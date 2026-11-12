Свят

„Една легенда заменя друга“: Тръмп с изненадващ ход след сексскандала в Nvidia, иска Тим Кук начело на гиганта

Дженсън Хуанг напусна поста след разкрития за две извънбрачни връзки, едната от които с жена, заподозряна в шпионаж за Пекин, а Колет Крес временно пое управлението

12 ноември 2026, 19:02
Жената за 3 трилиона: Коя е Колет Крес, която трябва да спасява Nvidia след сексскандала с Хуанг?

Жената за 3 трилиона: Коя е Колет Крес, която трябва да спасява Nvidia след сексскандала с Хуанг?
Въоръжени взеха бижута за над 1 млн. евро от „Де Биърс“ в Париж

Въоръжени взеха бижута за над 1 млн. евро от „Де Биърс“ в Париж
Кървава стрелба във фитнес край Белия дом: Един загинал и четирима ранени, полицията щурмува апартамента на нападателя

Кървава стрелба във фитнес край Белия дом: Един загинал и четирима ранени, полицията щурмува апартамента на нападателя
МВР: Няма сигнали, че искат пари от собствениците на катастрофиралите коли на „Тракия“

МВР: Няма сигнали, че искат пари от собствениците на катастрофиралите коли на „Тракия“
Нов трус в Nvidia: Коя е Кимбърли Пауъл - вицепрезидентът, заснета в интимна близост с шефа Дженсън Хуанг?

Нов трус в Nvidia: Коя е Кимбърли Пауъл - вицепрезидентът, заснета в интимна близост с шефа Дженсън Хуанг?
Емоционално завръщане за папа Лъв XIV: Перу го посрещна с цветя, песни и 14-метрова статуя

Емоционално завръщане за папа Лъв XIV: Перу го посрещна с цветя, песни и 14-метрова статуя
Роберта Мецола в ЕП: Съболезнования за България

Роберта Мецола в ЕП: Съболезнования за България
Мистерията „Алис Хуанг“: Къде изчезна предполагаемата китайска шпионка, свързана с шефа на Nvidia?

Мистерията „Алис Хуанг“: Къде изчезна предполагаемата китайска шпионка, свързана с шефа на Nvidia?

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че бившият главен изпълнителен директор на Apple Тим Кук трябва да поеме ръководството на технологичния гигант Nvidia след оставката на Дженсън Хуанг, който напусна поста на 12 ноември заради скандал с две извънбрачни връзки, включително с жена, заподозряна във връзки с китайското разузнаване.

Дженсън Хуанг подаде оставка, Nvidia няма посока

„След като главният изпълнителен директор на Nvidia ДЖЕНСЪН ХУАНГ, който свърши фантастична работа, подаде оставка, има само един човек, който може да заеме мястото му - ТИМ КУК от Apple. Една легенда заменя друга легенда!“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Обвиниха Хуанг в нова афера, постът му се разклати

Хуанг, който поддържаше близки отношения с американския президент, напусна поста си на 12 ноември след разкрития за извънбрачни отношения с две жени. Една от тях е бизнесдама, за която американските разузнавателни служби подозират, че е свързана с китайски шпионаж. Пекин отхвърли обвиненията, а самият Хуанг заяви, че не е знаел за предполагаемите ѝ връзки с разузнаването.

Като във филм: Афери, шпионаж и какво наистина става с лидера на Nvidia

Nvidia обяви, че финансовият директор Колет Крес временно ще поеме ръководството на компанията до избора на постоянен наследник. Засега няма информация, че Тим Кук е сред официално разглежданите кандидати.

Оставката на Хуанг заплашва света с небивала криза

Кук се оттегли от поста главен изпълнителен директор на Apple през септември 2026 г. и стана изпълнителен председател на борда на директорите на компанията. 

Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп Тим Кук Дженсън Хуанг Nvidia Apple оставка скандал китайски шпионаж технологични гиганти главен изпълнителен директор
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Тир влезе в насрещното и се заклещи между две къщи

Тир влезе в насрещното и се заклещи между две къщи

Путин излезе с ново предложение за Украйна

Путин излезе с ново предложение за Украйна

Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн

Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", Керязов подозира саботаж

Сблъсък между правителството, КЗК и „Кауфланд“

Сблъсък между правителството, КЗК и „Кауфланд“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg
Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов
Ексклузивно

Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов

Преди 23 часа
Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие
Ексклузивно

Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие

Преди 23 часа
В РС Македония погнаха опозицията заради сръбска банка
Ексклузивно

В РС Македония погнаха опозицията заради сръбска банка

Преди 22 часа
Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора
Ексклузивно

Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Проверяват всички коли, минали през тол камерите при катастрофата на АМ „Тракия”

Проверяват всички коли, минали през тол камерите при катастрофата на АМ „Тракия”

България Преди 33 минути

Първият румънски тир се е движел бавно заради мъглата

Нови разкрития, има ли вече Путин четвърти внук

Нови разкрития, има ли вече Путин четвърти внук

Свят Преди 2 часа

Актът за раждане е издаден почти 11 месеца по-късно

ВКС се обяви срещу бюджета на съдебната власт

ВКС се обяви срещу бюджета на съдебната власт

България Преди 2 часа

Документът е подписан от председателя на ВКС

Правителството обяви пакет от 2 млрд. евро в подкрепа на бизнеса и домакинствата

Правителството обяви пакет от 2 млрд. евро в подкрепа на бизнеса и домакинствата

България Преди 2 часа

Пулев и Петрова отново дадоха уверение, че цените на електроенергията и парното за домакинствата няма да се повишат

„Черното пардесю на съдбата не се махна от къщата му“: Разтърсващата история на Иван, загинал на АМ „Тракия“

„Черното пардесю на съдбата не се махна от къщата му“: Разтърсващата история на Иван, загинал на АМ „Тракия“

България Преди 4 часа

Община Стралджа поема разходите по погребението на мъжа. Неговият син, който вече е в ремисия след тежко заболяване и по-рано загуби майка си от COVID-19, остава на грижите на своята баба

НСТС обсъди бюджетите за 2027 г.: Синдикатите се разделиха в подкрепата си

НСТС обсъди бюджетите за 2027 г.: Синдикатите се разделиха в подкрепата си

Парите ни Преди 4 часа

Тристранният съвет обсъди държавния бюджет, ДОО и НЗОК, като най-сериозните спорове бяха за данъците, заплатите и разходите за здравеопазване

МВР възобнови издаването на паспорти с 10-годишна валидност

МВР възобнови издаването на паспорти с 10-годишна валидност

България Преди 4 часа

Обикновената услуга, до 30 дни, струва 29 евро

Дженсън Хуанг подаде оставка, Nvidia няма посока

Дженсън Хуанг подаде оставка, Nvidia няма посока

Технологии Преди 4 часа

Най-голямата и важна компания в света ще се раздели със своя първи и единствен изпълнителен директор и президент, сменя структурата си и ще се опитва да навигира в AI надпреварата без основния си визионер и ръководител

НАП запечата известен хотел в Боровец за 14 дни

НАП запечата известен хотел в Боровец за 14 дни

Парите ни Преди 5 часа

Данъчните открили разминаване между плащанията с карта и отчетените суми на касовия апарат

Ненчо Балабанов забърква изтънчено „БГ Гурме“

Ненчо Балабанов забърква изтънчено „БГ Гурме“

Любопитно Преди 5 часа

Сатиричната комедия обещава множество комични ситуации в шеметно темпо

Оставката на Хуанг заплашва света с небивала криза

Оставката на Хуанг заплашва света с небивала криза

Свят Преди 5 часа

Nvidia е в основата на световната икономика на изкуствения интелект

Край на надеждите на Никола Цолов за титулярно място във Формула 1 догодина

Край на надеждите на Никола Цолов за титулярно място във Формула 1 догодина

Любопитно Преди 6 часа

Racing Bulls запази настоящите си пилоти

Двама ограбили ученици до метростанция „Сливница“

Двама ограбили ученици до метростанция „Сливница“

България Преди 6 часа

Единият е рецидивист

Спомняте ли си Пънч и плюшения му орангутан? Вижте как порасналата маймунка вече помага за ново бебе в зоопарка

Спомняте ли си Пънч и плюшения му орангутан? Вижте как порасналата маймунка вече помага за ново бебе в зоопарка

Любопитно Преди 6 часа

Месеци след като спечели сърцата на интернет с плюшения си орангутан, японският макак Пънч пораства и вече проявява нежен интерес към ново бебе в зоопарка в Ичикава, докато гледачите му разказват как се грижат за здравето на всички животни в стадото

Глория залага на музикалния си усет в „Пееш или лъжеш“

Глория залага на музикалния си усет в „Пееш или лъжеш“

Любопитно Преди 6 часа

Кралицата на попфолка ще разчита на съветите на Анелия и DJ Дамян тази неделя в 20:00 ч. по NOVA

АИКБ с резерви към бюджетите за осигуряване и здравеопазване през 2027 г.

АИКБ с резерви към бюджетите за осигуряване и здравеопазване през 2027 г.

Парите ни Преди 6 часа

Работодателите подкрепят принципно държавния бюджет, но възразяват срещу по-високите осигурителни прагове и част от обезщетенията

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, които обичат да мързелуват на топло

dogsandcats.bg

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Почистиха червения пипер от плажовете на Синеморец

sinoptik.bg
1

Защитиха Райновска гора в Димитровградско

sinoptik.bg

Ненчо Балабанов забърква изтънчено „БГ Гурме“

Edna.bg

Райън Гослинг на 46: мъжът, който разби милиони сърца, но даде своето на една жена

Edna.bg

Разследващите ще проверяват всички коли, преминали през тол камерите в района на катастрофата на „Тракия”

Nova.bg

Никола Цолов ще бъде резервен пилот във Формула 1 за 2027 г.

Nova.bg