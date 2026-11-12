България

„Черното пардесю на съдбата не се махна от къщата му“: Разтърсващата история на Иван, загинал на АМ „Тракия“

Община Стралджа поема разходите по погребението на мъжа. Неговият син, който вече е в ремисия след тежко заболяване и по-рано загуби майка си от COVID-19, остава на грижите на своята баба

12 ноември 2026, 17:07
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Почина още един от пострадалите при тежката катастрофа на

Почина още един от пострадалите при тежката катастрофа на "Тракия"

О бщина Стралджа поема всички разходи по погребението на Иван Димитров, който загина при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември. Трагичната и разтърсваща житейска история на мъжа разказа в социалните мрежи заместник-кметът на общината Гроздан Иванов.

След фаталния инцидент синът на Иван - ученик в местното средно училище, остава на грижите на своята баба, тъй като преди години губи и майка си по време на пандемията от COVID-19.

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Ето какво разказва заместник-кметът на Стралджа Гроздан Иванов за нелеката съдба на Иван Димитров:

„Иван беше инвалид, но не по рождение. Изключително добър човек - от онези, за които казват, че правят път и на мравките.

Завърши средното си образование и пое по пътищата на света. Избра професията на професионален международен шофьор. Съдбата обаче бе решила да хвърли черното си пардесю върху Иван и неговото семейство. При един от курсовете си из Европа Иван пада от камиона и чупи гръбначния си стълб. Травма, след която повече не успя да проходи и бе прикован към инвалидна количка.

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Прибра се в Стралджа. Живееше със съпругата си и сина си на улица, която е съвсем близо до моята. Често го виждахме и разговаряхме. Казваше ми, че никога няма да се предаде, че прави упражнения и рано или късно те ще му помогнат отново да проходи.

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Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа

Пардесюто, онова черното, така и не се махна от покрива на къщата на Иван.

Диагностицираха сина му с болест, подобна на тази на футболната ни звезда Стилиян Петров. Нови тревоги, нови безсънни нощи, посещения по болници. Виждахме се не само на улицата, но и тогава, когато организирахме благотворителни кампании - лично или чрез общината, носехме хранителни продукти в дома им. И при тази нова неравност по пътя Иван не се предаде. И тогава беше оптимист. И наистина - детето влезе в ремисия.

Видях поглед, който няма да забравя: Баща на дете от „Славия“ разказва за трагедията на „Тракия“

Последва обаче нов шок. Съпругата на Иван почина от COVID-19. Млада жена, в началото на четиридесетте си години. Как е понесъл и този удар, само той си знаеше.

Иван получаваше инвалидна пенсия, която обаче никак не стигаше за него и сина му, който в момента е ученик в местното средно училище. Намери начин отново да бъде зад волана - шофираше специално пригодени автомобили, извършваше транспортни услуги и така изкарваше някой лев допълнително.

През 2025 година съдбата отново реши да се намеси. Пътнотранспортно произшествие, тогава без сериозни наранявания на Иван.

Видях поглед, който няма да забравя: Баща на дете от „Славия“ разказва за трагедията на „Тракия“

Докато не дойде 10 ноември 2026 година.

Тогава на съдбата ѝ се стори малко, че е наметнала Иван и неговото семейство с черното си пардесю. Тя го зави и с най-черното, най-тежкото одеяло. Онова, под което всички си отиват. Завинаги.

Сега синът му остава сам със своята баба.

Община Стралджа поема всички разходи по погребението на Иван. Но тежките моменти за сина му и неговата баба тепърва предстоят.“

„Видях поглед, който няма да забравя“: Баща на дете от „Славия“ разказва за трагедията на „Тракия“

В публикацията си заместник-кметът призовава всеки, който има възможност, да подкрепи момчето и неговата баба, която остава негов настойник, тъй като „това дете вече преживя повече болка, отколкото едно дете трябва да познава“.

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