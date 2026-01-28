Самолет на НАСА кацна аварийно в Хюстън, предизвиквайки големи искри

П ървите реагирали служби са на летище Елингтон Фийлд, след като видео показа момент, в който самолет каца "на корема си", предизвиквайки големи искри по пистата във вторник следобед, съобщиха от летището в Хюстън.

Според изявление на Джим Щчесняк, директор по авиацията на летищата в Хюстън, около 11:30 ч. сутринта самолет на НАСА е имал проблем при кацането на пистата, пише ABC13 .

Щчесняк обясни, че първи реагирали военни подизпълнители, а пистата е била затворена, докато самолетът не бъде изтеглен.

В публикация в социалните мрежи говорителят на НАСА Бетъни Стивънс сподели, че е имало механичен проблем, който е довел до кацане без прибрани колесници.

"Целият екипаж е в безопасност. Както при всеки инцидент, НАСА ще проведе щателно разследване на причината," каза Стивънс.

Екипът на SkyEye наблюдаваше мястото на инцидента, като множество спасителни екипи обграждаха самолета.