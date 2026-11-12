Край на надеждите на Никола Цолов за титулярно място във Формула 1 догодина

О тборът на Racing Bulls официално обяви, че ще запази пилотския си състав и през сезон 2027 във Формула 1. Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад са подписали нови договори с тима, с което сложиха край на спекулациите около бъдещето им, предава "Фокус".

Решението слага край и на надеждите на българския пилот Никола Цолов да получи титулярно място в отбора през следващия сезон. Името му беше сред обсъжданите варианти за заместник на Лоусън, чието оставане в Racing Bulls до последно не беше сигурно.

Никола Цолов влиза във Формула 1? Експерти направиха смела прогноза

Новозеландецът си осигури новия договор с убедителното си представяне през сезона. В Гран при на Сао Пауло той стартира от трета позиция и завърши седми, увеличавайки актива си до 89 точки. Това е повече от общия брой точки на конкурентите на Racing Bulls от Алпин.

Лоусън записа четвъртото си седмо място в последните пет състезания. Постоянството му помогна на тима да затвърди петата си позиция при конструкторите. Ако я запази до края на сезона, Racing Bulls ще постигне най-доброто класиране в историята си, откакто наследи Minardi.

Съотборникът му Арвид Линдблад също заслужи доверието на ръководството. Британецът спечели 38 точки в дебютния си сезон във Формула 1 и демонстрира постоянство, което му осигури нов договор за 2027 г.

Никола Цолов участва в нов тест във Формула 1

Въпреки решението на Racing Bulls, възможностите пред Никола Цолов да стигне до Формула 1 не са изчерпани. Сред вариантите за българина са да остане в ролята на резервен пилот или да продължи развитието си в японската Супер Формула.