Свят

МВР: Няма сигнали, че искат пари от собствениците на катастрофиралите коли на „Тракия“

Извозването и съхранението в базата край Веселиново са безплатни. 20 автомобила остават веществени доказателства и могат да бъдат освободени само с разрешение на разследващите

12 ноември 2026, 12:59
Нов трус в Nvidia: Коя е Кимбърли Пауъл - вицепрезидентът, заснета в интимна близост с шефа Дженсън Хуанг?

Нов трус в Nvidia: Коя е Кимбърли Пауъл - вицепрезидентът, заснета в интимна близост с шефа Дженсън Хуанг?
Емоционално завръщане за папа Лъв XIV: Перу го посрещна с цветя, песни и 14-метрова статуя

Емоционално завръщане за папа Лъв XIV: Перу го посрещна с цветя, песни и 14-метрова статуя
Роберта Мецола в ЕП: Съболезнования за България

Роберта Мецола в ЕП: Съболезнования за България
Мистерията „Алис Хуанг“: Къде изчезна предполагаемата китайска шпионка, свързана с шефа на Nvidia?

Мистерията „Алис Хуанг“: Къде изчезна предполагаемата китайска шпионка, свързана с шефа на Nvidia?
„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора

„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора
Това, което камерите не показаха: Как принц Хари защити Меган по време на емоционалната среща на върха в Брюксел

Това, което камерите не показаха: Как принц Хари защити Меган по време на емоционалната среща на върха в Брюксел
Приключиха преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Приключиха преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби
Случаите на ебола в ДР Конго надхвърлиха 11 000, а починалите са 5387

Случаите на ебола в ДР Конго надхвърлиха 11 000, а починалите са 5387
  • МВР съобщи, че няма сигнали от собственици за искани пари за извозване или освобождаване на автомобилите, пострадали при катастрофите на АМ „Тракия“.
  • Колите се съхраняват безплатно в охраняема база край село Веселиново, като 20 от тях остават доказателства и могат да бъдат освободени само с разрешение на следовател и прокурор.
  • Собствениците могат да получат останалите автомобили без такса, като сами осигурят пътна помощ и необходимите работници за товарене.

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Няма сигнали от собственици, че са им искани пари за извозване или освобождаване на техните автомобили, пострадали при катастрофите на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември. Това съобщи на брифинг пред журналисти директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР – Ямбол, старши комисар Добрин Димитров. „Имаме два сигнала при нас, но те са от браншовите организации“, уточни той.

Брифингът се състоя до базата в ямболското село Веселиново, където се съхраняват голяма част от автомобилите, участвали в произшествията.

На въпрос защо точно тази база е избрана, старши комисар Димитров отговори, че няма друга близка база с такъв капацитет, която да е охраняема и в която могат да се поберат толкова много автомобили едновременно.

Директорът на Областната дирекция на МВР посочи, че в базата се съхраняват и 20 автомобила, които са веществени доказателства и могат да бъдат освободени само след разрешение на следователя по делото и на наблюдаващия прокурор.

Всички останали автомобили могат да бъдат взети от техните собственици, уточни старши комисар Димитров.

„Траурните агенции безплатно ли ще погребват хората“: Обвиниха Динко Вълев, че поискал 8000 евро за камион, който не е репатрирал

„Бяхме уверени от собственика на базата, че той ще съхранява автомобилите напълно безплатно и извозването до базата е напълно безплатно“, каза още Димитров. Безплатно ще бъде получаването на автомобилите, когато хората дойдат да си ги получат с осигурена от тях пътна помощ и работници, които могат да претоварят стоките в осигурени от тях превозни средтва, добави той. 

Той допълни, че няма срок, в който собствениците трябва да вземат своите вещи и превозни средства, но това трябва да се случи по най-бързия начин. „Това са множество автомобили с ремаркета, с влекачи, в ужасно състояние са автомобилите“, каза той и добави, че голяма част от тях са абсолютно неподвижни.

„Докато заседаваше оперативният щаб, сформиран на мястото на тежкото пътнотранспортно произшествие, бяха обсъдени възможностите. И както каза комисар Димитров – това беше най-близката база, чисто логистично, която можеше да побере в голяма степен, ако не и всички автомобили, пострадали при произшествието“, коментира началникът на сектор „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Ямбол, комисар Любомир Донев. По думите му базата е снабдена с видеонаблюдение и се намира на достатъчно комуникативно място, което улеснява както извозването на автомобилите до нея, така и получаването им от собствениците.

В базата има постоянно присъствие на един полицейски екип, а друг екип непрекъснато дежури в близост до селото и района на базата, допълни началникът на сектор „Охранителна полиция“.

До момента няма информация дали собственици на автомобили вече са си ги взели. „Вчера и днес хора идват да си вземат основно лични документи и вещи. Нямаме човек, който да е заявил желание да си вземе автомобила. Възможно е да са идвали собственици на автомобили, които са веществени доказателства и все още не са освободени“, коментира комисар Донев.

Две верижни катастрофи затвориха автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, много загинали и ранени
35 снимки
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Източник: БТА    
катастрофи автомагистрала Тракия Ямбол пострадали автомобили безплатно извозване МВР веществени доказателства Добрин Димитров Веселиново пътнотранспортно произшествие
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Траурните агенции безплатно ли ще погребват хората“: Обвиниха Динко Вълев, че поискал 8000 евро за камион, който не е репатрирал

„Траурните агенции безплатно ли ще погребват хората“: Обвиниха Динко Вълев, че поискал 8000 евро за камион, който не е репатрирал

Оставката на Хуанг заплашва света с небивала криза

Оставката на Хуанг заплашва света с небивала криза

Край на надеждите на Никола Цолов за титулярно място във Формула 1 догодина

Край на надеждите на Никола Цолов за титулярно място във Формула 1 догодина

Надежда за мир или пореден провал - какви са резултатите от преговорите между Русия и Украйна

Надежда за мир или пореден провал - какви са резултатите от преговорите между Русия и Украйна

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
За съжаление Никола Цолов няма да кара за Racing Bulls във Ф1 през 2027 г.

За съжаление Никола Цолов няма да кара за Racing Bulls във Ф1 през 2027 г.

carmarket.bg
Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов
Ексклузивно

Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов

Преди 18 часа
Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие
Ексклузивно

Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие

Преди 17 часа
В РС Македония погнаха опозицията заради сръбска банка
Ексклузивно

В РС Македония погнаха опозицията заради сръбска банка

Преди 17 часа
Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора
Ексклузивно

Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Двама ограбили ученици до метростанция „Сливница“

Двама ограбили ученици до метростанция „Сливница“

България Преди 59 минути

Единият е рецидивист

Спомняте ли си Пънч и плюшения му орангутан? Вижте как порасналата маймунка вече помага за ново бебе в зоопарка

Спомняте ли си Пънч и плюшения му орангутан? Вижте как порасналата маймунка вече помага за ново бебе в зоопарка

Любопитно Преди 1 час

Месеци след като спечели сърцата на интернет с плюшения си орангутан, японският макак Пънч пораства и вече проявява нежен интерес към ново бебе в зоопарка в Ичикава, докато гледачите му разказват как се грижат за здравето на всички животни в стадото

Радев: Европа трябва да има място на масата за преговори за Украйна

Радев: Европа трябва да има място на масата за преговори за Украйна

България Преди 1 час

Премиерът призова Европа да излъчи свой представител и заяви, че разговорите между САЩ и Русия не са достатъчни за дългосрочната сигурност на континента

.

Исторически племенен съвет в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Оспорвано изпитание за сила и издръжливост определя следващия номиниран в надпреварата

Бензинът падна до 1,55 евро, поевтинява и дизелът

Бензинът падна до 1,55 евро, поевтинява и дизелът

Парите ни Преди 1 час

За месец А-95 е поевтинял с 11 евроцента за литър, а дизелът вече струва средно 1,87 евро

Огромен интерес: Бизнесът поиска пет пъти повече пари за зелени технологии

Огромен интерес: Бизнесът поиска пет пъти повече пари за зелени технологии

Парите ни Преди 1 час

Близо 2000 български компании кандидатстваха за европейско финансиране

Нови подробности за убийството на Илиян Филипов - втория обвиняем е помагал на Мегеров

Нови подробности за убийството на Илиян Филипов - втория обвиняем е помагал на Мегеров

България Преди 1 час

Мъжът е арестуван в Пазарджик. Прокуратурата посочва, че Славчо Мегеров е физическият извършител на убийството

Плуване, уроци, зъболекар: За какво ще връщат данъци на родители

Плуване, уроци, зъболекар: За какво ще връщат данъци на родители

Парите ни Преди 2 часа

Новото облекчение ще обхваща и спортна екипировка, но родителите ще трябва да доказват разходите

Кой е мъжът, загинал при взрив на автомобил в Санкт Петербург?

Кой е мъжът, загинал при взрив на автомобил в Санкт Петербург?

Свят Преди 2 часа

Според руски медии и Телеграм канали загиналият е военнослужещ от военновъздушните сили. Следственият комитет разследва случая като убийство

Един ден до началото на eMAG Black Friday 2026: цяла седмица с оферти

Един ден до началото на eMAG Black Friday 2026: цяла седмица с оферти

Любопитно Преди 2 часа

Платформата разкрива още оферти преди началото на 14-ото издание на кампанията, което стартира рано сутринта на 13 ноември

По-висок праг за ДДС и е-фактури от 2028 г.

По-висок праг за ДДС и е-фактури от 2028 г.

Парите ни Преди 2 часа

Прагът става 60 000 евро догодина и ще достигне 75 000 евро през 2029 г.

Фискалният съвет предупреждава: Бюджет 2027 е с риск от неизпълнение

Фискалният съвет предупреждава: Бюджет 2027 е с риск от неизпълнение

Парите ни Преди 2 часа

Експертите настояват за трайно ограничаване на разходите с 1,4 млрд. евро и предупреждават за надценени приходи

Сестрата на покойната звезда от "Годзила" Кейли Хотъл поема последната ѝ филмова роля

Сестрата на покойната звезда от "Годзила" Кейли Хотъл поема последната ѝ филмова роля

Любопитно Преди 2 часа

По-голямата сестра на трагично загиналата на 18-годишна възраст звезда от поредицата "Годзила" Кейли Хотъл ще поеме нейната роля в предстоящия филм "Това, което не ни убива", за да почете паметта ѝ и да продължи започнатото от нея дело в киното

Пламъци изпепелиха автобуси в Германия, щетите са за милиони

Пламъци изпепелиха автобуси в Германия, щетите са за милиони

Свят Преди 2 часа

Огънят избухнал в град Ладенбург и унищожил автобусите на територията на фирма. Няма пострадали, причината за пожара се разследва

Зеленски: Смущенията в Starshield помагат на Русия да убива повече украинци

Зеленски: Смущенията в Starshield помагат на Русия да убива повече украинци

Свят Преди 3 часа

По думите на президента ограниченията в системата засягат фронтовата линия и пречат на украинските дронове да достигат необходимата скорост

Договор за 23 256 лева доведе до обвинителен акт срещу Благомир Коцев

Договор за 23 256 лева доведе до обвинителен акт срещу Благомир Коцев

България Преди 3 часа

Обвинението е за опит за сключване на договор за правни услуги на стойност 23 256 лева с ДДС, част от които са били платени

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, които обичат да мързелуват на топло

dogsandcats.bg

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Ездата на слон в Бали е забранена

sinoptik.bg
1

Да обиколим виртуално пещера „Бисерна“

sinoptik.bg

Ан Хатауей празнува: Какво общо има с Шекспир и кои са тайните, които малцина знаят за нея?

Edna.bg

Какво вещаят звездите за eMAG Black Friday

Edna.bg

Недоволство заради предложени промени в Закона за личната помощ

Nova.bg

Сигнал за изнудване след трагедията на „Тракия“ - Динко Вълев поискал 8000 евро от превозвач

Nova.bg