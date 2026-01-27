Любопитно

НАСА планира да постави ядрен реактор на Луната до 2030 г.

Учените работят по тези технически проблеми от години, така че НАСА и Министерството на енергетиката на САЩ не започват отначало

27 януари 2026, 06:48
Източник: iStock/Getty Images

Н АСА и Министерството на енергетиката на САЩ потвърдиха съвместния си проект за разработване на ядрен реактор за делене за повърхността на Луната.

Според съобщение на космическата агенция, двете организации се надяват да завършат фазата на разработване – вероятно включваща тестове на Земята – на това съоръжение до 2030 г. Реакторът ще бъде проектиран да осигурява непрекъснато захранване в продължение на години за планирани мисии на лунната повърхност, елиминирайки необходимостта от постоянно снабдяване с гориво от Земята.

„Това споразумение“, казва администраторът на НАСА Джаред Айзъкман, „позволява по-тясно сътрудничество между НАСА и Министерството на енергетиката, за да се осигурят необходимите възможности за настъпването на Златния век на космическите изследвания и открития“.

Те имат много работа. Достатъчно предизвикателство е да се построи ядрен реактор, който е безопасен и надежден на Земята. Луната е съвсем различна игра. Условията на околната среда представляват огромни проблеми за проектирането на реактори за делене, най-големият от които е управлението на отпадната топлина.

Тук, на Земята, охладителните кули на реакторите използват вода , която освобождава излишната енергия под формата на пара, отнасяна от атмосферата. Флуидите обаче се държат различно в условия на ниска гравитация и ниско налягане; Луната е почти вакуум, без истинска, вихрушка, която да помага за разсейване на топлината.

Възможните решения включват твърдотелни проводимости и течнометални охлаждащи течности , но всяко от тях добавя допълнителни сложности към дизайна.

Луната също е покрита с прах. Не е като Марс с неговите глобални прашни бури, но прахът на Луната е абразивен и електростатично зареден от слънчевата радиация. Той залепва за всичко , което означава, че всяка машина, предназначена за използване на Луната, трябва да бъде внимателно проектирана, за да се избегне замърсяването на механизмите от лунен прах.

Да не говорим, че радиационната защита трябва да бъде достатъчно силна, за да предпази всички лунни изследователи, работещи наблизо. И всичко това трябва да бъде достатъчно стабилно, така че поддръжката и ремонтите да бъдат най-много минимални.

Учените работят по тези технически проблеми от години, така че НАСА и Министерството на енергетиката на САЩ не започват отначало.

Настоящите планове включват проектиране и разработване на реактор, който може да осигури поне 40 киловата енергия – достатъчно, за да захранва около 30 домакинства непрекъснато в продължение на 10 години. Но все още няма точен график за това кога подобна система би могла реално да бъде разположена на Луната.

Първоначалната фаза на проектиране е завършена. Превръщането на този дизайн в готов за полет хардуер обаче по необходимост е бавен процес, обусловен както от финансирането и регулациите, така и от инженерните решения.

Реактор за делене на Луната би бил невероятен ресурс за космически изследвания. Това ново съобщение обаче предполага, че той остава дългосрочна амбиция, а не непосредствена реалност.

Източник: sciencealert    
НАСА Министерство на енергетиката Лунен реактор Ядрено делене Космически изследвания Непрекъснато захранване Технически проблеми Управление на топлина Лунна среда Разработване на технология
