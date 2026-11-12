Глория залага на музикалния си усет в „Пееш или лъжеш“

К ралицата на попфолка Глория влиза в музикалното предизвикателство „Пееш или лъжеш“ – тази неделя от 20:00 ч. по NOVA. На сцената ще я посрещне обичаният водещ Димитър Рачков. С дългогодишен опит на музикалната сцена и усет към добрите гласове, тя ще се изправи пред неочаквано изпитание – да разбере кой от осемте участници наистина може да пее и кой разчита на талант в заблуждаването.

В тази задача Глория няма да бъде сама. До нея редом с Алекс Раева, Иван и Андрей ще застанат двама нейни колеги – певицата Анелия и DJ Дамян. Със своите наблюдения, коментари и съвети те ще се опитат да помогнат на гост-звездата да разкрие истинските певци сред участниците. Но дори опитните музиканти могат да се окажат неподготвени за изненадите, които ги очакват в новия епизод.

Сред образите, които ще се опитат да спечелят доверието на Глория, са Перача, Мистър Дядо, Селфито и Архитектката. Всеки от тях ще представи своята история и ще разчита на убедително присъствие, за да спечели симпатиите на всички. Дали зад ексцентричните прякори се крият впечатляващи гласове, или майстори на сценичната заблуда?

Ще успее ли Глория да разпознае истинския певчески талант? Ще се довери ли на съветите или ще се вслуша в собствената си интуиция? И кой ще застане до кралицата на попфолка в заключителния дует? Не пропускайте „Пееш или лъжеш“ тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.