Свят

Кървава стрелба във фитнес край Белия дом: Един загинал и четирима ранени, полицията щурмува апартамента на нападателя

Въоръженият мъж е влязъл в залата в центъра на Вашингтон и е открил огън по посетители и на улицата. Властите вече са установили самоличността му, близките училища са под блокада, а Сикрет сървис и Националната гвардия отцепиха района

Обновена преди 2 часа / 12 ноември 2026, 16:29
„Една легенда заменя друга“: Тръмп с изненадващ ход след сексскандала в Nvidia, иска Тим Кук начело на гиганта

„Една легенда заменя друга“: Тръмп с изненадващ ход след сексскандала в Nvidia, иска Тим Кук начело на гиганта
Жената за 3 трилиона: Коя е Колет Крес, която трябва да спасява Nvidia след сексскандала с Хуанг?

Жената за 3 трилиона: Коя е Колет Крес, която трябва да спасява Nvidia след сексскандала с Хуанг?
Въоръжени взеха бижута за над 1 млн. евро от „Де Биърс“ в Париж

Въоръжени взеха бижута за над 1 млн. евро от „Де Биърс“ в Париж
МВР: Няма сигнали, че искат пари от собствениците на катастрофиралите коли на „Тракия“

МВР: Няма сигнали, че искат пари от собствениците на катастрофиралите коли на „Тракия“
Нов трус в Nvidia: Коя е Кимбърли Пауъл - вицепрезидентът, заснета в интимна близост с шефа Дженсън Хуанг?

Нов трус в Nvidia: Коя е Кимбърли Пауъл - вицепрезидентът, заснета в интимна близост с шефа Дженсън Хуанг?
Емоционално завръщане за папа Лъв XIV: Перу го посрещна с цветя, песни и 14-метрова статуя

Емоционално завръщане за папа Лъв XIV: Перу го посрещна с цветя, песни и 14-метрова статуя
Роберта Мецола в ЕП: Съболезнования за България

Роберта Мецола в ЕП: Съболезнования за България
Мистерията „Алис Хуанг“: Къде изчезна предполагаемата китайска шпионка, свързана с шефа на Nvidia?

Мистерията „Алис Хуанг“: Къде изчезна предполагаемата китайска шпионка, свързана с шефа на Nvidia?

Е дин човек е загинал, а четирима са ранени при стрелба във фитнес зала в центъра на Вашингтон - на около 1,5 километра от Белия дом. Инцидентът е станал тази сутрин (местно време) в оживения квартал Логан Съркъл, а извършителят се е барикадирал в съседна жилищна сграда, преди да сложи край на живота си, съобщиха американските власти и медии.

Стрелбата е избухнала около 8:20 ч. сутринта в обект на луксозната верига Vida Fitness на 15-а улица, предизвиквайки мащабна полицейска реакция и паника сред минувачите. По време на извънредна пресконференция началникът на Столичната полиция Джефри Карол потвърди, че четирима души са приети в болница с огнестрелни рани, а един е починал на място. Очевидец описа пред медиите, че е видял жертвата „в локва кръв“.

Източник: БТА/AP

„КРИТИЧНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Столичната полиция е на мястото на АКТИВНА СТРЕЛБА в района на 15-а и улица „Пи“, Северозапад“, написаха по-рано от Столичната полиция във Вашингтон в платформата X в 8:23 ч. сутринта.

„Екипът за спешно реагиране на полицията е на място“, стана още ясно от съобщението, а от управата на Vida Fitness обявиха, че обектът в Логан Съркъл остава затворен до второ нареждане.

Източник: БТА/AP

Хронология на атаката и разкази на очевидци

По информация на NBC News, позоваваща се на източник, запознат с разследването, въоръженият с пистолет мъж е влязъл във фитнеса, прострелял е в гърба един от посетителите и е избягал от сградата. При последвалата евакуация на залата са отекнали още изстрели на улицата, а хората са се разбягали в паника.

Източник: БТА/AP

Жена, която по време на нападението е била на пътеката за бягане във фитнеса, разказа пред местната телевизия WRC, че докато се е евакуирала, е видяла простреляния мъж.

„Беше наистина ужасяващо. Не съм сигурна какво е състоянието на момчето, но беше простреляно и нямаше друг изход от залата, освен да минем покрай него“, сподели тя. По думите ѝ, веднага след като излезли навън и започнали да обясняват на полицаите какво се е случило, се чули нови изстрели и се усетила миризма на барут и дим.

Макс Смит, който живее над самата фитнес зала, разказа пред NBC4 Washington, че първоначално излязъл от апартамента си, защото се включила противопожарната аларма и помислил, че е учение.

„Тогава чухме още изстрели и всички хукнаха да бягат“, казва той. Смит е чул три или четири изстрела, след което заедно с около десетина души се е барикадирал в тоалетната на близка пекарна.

Щурм на полицията, самоубийство и възможен мотив

След атаката заподозреният - все още неназован бял мъж - е избягал от фитнеса и се е барикадирал на седмия етаж в близка жилищна сграда, където се смята, че живее.

Полицейски преговарящи и екипи за спешно реагиране са успели да установят контакт с него и в продължение на около час са се опитвали да го убедят да се предаде.

„Докато комуникираха с лицето, служителите чуха изстрел“, разказа шефът на полицията Джефри Карол. Полицаите незабавно са разбили вратата на апартамента и са открили стрелеца с прострелна рана, нанесена от самия него. Малко по-късно източници от правоохранителните органи потвърдиха пред NBC News и CNN, че нападателят е починал.

Според предварителната информация на полицията вероятният мотив за кървавата баня е битов - смята се, че стрелецът е бил в остър конфликт с управителния съвет на етажната собственост (асоциацията на собствениците) в сградата. Разследването остава в начален етап и тепърва ще се изяснява дали мъжът е притежавал и други оръжия.

Източник: БТА/AP

Блокада и мобилизация на силите за сигурност

По време на операцията полицията отцепи улиците в гъсто населения квартал Логан Съркъл, а шест държавни училища в близост бяха поставени в режим на повишена готовност, като никой не се допускаше да влиза или излиза от сградите им.

Десетки полицейски автомобили и служители с тактическо оборудване заляха периметъра. На място освен местната полиция действаха агенти на Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви (ATF), федерални маршали, служители на Парковата полиция, агенти на Сикрет сървис, както и допълнителни части на Националната гвардия.

Според данни на специализираната платформа Mass Shooting Tracker това е 479-ата масова стрелба в САЩ от началото на 2026 г. насам.

Блокада в центъра на Вашингтон след стрелбата край Белия дом (СНИМКИ)
13 снимки
стрелба вашингтон
стрелба вашингтон
стрелба вашингтон
стрелба вашингтон
Източник: The Independent    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Тир влезе в насрещното и се заклещи между две къщи

Тир влезе в насрещното и се заклещи между две къщи

Путин излезе с ново предложение за Украйна

Путин излезе с ново предложение за Украйна

Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн

Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", Керязов подозира саботаж

Сблъсък между правителството, КЗК и „Кауфланд“

Сблъсък между правителството, КЗК и „Кауфланд“

Трусът в Nvidia: Как оставката на Дженсън Хуанг застрашава цялата AI екосистема

Трусът в Nvidia: Как оставката на Дженсън Хуанг застрашава цялата AI екосистема

biss.bg
Никола Цолов става резервен пилот на Red Bull във Формула 1

Никола Цолов става резервен пилот на Red Bull във Формула 1

carmarket.bg
Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов
Ексклузивно

Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов

Преди 23 часа
Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие
Ексклузивно

Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие

Преди 23 часа
В РС Македония погнаха опозицията заради сръбска банка
Ексклузивно

В РС Македония погнаха опозицията заради сръбска банка

Преди 22 часа
Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора
Ексклузивно

Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Проверяват всички коли, минали през тол камерите при катастрофата на АМ „Тракия”

Проверяват всички коли, минали през тол камерите при катастрофата на АМ „Тракия”

България Преди 33 минути

Първият румънски тир се е движел бавно заради мъглата

Нови разкрития, има ли вече Путин четвърти внук

Нови разкрития, има ли вече Путин четвърти внук

Свят Преди 2 часа

Актът за раждане е издаден почти 11 месеца по-късно

Времето полудява на петък 13-и: Летни жеги до 28 градуса, оранжев код за бури и рязък срив през уикенда

Времето полудява на петък 13-и: Летни жеги до 28 градуса, оранжев код за бури и рязък срив през уикенда

България Преди 3 часа

Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт и оранжев код за силен вятър в петък, 13 ноември. Въпреки буреносните пориви, температури на места ще надхвърлят обичайните за ноември норми, но се очертава рязък срив с нахлуване на студен фронт още през уикенда

„Черното пардесю на съдбата не се махна от къщата му“: Разтърсващата история на Иван, загинал на АМ „Тракия“

„Черното пардесю на съдбата не се махна от къщата му“: Разтърсващата история на Иван, загинал на АМ „Тракия“

България Преди 4 часа

Община Стралджа поема разходите по погребението на мъжа. Неговият син, който вече е в ремисия след тежко заболяване и по-рано загуби майка си от COVID-19, остава на грижите на своята баба

НСТС обсъди бюджетите за 2027 г.: Синдикатите се разделиха в подкрепата си

НСТС обсъди бюджетите за 2027 г.: Синдикатите се разделиха в подкрепата си

Парите ни Преди 4 часа

Тристранният съвет обсъди държавния бюджет, ДОО и НЗОК, като най-сериозните спорове бяха за данъците, заплатите и разходите за здравеопазване

МВР възобнови издаването на паспорти с 10-годишна валидност

МВР възобнови издаването на паспорти с 10-годишна валидност

България Преди 4 часа

Обикновената услуга, до 30 дни, струва 29 евро

Мъск отново удари Украйна, ЕК реагира

Мъск отново удари Украйна, ЕК реагира

Свят Преди 4 часа

Европейската комисия призова днес достъпът на украинските войски до услугата Starshield да бъде спешно възстановен

Дженсън Хуанг подаде оставка, Nvidia няма посока

Дженсън Хуанг подаде оставка, Nvidia няма посока

Технологии Преди 4 часа

Най-голямата и важна компания в света ще се раздели със своя първи и единствен изпълнителен директор и президент, сменя структурата си и ще се опитва да навигира в AI надпреварата без основния си визионер и ръководител

НАП запечата известен хотел в Боровец за 14 дни

НАП запечата известен хотел в Боровец за 14 дни

Парите ни Преди 5 часа

Данъчните открили разминаване между плащанията с карта и отчетените суми на касовия апарат

Ненчо Балабанов забърква изтънчено „БГ Гурме“

Ненчо Балабанов забърква изтънчено „БГ Гурме“

Любопитно Преди 5 часа

Сатиричната комедия обещава множество комични ситуации в шеметно темпо

Оставката на Хуанг заплашва света с небивала криза

Оставката на Хуанг заплашва света с небивала криза

Свят Преди 5 часа

Nvidia е в основата на световната икономика на изкуствения интелект

Край на надеждите на Никола Цолов за титулярно място във Формула 1 догодина

Край на надеждите на Никола Цолов за титулярно място във Формула 1 догодина

Любопитно Преди 6 часа

Racing Bulls запази настоящите си пилоти

Двама ограбили ученици до метростанция „Сливница“

Двама ограбили ученици до метростанция „Сливница“

България Преди 6 часа

Единият е рецидивист

Спомняте ли си Пънч и плюшения му орангутан? Вижте как порасналата маймунка вече помага за ново бебе в зоопарка

Спомняте ли си Пънч и плюшения му орангутан? Вижте как порасналата маймунка вече помага за ново бебе в зоопарка

Любопитно Преди 6 часа

Месеци след като спечели сърцата на интернет с плюшения си орангутан, японският макак Пънч пораства и вече проявява нежен интерес към ново бебе в зоопарка в Ичикава, докато гледачите му разказват как се грижат за здравето на всички животни в стадото

Глория залага на музикалния си усет в „Пееш или лъжеш“

Глория залага на музикалния си усет в „Пееш или лъжеш“

Любопитно Преди 6 часа

Кралицата на попфолка ще разчита на съветите на Анелия и DJ Дамян тази неделя в 20:00 ч. по NOVA

АИКБ с резерви към бюджетите за осигуряване и здравеопазване през 2027 г.

АИКБ с резерви към бюджетите за осигуряване и здравеопазване през 2027 г.

Парите ни Преди 6 часа

Работодателите подкрепят принципно държавния бюджет, но възразяват срещу по-високите осигурителни прагове и част от обезщетенията

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, които обичат да мързелуват на топло

dogsandcats.bg

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Почистиха червения пипер от плажовете на Синеморец

sinoptik.bg
1

Защитиха Райновска гора в Димитровградско

sinoptik.bg

Ненчо Балабанов забърква изтънчено „БГ Гурме“

Edna.bg

Райън Гослинг на 46: мъжът, който разби милиони сърца, но даде своето на една жена

Edna.bg

Разследващите ще проверяват всички коли, преминали през тол камерите в района на катастрофата на „Тракия”

Nova.bg

Никола Цолов ще бъде резервен пилот във Формула 1 за 2027 г.

Nova.bg