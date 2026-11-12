Почина още един от пострадалите при тежката катастрофа на "Тракия"

В МБАЛ "Д-р Иван Селимински" е починал още един от пострадалите при катастрофата на автомагистрала "Тракия". Жертвите на тежкия пътен инцидент вече са 12. При останалите пострадали, настанени за лечение в болницата състоянието е стабилно, предава БНР .

Катастрофата с мигранти на АМ „Тракия“: Какво е състоянието на пострадалите

В сливенското село Самуилово днес е погребението на четирима от загиналите в тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" във вторник. По предложение на кмета Общинският съвет ще гласува отпускането на еднократна финансова помощ, на наследниците ще бъдат предоставени по 2000 евро.

След тежката катастрофа на "Тракия": Трима са с опасност за живота

С опасност за живота са двама от пострадaлите при катастрофата, които се намират в бургаски болници. Влошило се е състоянието на 62-годишния румънски гражданин, който е поставен в изкуствена кома с апартна вентилация. 42-годишния мъж в болницата "Дева Мария" е преместен в отделението по реанимация.

Какво е състоянието на пострадалите при тежката катастрофа на АМ "Тракия"

Петимата, настанени в ямболската болница, са в добро състояние, съобщи заместник директорът д-р Валентин Вълчев.