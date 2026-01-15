Свят

Спешен медицински случай на МКС: НАСА евакуира успешно четирима астронавти

Четиримата астронавти вече се приводниха на Земята, след като престоят им в космоса беше съкратен с един месец

15 януари 2026, 10:53
Спешен медицински случай на МКС: НАСА евакуира успешно четирима астронавти
Международната космическа станция   
Източник: iStock/GettyImages

Ч етирима астронавти бяха спешно евакуирани от Международната космическа станция (МКС), заради медицински проблем, засягащ един от членовете на екипажа, съобщи Би Би Си (BBC), позовавайки се на информация от НАСА.

Престоят на екипаж 11 на МКС беше съкратено с един месец. Агенцията не даде подробности за кой точно астронавт става дума или какъв е характерът на медицинския проблем, но уточни, че състоянието му е стабилно.

Четиримата астронавти вече се приводниха край Калифорния.

Майк Финке и Зена Кардман, японецът Кимия Юи и космонавтът Олег Платонов – пристигнаха на Международната космическа станция на 1 август с очакването да прекарат стандартен престой от шест месеца и половина.

Те трябваше да се завърнат на Земята в средата на февруари, но миналата седмица планирана космическа разходка на Финке и Кардман беше отменена в последния момент. Часове по-късно НАСА разкри, че член на екипажа се е разболял.

„Чувството е горчиво-сладко“, каза Финке в понеделник, когато предаде управлението на МКС на Куд-Сверчков. В публикация в социалните мрежи той подчерта, че всички членове на екипажа на борда са „в стабилно състояние, в безопасност и с осигурени грижи“.

Контролът над Международната космическа станция беше предаден на руския космонавт Сергей Куд-Сверчков и още двама членове на екипажа.

НАСА потвърди успешното приводняване на екипаж 11 с пост в социалната мрежа X: „Добре дошли у дома, екипаж 11“.

Екипаж 11, който току-що се завърна на Земята, е трябвало да остане на МКС още един месец. Но миналия четвъртък НАСА внезапно заяви, че член на екипажа има медицински проблем. Бързо стана ясно, че проблемът е достатъчно сериозен и НАСА ще спаси астронавта, като го върне у дома по-рано.

Те не разкриха подробности за заболяването поради съображения за поверителност. Но НАСА не може просто да върне у дома по един човек - от съображения за безопасност екипажът трябва да пътува поне по двама - и НАСА трябваше да върне целия екипаж 11 в същата капсула, с която пътуваха до МКС.

Източник: BBC    
астронавти МКС медицински проблем евакуация космически екипаж НАСА завръщане на Земята отменена космическа разходка Майк Финке съкратен престой
