Технологии

Дженсън Хуанг подаде оставка, Nvidia няма посока

Най-голямата и важна компания в света ще се раздели със своя първи и единствен изпълнителен директор и президент, сменя структурата си и ще се опитва да навигира в AI надпреварата без основния си визионер и ръководител

Мартин Дешев Мартин Дешев

12 ноември 2026, 16:28
Дженсън Хуанг подаде оставка, Nvidia няма посока
Източник: Nvidia

Д женсън Хуанг, който е основател, изпълнителен директор и президент на Nvidia, напуска компанията. Решението влиза в сила с незабавен ефект, съобщи самата компания.

Оставката на Хуанг идва на фона на продължаващите скандали около него, особено след като вчера The New York Times публикува още твърдения за втора извънбрачна връзка на Хуанг, освен тази с Алис Хуанг, която беше заподозряна в шпионаж. Втората връзка се твърди, че е била с Кимбърли Пауъл - вицепрезидент на Nvidia и отговаряща за технологиите за здравеопазване.

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Вчера вечерта (в ранните часове днес българско време), бордът на директорите на Nvidia се е събрал да обсъди евентуалното отстраняване на Хуанг от поста. След края на срещата не бяха споменати решения, но рано сутринта калифорнийско време (следобед българско време), Nvidia публикува на сайта си официалното съобщение.

В него бордът на директорите обявява, че Хуанг освобождава всички свои постове незабавно. Освен двата вече споменати, той няма да бъде и член на борда на директорите, като практически напуска компанията напълно. Поне от ръководството. Той продължава да е най-големият индивидуален акционер в Nvidia, като държи около 3,58% от акциите. Не се съобщава дали той ще ги продаде, но реално с тях той не може да контролира решенията на компанията занапред.

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Nvidia обяви и смяна на ръководната структура. Колет Крес, която досега беше изпълнителен вицепрезидент и главен финансов директор, става временно изпълняващ главен изпълнителен директор. Тя ще запази и другите си две позиции и това ще бъде така докато не бъде избран нов изпълнителен директор. Търсенето на такъв започва, като бордът ще разгледа както вътрешни, така и външни кандидатури.

Крес работи в Nvidia от 2013 г., като преди това е имала финансови роли в продължение на 25 години в други технологични компании, включително Cisco и Microsoft. Тя е разглеждана от анализаторите и като потенциален постоянен изпълнителен директор.

Друго харесвано от анализаторите име е Харви Джоунс. Той обаче получава изцяло новосъздаден пост - председател на борда на директорите. 

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„Силата на NVIDIA винаги е произтичала от нейните хора и заедно с ръководния ни екип съм решена да надградя изключителната основа, която Дженсън създаде през последните 33 години. Ще продължим да развиваме дейността, превърнала NVIDIA в лидер в областта на ускорените изчисления и изкуствения интелект, и ще се възползваме от предстоящите възможности. Фокусът ни остава върху обслужването на нашите клиенти, партньори, разработчици и акционери“, заяви Крес.

Хуанг не е давал официални коментари по случая. Единственият му коментар е първото писмо към служителите на Nvidia, което беше разпратено през уикенда. В него той се извини на съпругата и децата си за действията си, като тогава обяви, че ще продължи да ръководи компанията.

През седмицата обаче се увеличиха призивите да напусне доброволно, защото репутацията му е увредена и започва да влияе негативно и на Nvidia. Самата компания загуби милиарди от пазарната си капитализация и е на път да изгуби лидерството си като най-голяма и скъпа компания в света. 

Хуанг отрече, че с действията си е компрометирал сигурността на Nvidia или данните ѝ. Бордът също заяви, че няма такава информация, но все пак назначи голяма външна проверка.

Хуанг беше подкрепен и от американския президент Доналд Тръмп, който публично го защити и го обяви за почтен човек. Също така каза, че би го взел на предстоящата му визита в Азия. Това очевидно няма да се случи след като Хуанг вече не ръководи Nvidia.

По-големият проблем за компанията не е в сегашната турбуленция. Nvidia се крепеше почти изцяло на визията и смелите решения на Хуанг. Именно той предприе дръзкия ход да преобрази компанията и да я развие от производител на видеокарти в производител на специализиран хардуер за центрове за данни и за изкуствен интелект. Nvidia все още прави и видеокарти за компютри, но огромният ѝ бизнес вече е именно в специализираните чипове. Именно те я направиха най-скъпата компания в света, спечелиха ѝ огромно политическо, икономическо, бизнес и технологично влияние и превърнаха Хуанг в една от най-важните фигури в ИТ индустрията.

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Сега той трябва да се оттегли безславно и с увредена репутация. А Nvidia трябва да си намери нов лидер, който да продължи или подобри курса на Хуанг. Това няма да е лесно, защото всички анализатори и наблюдатели подчертават, че Хуанг не е подготвял свой заместник и такъв на практика няма. За разлика от Apple, чийто изпълнителни директори, особено Стив Джобс и Тим Кук, в продължение на дълги години лично избират и подготвят човека, който да ги наследи на поста. Джобс избра Кук, а Кук избра Тернъс.

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Nvidia остава без лидер на поста и без ясна посока какво да прави. Бордът ще трябва да устои на силното напрежение и натиск и да избере нов лидер без да прибързва, но и без да прахосва твърде много време. Nvidia има огромно влияние и вече много компании са инвестирали милиарди в нейните продукти. Ако компанията остане без ясна посока или не се справи с предизвикателството бързо и адекватно, това може да доведе до сериозно разместване на пластовете в целия бранш.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Nvidia изкуствен интелект Дженсън Хуанг технологии софтуер хардуер
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