НАП запечата известен хотел в Боровец за 14 дни

Националната агенция за приходите (НАП) запечата за две седмици известен хотел в курортния комплекс Боровец заради нарушения при отчитането на плащанията и неиздаване на касови бележки.

Екип на Главна дирекция „Фискален контрол“ постави забранителните стикери на входовете на хотела на 11 ноември, сряда.

Как са установени нарушенията?

При проверката данъчните инспектори открили съществено разминаване между сумите, платени от клиентите чрез ПОС терминала, и отчетените стойности на касовия апарат.

След съпоставяне на данните от двете устройства служителите на НАП установили, че поне три от извършените плащания в хотела не са били регистрирани коректно чрез фискалното устройство.

Заради нарушенията приходната агенция наложила принудителна административна мярка „запечатване на обект“ за срок от 14 дни.

От НАП уточняват, че конкретната мярка е окончателна и не подлежи на обжалване.

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Как клиентите могат да проверят касовата си бележка?

Приходната агенция напомня, че всеки потребител може да провери дали издадената му касова бележка е отчетена чрез мобилното приложение NRA Mobile.

Проверката се извършва чрез сканиране на QR кода върху касовата бележка. Приложението е достъпно за устройства с Android и iOS.

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Гражданите могат да подават и сигнали за неиздадени касови бележки, фалшиви платежни документи или други данъчни нарушения.

Сигналите се приемат на телефон 0700 18 700 или на електронния адрес infocenter@nra.bg.