълнуващо време да си част от НАСА“, каза в петък астронавтът на НАСА Джак Хатауей, част от екипажа на следващата станция.