Спомняте ли си Пънч и плюшения му орангутан? Вижте как порасналата маймунка вече помага за ново бебе в зоопарка

П ънч, маймунката, която плени сърцата по целия свят, след като намери утеха в плюшен орангутан, пораства, а сега в неговия зоопарк има още по-малко бебе.

Младият японски макак, който стана интернет сензация по-рано тази година, беше забелязан да проявява интерес към новородено бебе макак в Зоологическата и ботаническа градина на град Ичикава в Япония. Това е трогателна нова глава в историята на Пънч, чиито първи дни преминаха в прегръдки с плюшена играчка, след като беше отхвърлен от майка си.

В скорошна публикация в социалната мрежа X зоопаркът сподели кадри на Пънч, давайки на почитателите му още един поглед към маймунката, превърнала се в един от най-разпознаваемите му обитатели.

Punch the Monkey Now Cares for a New Baby Primate at the Zoo After Being Rejected by His Mother at Birth https://t.co/CH27WIVXRL — People (@people) November 11, 2026

От зоологическата градина използваха повода, за да изразят признателност към гледачите, помогнали на Пънч да укрепне и да се развива добре. Те обясниха, че грижата за него и останалите животни изисква постоянно внимание, тъй като нуждите им се променят.

"Състоянието на Пънч и другите животни се променя ден след ден", написаха от зоопарка в публикацията си, преведена от японски. "Ние ги наблюдаваме, общуваме с тях и полагаме грижи.", добавиха те.

От зоопарка добавиха, че гледачите съобразяват режима на хранене на животните според сезона и метеорологичните условия, като отдават доброто здраве на Пънч именно на техните усилия.

A monkey who was rejected at birth by his primate peers is now flourishing – and has even taken a new-born under his wing. https://t.co/CeBkg6PMN5 https://t.co/7jsR9yfzeu — Daily Star (@dailystar) November 11, 2026

За почитателите, които следят малката маймунка още от първите ѝ дни, гледката как тя проявява интерес към по-млад член на стадото е особено вълнуващо развитие.

Роден през юли 2025 г., Пънч беше отгледан на ръка от гледачите, след като майка му не успя да се грижи за него по време на силна гореща вълна. В крайна сметка служителите му дадоха плюшен орангутан, който бързо се превърна в негов постоянен спътник.

Видеата, на които Пънч влачи огромната играчка из заграждението си и се опитва да се впише сред останалите макаци, привлякоха вниманието на целия интернет и вдъхновиха хаштага #HangInTherePunch ("Дръж се, Пънч").

Оттогава Пънч постепенно се адаптира към стадото от приблизително 60 макака в зоопарка и си намери приятели. Той получи и над 2500 картички за рождения си ден от фенове, когато навърши една годинка през юли.

Сега, докато Пънч продължава да се чувства все по-уверен сред събратята си, зоопаркът напомня на почитателите за хората, които му помагат по този път.

"Мисля, че Пънч успява да живее толкова здравословно благодарение на грижите, които нашите гледачи полагат", написаха от зоопарка. "Моля, покажете своята подкрепа и за тях.", добавиха те.