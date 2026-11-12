„Една легенда заменя друга“: Тръмп с изненадващ ход след сексскандала в Nvidia, иска Тим Кук начело на гиганта

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Жената за 3 трилиона: Коя е Колет Крес, която трябва да спасява Nvidia след сексскандала с Хуанг?

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че бившият главен изпълнителен директор на Apple Тим Кук трябва да поеме ръководството на технологичния гигант Nvidia след оставката на Дженсън Хуанг, който напусна поста на 12 ноември заради скандал с две извънбрачни връзки, включително с жена, заподозряна във връзки с китайското разузнаване.

Дженсън Хуанг подаде оставка, Nvidia няма посока

„След като главният изпълнителен директор на Nvidia ДЖЕНСЪН ХУАНГ, който свърши фантастична работа, подаде оставка, има само един човек, който може да заеме мястото му - ТИМ КУК от Apple. Една легенда заменя друга легенда!“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Обвиниха Хуанг в нова афера, постът му се разклати

Хуанг, който поддържаше близки отношения с американския президент, напусна поста си на 12 ноември след разкрития за извънбрачни отношения с две жени. Една от тях е бизнесдама, за която американските разузнавателни служби подозират, че е свързана с китайски шпионаж. Пекин отхвърли обвиненията, а самият Хуанг заяви, че не е знаел за предполагаемите ѝ връзки с разузнаването.

Като във филм: Афери, шпионаж и какво наистина става с лидера на Nvidia

Nvidia обяви, че финансовият директор Колет Крес временно ще поеме ръководството на компанията до избора на постоянен наследник. Засега няма информация, че Тим Кук е сред официално разглежданите кандидати.

Оставката на Хуанг заплашва света с небивала криза

Кук се оттегли от поста главен изпълнителен директор на Apple през септември 2026 г. и стана изпълнителен председател на борда на директорите на компанията.