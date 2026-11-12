България

Тир влезе в насрещното и се заклещи между две къщи

Николай Киров Николай Киров

12 ноември 2026, 16:31
Тир влезе в насрещното и се заклещи между две къщи
Източник: БГНЕС

Т ир с румънска регистрация сътвори зрелищен инцидент в Казанлък днес следобед.

Около 15:00 часа шофьорът на тежката машина незнайно защо е влязъл в насрещното движение по ул. „Тюлбенска“, като маневрата му приключила в тесния участък на улицата, където камионът се заклещил между две къщи.

Тежкотоварният камион е закачил и компрометирал покрива на старата сграда, известна сред казанлъчани като „Яхната“. Движението в района е блокирано.

Тепърва предстои сложната операция по изтеглянето на тира.

Очевидци на място коментират, че освобождаването на камиона от капана неизбежно ще донесе още щети по фасадите и покривните конструкции на съседните сгради, преди улицата отново да бъде отворена за движение.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Казанлък инцидент тир
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Тир влезе в насрещното и се заклещи между две къщи

Тир влезе в насрещното и се заклещи между две къщи

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