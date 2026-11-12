Акциите на Nvidia се сринаха, загуби за 1,8 трилиона долара от началото на скандала

А кциите на американския технологичен гигант Nvidia се сринаха при откриването на търговията на Уолстрийт днес, след като главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг подаде оставка заради скандал с извънбрачни връзки, една от които с жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай.

Натискът върху Хуанг се засили допълнително на 11 ноември, когато „Ню Йорк таймс“ разкри, че той е имал и друга извънбрачна връзка пряко подчинена на него служителка, заемаща ръководен пост в компанията.

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Гигантът, чиито полупроводникови технологии са в основата на възхода на изкуствения интелект, обяви назначаването на финансовия директор Колет Крес за временно изпълняваща длъжността главен изпълнителен директор.

Акциите на Nvidia поевтиняха с над 13% при отварянето на борсата, но впоследствие ограничиха загубите до 5,21%. Дори и така днес компанията губи над 200 млрд. долара от стойността си, а от началото на скандала пазарната ѝ капитализация е намаляла с близо 1,8 трилиона долара.

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Според някои анализатори оттеглянето на Хуанг няма да се отрази съществено върху проектите за изкуствен интелект, чието изпълнение вече е започнало.

„В краткосрочен план смятам, че Nvidia ще продължи да работи както досега. Фундаменталните показатели няма да се променят през 2027 г., а вероятно и през 2028 г. Много от тези сделки вече са сключени, а веригите за доставки са договорени“, заяви Рюта Макино, анализатор в Gabelli Funds.

Той обаче предупреди, че в по-дългосрочен план компанията вероятно ще започне да губи пазарен дял, като негативните последици могат да станат по-видими от 2029 г. нататък.

Адам Сархан от инвестиционната компания 50 Park Investments отбеляза, че скандалът около Nvidia избухва в момент на отслабване на интереса към акциите на компаниите в сектора на изкуствения интелект.

По думите му инвеститорите вече се опасяват от прекомерното изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект, включително центрове за данни. Несигурността се засилва и от общественото недоволство срещу подобни проекти, проявило се по време на частичните избори в САЩ по-рано този месец.

Сархан подчерта, че все още не е ясно докъде се простират последствията, свързани със скандала около Хуанг, и дали бившият ръководител на Nvidia е участвал в евентуално предаване на поверителна информация на Китай.

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„Не знаем доколко са били прекрачени границите“, заяви анализаторът.

„Защо бих инвестирал повече в изкуствен интелект, преди да разберем какво се случва?“, попита Сархан.

Оставката на Хуанг, който превърна Nvidia в основния двигател на световната индустрия за изкуствен интелект, поставя компанията пред сериозно управленско предизвикателство. Макар анализаторите да не очакват непосредствено прекъсване на производствените и инвестиционните планове, несигурността около бъдещото ръководство поражда въпроси за дългосрочната конкурентоспособност.