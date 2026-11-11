Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора

У нгарски съд постанови днес брата на бившия унгарски премиер Виктор Орбан да бъде задържан под стража за срок от един месец в рамките на разследване за трафик на хора, предаде "Франс прес".

Още един заподозрян също е задържан под стража, се посочва в прессъобщение на съда в Будапеща.

Арон Орбан и още трима души бяха арестувани преди дни при съвместна операция на Националното бюро за разследване и Националната агенция за възстановяване и защита на активи - антикорупционен орган, създаден от правителството на Петер Мадяр, което дойде на власт през май.

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Според властите те са заподозрени в трафик на хора в рамките на престъпна организация. Обвинени са също, че през 2024 г. са съдействали на повече от сто виетнамски граждани да получат визи, като същевременно са изисквали от тях "такса", която според твърденията са задържали за себе си.

Виктор Орбан обвини правителството, че се стреми да елиминира политическите си опоненти. "Аз съм мишената. Брат ми е просто инструмент", написа той в социалните мрежи, определяйки действията като "мръсен номер".

Съдът прецени, че подозренията срещу четиримата арестувани са достатъчно основателни.

Един от задържаните е поставен под съдебен надзор за срок от четири месеца, а четвъртият арестуван е освободен. Прокуратурата беше поискала всички да бъдат задържани под стража, позовавайки се на риска от укриване, унищожаване на доказателства или възпрепятстване на разследването.

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Съдиите прецениха, че съществува риск от укриване по отношение на тримата заподозрени, спрямо които са наложени мерки за неотклонение.

Що се отнася до Арон Орбан и другата заподозряна, която е задържана под стража, съдиите заключиха, че те биха могли да възпрепятстват разследването, по-конкретно чрез оказване на влияние върху бъдещи свидетелски показания.

Заподозрените могат да обжалват решението на съда.