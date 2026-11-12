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Путин излезе с ново предложение за Украйна

Руският президент обаче потвърди териториалните претенции на Москва

Николай Киров Николай Киров

12 ноември 2026, 18:18
Путин излезе с ново предложение за Украйна
Източник: AP/БТА

Р уският президент Владимир Путин предложи петдневно прекратяване на огъня в украинския град Константиновка, за да бъде организирана хуманитарна операция за евакуация на останалите цивилни жители. Предложението беше отправено по време на срещата му в Кремъл със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Според Путин, в града, който се намира в Донецка област и е арена на ожесточени сражения, все още има между 400 и 500 цивилни. Руският президент заяви, че ще са необходими пет дни, за да се разчистят мините в района и да се осигури безопасното извеждане на хората. Той предложи операцията да бъде проведена съвместно с Украйна и под наблюдението на чуждестранни журналисти, включително от САЩ.

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Путин посочи като пример хуманитарната мисия в украинския град Олешки в Херсонска област, където в края на октомври беше организирана евакуация на блокирани цивилни. Тогава временното прекратяване на огъня беше договорено с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и със съдействието на папа Лъв XIV. Операцията се проведе между 27 октомври и 1 ноември с участието на украинския и руския омбудсмани.

По време на срещата в Кремъл с пратениците на САЩ руският президент обаче потвърди териториалните претенции на Москва към Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, които Русия обяви за анексирани през 2022 г., въпреки че не контролира изцяло.

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Русия продължава да настоява украинските сили да се изтеглят от Донецка област като условие за всеобхватно прекратяване на войната. Киев категорично отхвърля подобно отстъпление.

Путин също така отхвърли възможността за създаване на демилитаризирани зони по фронтовата линия и заяви, че разполагането на чуждестранни войски на украинска територия след евентуално мирно споразумение е „напълно неприемливо“. Според него подобен ход би означавал продължаване на войната.

От своя страна Уиткоф и Къшнър призоваха руския президент да приеме участието на европейските държави в преговорния процес за Украйна. Къшнър заяви, че разширяването на формата до многостранни разговори би позволило да се постигне допълнителен напредък по спорните въпроси.

Посещението на американските пратеници в Москва следва двудневните преговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ в Абу Даби. Въпреки че страните се договориха за мащабна размяна на военнопленници, не бяха обявени конкретни стъпки за прекратяване на войната.

След срещата с Путин Уиткоф и Къшнър се очаква да отпътуват за Дъблин, където ще разговарят с украинския президент Володимир Зеленски.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
Русия война Украйна
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