Любопитно

Ненчо Балабанов забърква изтънчено „БГ Гурме“

Сатиричната комедия обещава множество комични ситуации в шеметно темпо

12 ноември 2026, 15:52
Ненчо Балабанов забърква изтънчено „БГ Гурме“

С южетът на пиесата „БГ Гурме“ е изграден около на пръв поглед едно стандартно събитие.  В елитен ресторант вечерят двойки от различни социални прослойки – характерни типажи за времето, в което живеем. Тук са български емигрант, който се хвали с успехите си зад граница, дама, която се опитва да си отвори чакрите, за да се слее с Вселената, носталгичен почитател по байтошовото време, маниачка по здравословното хранене, тийнейджъри в криза… Появява се и една влюбена сервитьорка.

Всички тези колоритни персонажи забъркват забавни интриги помежду си и влизат в смешни ситуации, които със сигурност ще забавляват и усмихнат зрителите.

Пиесата е дело на Иво Сиромахов и е под режисурата на Златомир Молдовански, а ролите се превъплъщават актьорите Ненчо Балабанов, Стефани Ивайло и Никол Карабинова.

Спектакълът обещава много смях, добро настроение и вълнуващи емоции. Публиката може да се наслади на пиесата „БГ Гурме“ на сцената на „Théatro отсам канала“ на 29 ноември и 27 декември 2026 г.

БГ Гурме Иво Сиромахов Ненчо Балабанов театър комедия спектакъл пиеса смях
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