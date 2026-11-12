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Румънецът, пострадал при катастрофата на АМ „Тракия“, остава в критично състояние

Пациентът е на апаратна вентилация, а опасността за живота му продължава. През нощта лекарите са овладели усложнение с белодробния статус

12 ноември 2026, 08:12
Румънецът, пострадал при катастрофата на АМ „Тракия“, остава в критично състояние
Източник: iStock
  • Румънският гражданин, пострадал при катастрофите на АМ „Тракия“, остава в критично, но стабилно състояние и е на апаратна вентилация.
  • Другият пациент в реанимация се възстановява без усложнения и може да бъде преместен в ортопедичното отделение.
  • Останалите четирима ранени са в стабилно състояние, като част от тях може да бъдат изписани в петък.

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Румънският гражданин, настанен в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Сърце и Мозък" в Бургас след тежкото пътнотранспортно произшествие на автомагистрала (АМ) "Тракия", остава в стабилно, но критично състояние. Той е на апаратна вентилация, съобщиха от лечебното заведение.

През нощта при пациента е отчетено влошаване на белодробния статус, което е сред очакваните усложнения при тежка гръдна травма. Благодарение на своевременните действия на дежурните реанимационни екипи влошаването е овладяно и към момента белодробният статус е под контрол. Пациентът остава под непрекъснато интензивно наблюдение, като опасността за живота му продължава да съществува.

Катастрофата на "Тракия": 11-годишно дете е сред пострадалите мигранти

Другият пациент, настанен в реанимацията на МБАЛ "Сърце и Мозък", е 37-годишен детски лекар - инфекционист. Той е в спокойно и стабилно състояние. Следоперативното му възстановяване протича без усложнения. Днес предстоят контролни образни изследвания. При запазване на доброто му общо състояние се планира пациентът да бъде изведен от реанимацията и преведен в Отделението по ортопедия, съобщиха още от болницата.

Другите четирима пациенти, пострадали при пътния инцидент на автомагистрала "Тракия" – двама, настанени в Отделението по гръдна хирургия, и двама в Отделението по ортопедия, са в стабилно състояние. Ако контролните им изследвания са добри, се очаква първите пациенти да бъдат изписани в петък.

Припомняме, че две тежки верижни катастрофи станаха във вторник сутринта при гъста мъгла на АМ "Тракия" край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол. Загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени при пътните произшествия, в които участваха 86 превозни средства. След произшествието шестима от ранените бяха транспортирани за лечение в бургаската болница "Сърце и мозък" - трима мъже и три жени.

Източник: БТА    
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