Досиетата „Епстийн“: Финансистът педофил сочи с пръст крал Чарлз

26 февруари 2026, 11:35
Д жефри Епстийн обвинил „Чарлз“ (сега крал Чарлз III) в деня, в който Андрю Маунтбатън-Уиндзор загубил поста си на търговски пратеник на Обединеното кралство, съобщава Sky News.

На 21 юли 2011 г., в деня, в който беше обявено, че бившият принц ще се оттегли от ролята, Епстийн написал „Предполагам, че той знае, че това е дело на Чарлз“. Имейлът бил в отговор на съобщение от негов сътрудник, който каза: „Много телевизионно отразяване за ПА и винаги голям материал и за теб. Безумие“.

Sky News смята, че ПА се отнася до принц Андрю (сега просто Андрю Маунтбатън-Уиндзор). 

Принц Андрю – от „любимото дете“ до просто Андрю
20 снимки
принц Андрю
принц Андрю
принц Андрю
принц Андрю Даяна

Бившият принц е служил като специален представител на Обединеното кралство за международна търговия и инвестиции между 2001 и 2011 г. Ролята му е давала достъп до висши правителствени и бизнес контакти по целия свят. Той се оттегли от поста на фона на нарастващо внимание и критики относно продължаващите му отношения с американския финансист и осъден сексуален престъпник.

Снимка на Андрю и Епстийн, разхождащи се в Ню Йорк, попадна в заглавията на медиите в месеците преди той да се оттегли. Трите милиона файла, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, дават поглед към фрагменти от лични разговори, които са се водили по времето, когато връзката между Андрю и Епстийн беше в центъра на медийното внимание преди 15 години.

Осъденият сексуален престъпник е изпращал имейли на приятели за новината, че Андрю е загубил официалната си търговска роля, през целия ден. В друг имейл относно новината Епстийн е казал: „Сигурен съм, че това е добре за него, сега ще бъде свободен“. 

Той също така е изпратил новинарска статия за оттеглянето на Андрю на Гислейн Максуел, която е попитала: „Защо?“. Епстийн е отговорил: „Мисля, че той иска да печели пари“.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван по подозрение за неправомерно поведение на публична длъжност на своя 66-и рожден ден. След 11 часа разпит той беше освободен, като разследването срещу него продължава.

Миналата седмица в изявление кралят подчерта, че Бъкингамският дворец ще съдейства на полицията, ако бъде потърсен като част от разследването. Монархът написа: „Това, което следва сега, е пълният, справедлив и надлежен процес, чрез който този въпрос ще бъде разследван по подходящ начин и от съответните органи. В това, както съм казвал и преди, те имат нашата пълна и безрезервна подкрепа и сътрудничество. Нека заявя ясно: законът трябва да поеме своя ход. Докато този процес продължава, не би било правилно да коментирам допълнително по този въпрос“.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор винаги е отричал каквото и да е неправомерно поведение.

Кой е бившият принц Андрю?

Принц Андрю, херцог на Йорк, роден през 1960 г., е третото дете и втори син на покойната кралица Елизабет II и принц Филип. Като член на британското кралско семейство, той е изпълнявал кралски задължения и е заемал военни звания, преди да бъде отстранен от тях. Името му става известно във връзка със секс скандала около американския финансист Джефри Епстайн, като е обвинен от Вирджиния Джуфре в сексуално насилие през 2001 г.

Въпреки че отрича обвиненията, през 2022 г. принц Андрю постига извънсъдебно споразумение с Джуфре. В резултат на скандала, той е лишен от всички военни звания и патронажи, както и от титлата „Кралско височество“ за публични цели, и се оттегля от кралските задължения. Рядко се появява на публични места след тези събития.

Източник: Sky News    
