Кървава стрелба във фитнес край Белия дом: Един загинал и четирима ранени, полицията щурмува апартамента на нападателя

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Е дин човек е загинал, а четирима са ранени при стрелба във фитнес зала в центъра на Вашингтон - на около 1,5 километра от Белия дом. Инцидентът е станал тази сутрин (местно време) в оживения квартал Логан Съркъл, а извършителят се е барикадирал в съседна жилищна сграда, преди да сложи край на живота си, съобщиха американските власти и медии.

Стрелбата е избухнала около 8:20 ч. сутринта в обект на луксозната верига Vida Fitness на 15-а улица, предизвиквайки мащабна полицейска реакция и паника сред минувачите. По време на извънредна пресконференция началникът на Столичната полиция Джефри Карол потвърди, че четирима души са приети в болница с огнестрелни рани, а един е починал на място. Очевидец описа пред медиите, че е видял жертвата „в локва кръв“.

Източник: БТА/AP

„КРИТИЧНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Столичната полиция е на мястото на АКТИВНА СТРЕЛБА в района на 15-а и улица „Пи“, Северозапад“, написаха по-рано от Столичната полиция във Вашингтон в платформата X в 8:23 ч. сутринта.

„Екипът за спешно реагиране на полицията е на място“, стана още ясно от съобщението, а от управата на Vida Fitness обявиха, че обектът в Логан Съркъл остава затворен до второ нареждане.

Източник: БТА/AP

Хронология на атаката и разкази на очевидци

По информация на NBC News, позоваваща се на източник, запознат с разследването, въоръженият с пистолет мъж е влязъл във фитнеса, прострелял е в гърба един от посетителите и е избягал от сградата. При последвалата евакуация на залата са отекнали още изстрели на улицата, а хората са се разбягали в паника.

Източник: БТА/AP

Жена, която по време на нападението е била на пътеката за бягане във фитнеса, разказа пред местната телевизия WRC, че докато се е евакуирала, е видяла простреляния мъж.

„Беше наистина ужасяващо. Не съм сигурна какво е състоянието на момчето, но беше простреляно и нямаше друг изход от залата, освен да минем покрай него“, сподели тя. По думите ѝ, веднага след като излезли навън и започнали да обясняват на полицаите какво се е случило, се чули нови изстрели и се усетила миризма на барут и дим.

Макс Смит, който живее над самата фитнес зала, разказа пред NBC4 Washington, че първоначално излязъл от апартамента си, защото се включила противопожарната аларма и помислил, че е учение.

„Тогава чухме още изстрели и всички хукнаха да бягат“, казва той. Смит е чул три или четири изстрела, след което заедно с около десетина души се е барикадирал в тоалетната на близка пекарна.

Щурм на полицията, самоубийство и възможен мотив

След атаката заподозреният - все още неназован бял мъж - е избягал от фитнеса и се е барикадирал на седмия етаж в близка жилищна сграда, където се смята, че живее.

Полицейски преговарящи и екипи за спешно реагиране са успели да установят контакт с него и в продължение на около час са се опитвали да го убедят да се предаде.

„Докато комуникираха с лицето, служителите чуха изстрел“, разказа шефът на полицията Джефри Карол. Полицаите незабавно са разбили вратата на апартамента и са открили стрелеца с прострелна рана, нанесена от самия него. Малко по-късно източници от правоохранителните органи потвърдиха пред NBC News и CNN, че нападателят е починал.

Според предварителната информация на полицията вероятният мотив за кървавата баня е битов - смята се, че стрелецът е бил в остър конфликт с управителния съвет на етажната собственост (асоциацията на собствениците) в сградата. Разследването остава в начален етап и тепърва ще се изяснява дали мъжът е притежавал и други оръжия.

Източник: БТА/AP

Блокада и мобилизация на силите за сигурност

По време на операцията полицията отцепи улиците в гъсто населения квартал Логан Съркъл, а шест държавни училища в близост бяха поставени в режим на повишена готовност, като никой не се допускаше да влиза или излиза от сградите им.

Десетки полицейски автомобили и служители с тактическо оборудване заляха периметъра. На място освен местната полиция действаха агенти на Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви (ATF), федерални маршали, служители на Парковата полиция, агенти на Сикрет сървис, както и допълнителни части на Националната гвардия.

Според данни на специализираната платформа Mass Shooting Tracker това е 479-ата масова стрелба в САЩ от началото на 2026 г. насам.