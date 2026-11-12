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АИКБ с резерви към бюджетите за осигуряване и здравеопазване през 2027 г.

Работодателите подкрепят принципно държавния бюджет, но възразяват срещу по-високите осигурителни прагове и част от обезщетенията

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

12 ноември 2026, 14:27
АИКБ с резерви към бюджетите за осигуряване и здравеопазване през 2027 г.
Източник: istock

А социацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се въздържа от подкрепа за проектобюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. В същото време организацията изразява принципна подкрепа за държавния бюджет, но с редица възражения срещу предвидените данъчни и осигурителни мерки.

Това става ясно от трите официални становища на АИКБ, представени във връзка със заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се провежда днес.

Против увеличението на осигурителните прагове

АИКБ не подкрепя повишаването на максималния месечен осигурителен доход до 2400 евро през 2027 г., както и увеличението с 6,4% на минималните осигурителни доходи по икономически дейности.

Според разчетите, цитирани от асоциацията, двете промени ще осигурят допълнителни бюджетни приходи от общо 461,8 млн. евро, но ще увеличат разходите за труд на предприятията.

КРИБ е против ново увеличение на максималния осигурителен доход през 2027 г.

Работодателите настояват минималните осигурителни прагове по икономически дейности и професии да бъдат премахнати, а осигуровките да се плащат върху действително получаваните възнаграждения.

АИКБ възразява и срещу предложения еднократен данък върху свръхпечалбите в сегашния му вид. Според организацията временните данъчни приходи не могат да служат за постоянно финансиране на бюджетни разходи.

Не подкрепят по-високите обезщетения за безработица и майчинство

В становището си за бюджета на ДОО асоциацията възразява срещу увеличаването на минималното дневно обезщетение за безработица от 9,21 на 13 евро и на максималното от 54,78 на 60,76 евро.

Според АИКБ при недостиг на работна сила усилията трябва да бъдат насочени към по-бързо връщане на безработните на пазара на труда и придобиване на нова квалификация.

Работодателската организация не подкрепя и увеличаването на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от 398,81 на 450 евро.

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В същото време одобрява предложението обезщетението при неизползване на отпуска за майчинство и отглеждане на дете да се повиши от 50% на 75%. Според АИКБ тази мярка насърчава по-ранното връщане на работа.

Искат по-бързо повишаване на пенсионната възраст

АИКБ настоява за промени в пенсионната система, включително ускоряване на поетапното повишаване на пенсионната възраст и обвързването ѝ с демографските процеси и очакваната продължителност на живота.

Организацията иска и по-силна връзка между размера на пенсията и направените осигурителни вноски.

Според становището бюджетът на ДОО продължава да разчита в значителна степен на държавно финансиране. За 2027 г. допълнителният трансфер за покриване на недостига е предвиден в размер на близо 6,7 млрд. евро.

От АИКБ настояват социалните плащания да бъдат отделени от осигурителната система, а подпомагането да се насочва към хората, които действително се нуждаят от него.

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Искат промяна и при плащането на болничните

Работодателите настояват да бъде преразгледано задължението им да изплащат първите два работни дни от временната неработоспособност.

Аргументът на организацията е, че за този осигурителен риск вече се внасят осигурителни вноски.

АИКБ подкрепя предвидения достъп на работодателите до електронната информация за издадените болнични листове, но настоява той да бъде осигурен още през 2027 г., вместо да се отлага за 1 януари 2028 г.

Повече пари за здраве, но недостатъчно за профилактика

АИКБ се въздържа от подкрепа и за бюджета на НЗОК, въпреки че оценява положително запазването на здравноосигурителната вноска от 8%.

Според организацията по-голямата част от средствата отново се насочва към болнична помощ и лекарства.

За двете направления са предвидени общо над 4 млрд. евро, или 74,2% от здравноосигурителните плащания.

От общото увеличение на бюджета с 426,9 млн. евро близо 340,1 млн. евро са за болнична помощ и лекарства. За трите основни направления на извънболничната помощ са предвидени общо 43,3 млн. евро допълнително.

АИКБ подкрепя отделянето на 8 млн. евро за нови профилактични дейности, но настоява за по-сериозни промени във финансирането на здравеопазването и контрола върху разходите.

Държавният бюджет получава принципна подкрепа

За разлика от бюджетите на ДОО и НЗОК, АИКБ изразява принципна подкрепа за държавния бюджет за 2027 г.

Организацията оценява положително забавянето на растежа на публичните разходи, стремежа към ограничаване на дефицита, запазването на основните данъчни ставки и увеличаването на прага за задължителна регистрация по ДДС до 60 000 евро.

Въпреки това работодателите предупреждават, че проектът разчита повече на допълнителни приходи, отколкото на реално намаляване на разходите.

Според разчетите, представени в становището, новите приходни мерки имат нетен ефект от 1,93 млрд. евро, докато нетните икономии от разходните мерки са едва 75,6 млн. евро.

АИКБ настоява за реформа в държавната администрация, премахване на дублиращи се функции и по-ефективно управление на публичните средства.

Редактор: Маргарита Костадинова
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