Свят

Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие

Зеленски: Путин иска да запази личната си власт завинаги

Николай Киров Николай Киров

11 ноември 2026, 22:00
Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че тъй като Русия не е успяла да изпълни целите си на бойното поле, е изместила фокуса на операциите си, като атакува мирни жители, използвайки зимата като оръжие за упражняване на натиск, предаде “Укринформ".

Той говори пред студенти в Университета на Копенхаген, който посети заедно с министър-председателя на Дания Мете Фредериксен по време на визитата си в датската столица.

“Зимата вече стана част от неговите (на руския президент Владимир Путин - бел. ред.) операции. Това е операция срещу гражданското население. Значи - през 2026 година той се провали във всичките си операции, във всяка своя операция на бойното си поле. Ето защо реши да започне операция срещу гражданското население", посочи Зеленски.

Зеленски: Русия я очаква болезнена зима

Той отбеляза, че руските загуби на бойното поле през миналия месец са били рекордни.

“Можете ли да се представите какво минава през главата на техния държавен лидер, след като си позволява да загуби 52 000 души през октомври?”, попита Зеленски.

Украинският президент подчерта, че в момента Русия води хибридна война, която надхвърля бойните операции по суша и въздух, като се използва зимата като оръжие във военна операция срещу мирните жители на Украйна. Според Зеленски целта е да се създаде разделение сред хората, да се увеличи натискът върху тях и да се всее хаос в градовете.

“Продължаваме да чуваме, че Русия уж се нуждае от гаранции за сигурност. И това при положение, че никой не е нападал Русия от много десетилетия насам. След Втората световна война не е минало нито едно десетилетие, в което Москва да не е започнала война или да не е използвала военна сила срещу друга държава. Така че, когато руснаците днес говорят за архитектура на сигурността за себе си или за гаранции за сигурността на Русия, те едва ли имат предвид истинска сигурност. Или мир. Това, което всъщност искат, е да се намесват свободно във вътрешните работи на други държави, да използват сила, когато пожелаят, и да гарантират, че никой не може да подкрепи свободата вътре в Русия, защото Путин иска да запази личната си власт завинаги и да предаде своите империалистически – и в много отношения просто фашистки възгледи, на следващите поколения", каза Зеленски.

Зеленски обяви загубите на Украйна и покани Тръмп

“Напълно съм съгласен с Мете, че позволявайки на Русия да решава съдбата на Украйна, за Москва ще бъде открит пътят да взима решения и за останалата част на Европа. Трябва да бъдем по-силни от руснаците. И можем да постигнем това само чрез единство", изтъкна Зеленски.

Украинският президент заяви още в X, че Европа трябва да има място на масата за преговори за слагане на край на войната между Русия и Украйна и че САЩ трябва да окажат натиск върху Москва след тристранните мирни преговори в Абу Даби.

“Нашият екип докладва за резултатите от срещите в Абу Даби с американската и руската страна, както и за координацията с европейските партньори, присъстващи в OAE. Първо, постигната е важна хуманитарна договореност във връзка с подготовката за нов обмен. Второ, страните обсъдиха вижданията си относно гарантирането на сигурността, като първата стъпка задължително трябва да бъде прекратяването на тази война и предоставянето на гаранции за сигурността на Украйна. Трето, обсъдени бяха по-широки формати за бъдеща работа с участието на европейците", отчете Зеленски.

“Предстои американските представители да заминат за Русия, след което отново ще съгласуваме позициите си и ще определим какви следващи стъпки са възможни. Утре ни предстои среща с тях в Дъблин. Приоритетът на Украйна е войната да приключи възможно най-скоро чрез един достоен мир. Вярваме, че Европа трябва да бъде представена на всеки етап от реалната дипломация. От съществено значение е Съединените щати да заемат твърда позиция и да упражнят влияние върху източника на тази война – а именно Русия, така че тя да сложи край на войната, която сама е предизвикала. Благодаря на всички, които помагат!", добави Зеленски.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
Володимир Зеленски Война в Украйна Русия Дания
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов

Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов

Разделят България на 4 региона

Разделят България на 4 региона

Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие

Зеленски: Русия понася загуби на бойното поле, затова ползва зимата като оръжие

Руският посланик в САЩ почина внезапно

Руският посланик в САЩ почина внезапно

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Mercedes пенсионира EQE, EQE SUV и EQS SUV

Mercedes пенсионира EQE, EQE SUV и EQS SUV

carmarket.bg
<p>Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"</p>
Ексклузивно

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Преди 15 часа
Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията
Ексклузивно

Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията

Преди 13 часа
Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила
Ексклузивно

Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила

Преди 14 часа
Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

В РС Македония погнаха опозицията заради сръбска банка

В РС Македония погнаха опозицията заради сръбска банка

Свят Преди 23 минути

От прокуратурата са потвърдили сигналите, без да споделят повече информация

Ефремова: Няма да допуснем намаляване на възнагражденията на личните асистенти

Ефремова: Няма да допуснем намаляване на възнагражденията на личните асистенти

България Преди 28 минути

Жена беше блъсната от микробус в Перник

Жена беше блъсната от микробус в Перник

България Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Не стана ясно кога „Топлофикация София” ще пусне парното в „Изток“ и „Изгрев“

Не стана ясно кога „Топлофикация София” ще пусне парното в „Изток“ и „Изгрев“

България Преди 2 часа

В момента са спрени около 1000 абонатни станции

Русия отрече връзка със задържания висш американски военен

Русия отрече връзка със задържания висш американски военен

Свят Преди 3 часа

Според полицията държавата, за която е шпионирал, е Русия

„Само дишай, всички те обичат“: Историите на героите от АМ „Тракия“

„Само дишай, всички те обичат“: Историите на героите от АМ „Тракия“

България Преди 3 часа

Часове след трагедията социалните мрежи се изпълниха с разкази на оцелели

Румъния разкри кибератака срещу комуникацията с ЕС и НАТО

Румъния разкри кибератака срещу комуникацията с ЕС и НАТО

Свят Преди 4 часа

Румънският Национален център за киберразузнаване разследва кампании, организирани от Руската федерация

Когато едно плащане с карта се превърне в незабравимо кино преживяване: безценно

Когато едно плащане с карта се превърне в незабравимо кино преживяване: безценно

Парите ни Преди 4 часа

Две двойки изживяха магията на 83-тия кинофестивал във Венеция, La biennale di Venezia с Mastercard, главен спонсор на фестивала, и Postbank Priority

Правителството одобри военни сделки с Испания, Франция и Италия

Правителството одобри военни сделки с Испания, Франция и Италия

България Преди 5 часа

България и Испания съвместно ще придобият анти-дрон системи

Правителството дава нова целева помощ за Коледа и Великден

Правителството дава нова целева помощ за Коледа и Великден

България Преди 5 часа

Получената помощ няма да се счита за доход при определяне на правото на други помощи

България маха визите за дипломати от Косово

България маха визите за дипломати от Косово

България Преди 5 часа

Решението урежда визовия режим за дългосрочно пребиваване

Фалшиви глоби от МВР: Нова измама заплашва шофьорите

Фалшиви глоби от МВР: Нова измама заплашва шофьорите

Парите ни Преди 5 часа

Измамниците изпращат имейли за превишена скорост и заплашват със задържане на автомобила, ако глобата не бъде платена

Хванаха сирийски бежанци с незаконни мигранти от Мароко

Хванаха сирийски бежанци с незаконни мигранти от Мароко

България Преди 5 часа

Деветима са задържани в ГПУ-Елхово

Две верижни катастрофи станаха на АМ "Хемус"

Две верижни катастрофи станаха на АМ "Хемус"

България Преди 6 часа

В района на второто произшествие е създадена организация за пренасочване на движението

Фактчек: Има ли край Киев затвор за мъчения на войници?

Фактчек: Има ли край Киев затвор за мъчения на войници?

Свят Преди 6 часа

Съобщения в социалните мрежи за измъчвани украински войници в таен затвор предизвикаха протести в Украйна

Роберта Мецола в ЕП: Съболезнования за България

Роберта Мецола в ЕП: Съболезнования за България

Свят Преди 6 часа

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви изяде нещо по време на разходка? Ето какво да направите

dogsandcats.bg

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Без валежи, но с гъсти мъгли и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Три занимания, с които да се отдадем на есенната магия

sinoptik.bg

Леонардо ди Каприо на 52: Кои са жените, оставили следа в живота на холивудската звезда

Edna.bg

На 64 Деми Мур изглежда зашеметяващо, но животът ѝ далеч не е бил приказка

Edna.bg

Задържаха нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов

Nova.bg

След изслушването на „Топлофикация София”: Не е ясно кога ще бъде възстановено парното в засегнатите райони

Nova.bg