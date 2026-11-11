Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие

У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че тъй като Русия не е успяла да изпълни целите си на бойното поле, е изместила фокуса на операциите си, като атакува мирни жители, използвайки зимата като оръжие за упражняване на натиск, предаде “Укринформ".
Той говори пред студенти в Университета на Копенхаген, който посети заедно с министър-председателя на Дания Мете Фредериксен по време на визитата си в датската столица.
“Зимата вече стана част от неговите (на руския президент Владимир Путин - бел. ред.) операции. Това е операция срещу гражданското население. Значи - през 2026 година той се провали във всичките си операции, във всяка своя операция на бойното си поле. Ето защо реши да започне операция срещу гражданското население", посочи Зеленски.
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Той отбеляза, че руските загуби на бойното поле през миналия месец са били рекордни.
“Можете ли да се представите какво минава през главата на техния държавен лидер, след като си позволява да загуби 52 000 души през октомври?”, попита Зеленски.
Украинският президент подчерта, че в момента Русия води хибридна война, която надхвърля бойните операции по суша и въздух, като се използва зимата като оръжие във военна операция срещу мирните жители на Украйна. Според Зеленски целта е да се създаде разделение сред хората, да се увеличи натискът върху тях и да се всее хаос в градовете.
“Продължаваме да чуваме, че Русия уж се нуждае от гаранции за сигурност. И това при положение, че никой не е нападал Русия от много десетилетия насам. След Втората световна война не е минало нито едно десетилетие, в което Москва да не е започнала война или да не е използвала военна сила срещу друга държава. Така че, когато руснаците днес говорят за архитектура на сигурността за себе си или за гаранции за сигурността на Русия, те едва ли имат предвид истинска сигурност. Или мир. Това, което всъщност искат, е да се намесват свободно във вътрешните работи на други държави, да използват сила, когато пожелаят, и да гарантират, че никой не може да подкрепи свободата вътре в Русия, защото Путин иска да запази личната си власт завинаги и да предаде своите империалистически – и в много отношения просто фашистки възгледи, на следващите поколения", каза Зеленски.
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“Напълно съм съгласен с Мете, че позволявайки на Русия да решава съдбата на Украйна, за Москва ще бъде открит пътят да взима решения и за останалата част на Европа. Трябва да бъдем по-силни от руснаците. И можем да постигнем това само чрез единство", изтъкна Зеленски.
Thank you for giving us the confidence that, at any moment, Denmark stands with us – and that Denmark truly wants the best for Ukraine. There is something really special about this feeling knowing that someone truly wishes you well. I feel this every time I speak with Mette. And every time I speak with people from Denmark. Every time, I feel the same thing – your intentions are truly good. I think it’s because this is simply who you are. And because you understand something very simple, but very wise – treat others the way you would want to be treated. This is part of your Danish spirit – what you call “samfundssind” – the belief that we are responsible not only for ourselves, but for others too. In today’s world, treating others this way is truly priceless. Thank you for that – thank you for being Denmark – a country that acts with heart, and confidence, a country that we in Ukraine – and everyone in Europe – can always count on. From a speech at the Danish Folketing. (1/3)— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2026
Украинският президент заяви още в X, че Европа трябва да има място на масата за преговори за слагане на край на войната между Русия и Украйна и че САЩ трябва да окажат натиск върху Москва след тристранните мирни преговори в Абу Даби.
“Нашият екип докладва за резултатите от срещите в Абу Даби с американската и руската страна, както и за координацията с европейските партньори, присъстващи в OAE. Първо, постигната е важна хуманитарна договореност във връзка с подготовката за нов обмен. Второ, страните обсъдиха вижданията си относно гарантирането на сигурността, като първата стъпка задължително трябва да бъде прекратяването на тази война и предоставянето на гаранции за сигурността на Украйна. Трето, обсъдени бяха по-широки формати за бъдеща работа с участието на европейците", отчете Зеленски.
“Предстои американските представители да заминат за Русия, след което отново ще съгласуваме позициите си и ще определим какви следващи стъпки са възможни. Утре ни предстои среща с тях в Дъблин. Приоритетът на Украйна е войната да приключи възможно най-скоро чрез един достоен мир. Вярваме, че Европа трябва да бъде представена на всеки етап от реалната дипломация. От съществено значение е Съединените щати да заемат твърда позиция и да упражнят влияние върху източника на тази война – а именно Русия, така че тя да сложи край на войната, която сама е предизвикала. Благодаря на всички, които помагат!", добави Зеленски.
Our team reported on the results of the meetings in Abu Dhabi with the American and Russian sides, as well as the coordination with European partners present in the Emirates. First, there is an important humanitarian arrangement regarding preparations for a new exchange. Second, the parties discussed their views on guaranteeing security, and it is necessary that the first step be ending this war and providing security guarantees for Ukraine. Third, broader formats for further work involving the Europeans were discussed. Next, the American representatives are heading to Russia, and after those talks, we will coordinate our positions once again and determine what next steps are possible. We are meeting with them tomorrow in Dublin. Ukraine’s priority is to end the war as soon as possible with a dignified peace. We believe that Europe must be represented at every stage of real diplomacy. It is essential that the United States have a strong position and exert influence on the source of this war – that is Russia – so that Russia ends the war of its own making. Thank you to everyone who is helping! I thank the American side for organizing the meetings and for its mediation. I thank the Emirates for providing a venue for the talks. And I thank Mette and all our European friends for their principled and strong position in pursuit of peace. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2026