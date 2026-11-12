Емоционално завръщане за папа Лъв XIV: Перу го посрещна с цветя, песни и 14-метрова статуя

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Папа Лъв Четиринадесети пристигна в Перу, където ще прекара три дни в Чиклайо - града, в който е бил епископ, преди да оглави Католическата църква.

Посещението е особено лично за него, тъй като е прекарал около 20 години като мисионер в страната и има перуанско гражданство.

Очаква се папата да се срещне с президента Кейко Фухимори, на фона на политически спорове около семейството ѝ и наследството на бившия държавен глава Алберто Фухимори.

Giant statue of Pope Leo XIV unveiled in Peru At 14 metres it is the largest statue of Pope Leo anywhere in the world The monument celebrates the pontiff's deep ties to Peru, where he worked as a missionary and later served as a bishop before becoming pope https://t.co/H6LTMJXNAK — RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 10, 2026

Папа Лъв Четиринадесети пристигна в Перу – емоционално завръщане у дома за първия перуански гражданин, оглавил Римокатолическата църква, предаде Ройтерс.

Перу е последната и най-лична спирка от 12-дневното пътуване на папата, обхващащо три държави. Лъв, който е роден в Чикаго и притежава двойно американско и перуанско гражданство, се завръща на мястото, където е служил като мисионер в продължение на около 20 години, преди да стане папа миналата година.

Лъв беше широко усмихнат, слизайки от самолета в пристанищния град Каляо, където го посрещнаха деца с цветя и песни.

Президентът на Перу Кейко Фухимори приветства папата на пистата, докато хората се притискаха към металната ограда, промушвайки ръце през нея, за да правят снимки с мобилните си телефони. Някои от децата бяха облечени с тениски, на които пишеше: „Папата се завръща у дома“.

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Очаква се посещението да бъде изпълнено с трогателни моменти, тъй като папата ще се срещне със стари приятели и ще прекара три дни в северния град Чиклайо, където е бил епископ от 2015 до 2023 г.

Перу се подготви за това завръщане с голям ентусиазъм: 14-метрова статуя на Лъв с разперени ръце се издига над крайбрежен парк близо до летището в пристанищния град Каляо. В Лима търговци продават тениски и сувенири, свързани с папата, а затворнички в най-големия женски затвор в страната са ушили кадифени кукли с неговия образ, съобщава The Washington Post.

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След кратката церемония по посрещането, Лъв ще се отправи към президентския дворец в Лима, за да се срещне с президента Кейко Фухимори. Тя пое президентския пост тази година след избори, белязани от обвинения в измами и забавяне при преброяването на гласовете.

Посещението ще покаже доколко Лъв е готов да се ангажира пряко с политиката на страната, която е приел за втора родина.

Победата на Фухимори бележи завръщането на една от най-влиятелните и противоречиви политически династии в Перу. Тя е дъщеря на бившия президент Алберто Фухимори, който управлява от 1990 до 2000 г., а след края на мандата си прекарва дълги години в затвора, осъден за нарушения на човешките права. Той почина през 2024 г.

Алберто Фухимори беше помилван през 2017 г. – решение, което Лъв (тогава епископ Робърт Превост) разкритикува, заявявайки, че бившият президент трябва лично да поиска прошка от жертвите, ако Перу иска да постигне истинско помирение.

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