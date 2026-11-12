51 експертизи и около 100 разпита заради трагедията на АМ „Тракия“

Назначени са 51 съдебномедицински експертизи и предстои разпитът на около 100 души във връзка с двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол.

Разследването трябва да установи причините и последователността на ударите, като се проверяват и показанията на румънския шофьор на тир, според когото е намалил скоростта заради аварирал автомобил.

Двете катастрофи ще бъдат разследвани заедно, а според следствието шофьорът на автобуса не е намалил скоростта при навлизането в мъглата; окончателните изводи ще бъдат направени след експертизите.

След разпит пускат шофьора, задържан на АМ "Тракия", чакат експертизи

Назначени са 51 съдебномедицински експертизи на катастрофата на автомагистрала (АМ) „Тракия“ и ще бъдат разпитани около 100 души. Това каза изпълняващият функциите (и.ф.) директор на Националната следствена служба (НСлС) Мариан Маринов пред журналисти.

Предстои да бъде разпитан всеки, който е бил на място, включително полицаи и пожарникари, допълни Маринов. Служителите на Областната дирекция (ОД) на МВР - Ямбол са разпитали всички свидетели, които са били на място и са приключили с основната част от огледите, отбеляза той.

Работата вече е поета от дежурния следовател, който е бил командирован днес за Ямбол, за да получи материалите по делото, посочи Мариан Маринов.

Шефът на НСлС: Мъглата е предпоставка, не причина

Много е рано да се правят генерални изводи, каза още той, като допълни, че трябва да се проучи дали румънският тир, причинил катастрофата, е спрял или е намалил скоростта. По думите на Маринов първоначалното обяснение на водача е, че пред него е имало аварирал автомобил и затова е намалил скоростта до 50 км/ч. Тези показания обаче все още се проверяват и предстои да бъдат съпоставени с останалите доказателства.

Важното е тук, че впоследствие решаваща ще бъде комплексната експертиза, автотехническата и съдебномедицинските експертизи, които ще определят, освен механизма на ударите между превозните средства, механизма на получаване на телесните повреди, посочи Маринов и добави, че разследването ще трябва да установи и дали шофьорите са спазвали необходимата дистанция и каква е последователността на ударите.

Автотехническата експертиза ще бъде една, като тя ще бъде комплексна и ще бъде от няколко вещи лица. По думите на Маринов това е много комплексно пътнотранспортно произшествие, за което няма изготвена методика за разследване.

Относно катастрофата в обратната посока Мариан Маринов посочи, че тя има причинна връзка с предходната, като водачите там също са попаднали в мъгла. Той допълни, че някои от превозните средства са преминали през мантинелата, което е създало допълнителна опасност. И двете катастрофи ще бъдат част от едно разследване, потвърди Маринов. Днес ще бъдат взети свидетелските показания, каза той.

Какви са причините за ужаса на "Тракия": Започват две разследвания

На въпрос относно информация за шофьора на румънския тир Маринов каза, че снощи той е бил разпитван до късно.

И.ф. директор на НСлС отбеляза, че такива тежки верижни катастрофи се случват често на подобни прави участъци, тъй като никой не очаква пред него да има препятствие. Маринов поясни, че шофьорът на автобуса не е изпълнил задълженията си и не е намалил скоростта, навлизайки в мъглата.

Въпреки, че няма знаци или табели, които да предупредят водачите, те са длъжни да следят пътната обстановка във всеки един момент, каза също Мариан Маринов. Преценката за всеки водач предстои, допълни той.