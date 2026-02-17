Любопитно

Нощният проект, който спаси климата: Как един имигрант в НАСА промени науката, докато мечтаеше за Chevrolet

Ученият Вирабхадран Раманатан копнеел за американската мечта, докато израствал в Южна Индия през 60-те години на миналия век

Нощният проект, който спаси климата: Как един имигрант в НАСА промени науката, докато мечтаеше за Chevrolet
У ченият Вирабхадран Раманатан копнеел за американската мечта, докато израствал в Южна Индия през 60-те години на миналия век: по-специално за Chevrolet Impala, автомобил, за който научил от баща си, продавач на гуми. Раманатан стигнал до Съединените щати на 20-годишна възраст, но никога не си купил своя „мечтан автомобил“, до голяма степен защото научните му познания за глобалното затопляне бързо засенчили доходите му, пише CNN.

Отиваме през 70-те години на миналия век и Раманатан, вече новоизпечен постдокторант по планетарни науки, прекарва дните си като гост изследовател в изследователския център на НАСА Лангли в Хамптън, Вирджиния, а вечерите си - по страничен проект, който крие от своите ръководители. Неговото самотно нощно изследване в крайна сметка променя начина, по който учените гледат на глобалното затопляне.

Младият учен открил, че хлорофлуоровъглеводородите или CFC, които по това време били широко използвани в производството на хладилници, климатици и спрейове, имат значителен парников ефект. Раманатан се бил сблъсквал за кратко с тези промишлени химикали на първата си работа в хладилна компания. Подобно на въглеродния диоксид, CFC задържали топлината в атмосферата. Всъщност, изчисленията на Раманатан предполагали, че те са били по-мощни: една молекула CFC може да има същия затоплящ ефект като до 10 000 молекули въглероден диоксид. В продължение на три месеца той повтарял изчисленията, търсейки алтернативно обяснение. Не намерил такова.

„Бях просто имигрант-докторант от Индия. Не знаех дали трябва да кажа на НАСА за това или не. Просто изпратих статията“, спомня си Раманатан.

Списанието „Science“ публикува откритията, а работата му се появява на първа страница на „The New York Times“ през 1975 г. Идеята, че фреоните биха могли да бъдат толкова мощна сила за глобалното затопляне, също беше посрещната с недоверие, не на последно място от самия Раманатан, който се зае с проекта чисто от любопитство във време, когато изменението на климата не беше належаща грижа.

В крайна сметка, Раманатан установява вече широко приетия факт, че парниковите газове, различни от CO2, са основен фактор за глобалното затопляне - жизненоважно знание, което е в основата на първата успешна политика за смекчаване на изменението на климата.

Кралската шведска академия на науките връчи на Раманатан, изтъкнат професор-изследовател в Института по океанография „Скрипс“ към Калифорнийския университет в Сан Диего, престижната награда „Крафорд“, която за някои носители е предвестник на Нобелова награда.

„Той разшири представата ни за това как човечеството влияе върху състава на атмосферата, климата и качеството на въздуха и как тези три фактора си взаимодействат“, каза Илона Рийпинен, професор по атмосферни науки в Стокхолмския университет в Швеция и член на комитета, който присъди наградата, която е на стойност 8 милиона шведски крони (около 900 000 долара).

Случаен климатолог

Раманатан, който е учил инженерство в Бенгалуру, Индия, преди да се премести в Съединените щати, казва, че първият му пробив в кариерата е резултат от няколко щастливи „случайности“, които са му позволили да свърже точките между различните области на обучение.

След като завършва бакалавърска степен по инженерство, той прекарва един нещастен период, работейки във фирма за хладилници, като се уверява, че охлаждащият агент - фреони - не изтича. Когато е на 26 години, се мести в Съединените щати и започва докторантура в Държавния университет на Ню Йорк в Стоуни Брук в област, свързана с инженерството.

Раманатан обаче открил, че неговият ръководител неочаквано е сменил фокуса си и дисертацията му в крайна сметка описва подробно парниковия ефект в атмосферата на Венера. След това, докато работи в НАСА Лангли, той се натъква на работата на учените Марио Молина и Франк Роуланд. Техните изследвания показват, че фреоните изчерпват озона , естествен атмосферен газ, който предпазва хората от причиняваща рак радиация. (Дуото по-късно печели Нобелова награда през 1995 г. ) Едва през 80-те години на миналия век фреоните се превръщат в обществен проблем.

Преди разследването си през 1975 г., Раманатан казвал, че изобщо не е притеснен от изменението на климата. Въпреки това, тъй като той и други разширявали списъка със следи от газове, като метан и азотен оксид, които допринасят за парниковия ефект, Раманатан силно се загрижил, че глобалното затопляне ще се прояви много по-рано от преобладаващото схващане по това време. В статия, на която той е съавтор през 1985 г., се заключава, че следите от газове са потенциално толкова важни, колкото и CO2 за дългосрочното глобално затопляне.

„Това оказа голямо влияние. Цялата климатична общност някак си се събуди и каза: „Чакай малко. Глобалното затопляне ще дойде два пъти по-бързо, отколкото си мислехме. Това няма да е проблем на вашите деца. Сега е ваш проблем“, каза Спенсър Уиърт, историк на науката и автор на книгата „ Откриването на глобалното затопляне“. Той е бивш директор на Центъра за история на физиката към Американския институт по физика.

„Чудесно е Раманатан да получи част от вниманието, което заслужава“, добави той.

Раманатан и други твърдят, че потенциалът на фреоните за глобално затопляне е дал основание за ограничаване на производството. Монреалският протокол от 1987 г. в крайна сметка забрани употребата на фреони, макар и до голяма степен поради засилената научна и обществена загриженост относно въздействието им върху здравето след откриването на дупка в озоновия слой през 1985 г. Без тази забрана светът би могъл да види допълнително затопляне с до 1 градус по Целзий (1,8 градуса по Фаренхайт), според проучване от 2021 г. в списание Nature.

Парниковият ефект на фреоните и следовите газове беше само част от пъзела. В дългата си кариера Раманатан е разполагал спътници, балони, дронове и кораби, за да изследва директно земната атмосфера, потвърждавайки с директни наблюдения това, което климатичните модели само предполагаха.

Неговите ключови открития включват показване за първи път, че облаците имат охлаждащ ефект върху планетата, и разбиране как водните пари могат да усилят затоплящите ефекти на въглеродния диоксид. Той също така ръководи проект, който наблюдава и измерва 3-километров (около 2 мили) облак от замърсяване на въздуха, покриващ голяма част от Индийския субконтинент. Работата му върху атмосферните кафяви облаци разкри, че замърсяването на въздуха е маскирало някои от ефектите на глобалното затопляне - сложна динамика, която учените все още разплитат днес.

Раманатан става член на съвета на Папската академия на науките през 2012 г., като съветва трима последователни папи по отношение на политиката по отношение на изменението на климата. Това преживяване го е накарало да се замисли не само върху научните, но и върху етичните последици от климатичната криза, която, според него, ще засегне непропорционално бедните.

„Неговият тих, но ефективен начин на комуникация е ключов за ангажирането както на изследователската общност, така и на вземащите решения“, каза Орян Густафсон, професор по биогеохимия в Стокхолмския университет и член на Папската академия на науките, който е работил с Раманатан.

„С око за най-уязвимите на нашата планета и ухо за по-младите изследователи, той е вдъхновил цяло поколение климатолози.“

Раманатан, който сега е на 81 години, кара Tesla Model Y (въпреки че червен модел на Chevy Impala краси камината му) и е преустроил дома си в Калифорния на слънчева енергия, но се е отказал да ходи пеша и да използва автобуса до работа, защото, според него, това отнема твърде много време.

Той отбеляза, че рядко съветва индивидуални действия за борба с климатичната криза. Вместо това, Раманатан насърчава младите хора, с които се среща, да „се изправят и да изберат правилните политици“ и да разпространяват информацията, „използвайки наука, базирана на данни, а не боклуци“.

