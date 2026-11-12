„Мъртъв е за мен“: Клоу Кардашиян отсече след бруталните думи на бившия си съпруг Ламар Одом

К лоу Кардашиян категорично отказва да прости на Ламар Одом.

Седем месеца след като животът на бившия играч на НБА беше проследен в документалния филм на Netflix Untold: The Death & Life of Lamar Odom - включително бракът му с Кардашиян и нейната роля в грижите за него след почти фаталната му свръхдоза през 2015 г., тя споделя нови подробности за това как са я накарали да се почувства думите му по неин адрес.

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„Гледах документалния филм за Ламар. Не съм особено очарована“, каза тя в изповедалня по време на епизода на риалити сериала The Kardashians по Hulu в четвъртък, 12 ноември.

„Защото гледам филма и си казвам: чакай, аз отделях време от живота си, за да седя тук и да ти направя услуга. Не ми плащат. Правя го, защото се опитвам да бъда мила. Има толкова много неща, които намерих за наистина неприятни“, каза тя.

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„Казваш, че всъщност не си бил влюбен в мен, че си се оженил за мен само за да станеш по-популярен в поп културата, и всякакви такива неща, което е толкова странно. Дори това да е твоята истина, защо не я кажеш, без аз да бъда от другата страна на тези интервюта? Просто смятам, че това беше много, много жалко“, добави тя.

Тя участва в документалната лента по молба на бившия си съпруг, а след излизането ѝ заяви в своя подкаст, че съжалява за решението си да се включи.

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„Чувствам се толкова глупава“, каза тя тогава. „Ядосана съм, че изобщо съм замесена“, каза тя.

Това съжаление е резултат от коментари, направени от 47-годишния Одом по време на промотирането на филма, сред които приписването на възстановяването му на Бога, вместо признанието, че Кардашиян (42 г.) е помогнала за спасяването на живота му.

„Мостът е изгорен и вече няма останало въже, което да хвърля от другата страна. Така че той е мъртъв за мен“, заяви тя в последния епизод на семейното им риалити шоу.

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„Това само доказва какви лъжци, измамници, фалшиви хора, крадци и тролове са мъжете. Просто не искам да участвам в това. Занимавай се със себе си, мен ме остави на мира“, заяви тя.

По време на епизода Скот Дисик отбеляза, че е имало „време, когато тя го е храни с лъжичка, за да го върне към живота“ - визирайки месеците след свръхдозата на Одом през 2015 г., по време на които Кардашиян (омъжила се за Одом през 2009 г.) оттегли молбата си за развод, за да се грижи за него. Тя подаде документи за развод за втори път през 2016 г.

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„Нямам нужда да ми благодариш“, каза Кардашиян по адрес на Одом в отговор на Дисик.

„Просто не говори за мен. Не ме дискредитирай“, каза тя.

Два месеца след премиерата на документалния филм Одом коментира реакцията на Кардашиян, като твърди, че „никога“ не е казвал, че се е оженил за нея заради популярност.

„Мисля, че това са били моите деца или когото и да са интервюирали тогава, защото, нали... всъщност не се нуждаех от нея“, каза Одом в подкаста Nothing’s Off the Table на Луис Руджеро. Двете му пълнолетни деца, Дестини и ЛД, участват в документалния филм.

Когато Руджеро отбеляза, че Одом е „обичал“ Кардашиян, той отговори: „Да, обичах я. Но не се нуждаех от повече популярност... Всъщност не се нуждаех от никого по онова време. Малко преди да се оженя, бях във връзка с актриса от най-високо ниво“.