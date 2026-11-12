Нови разкрития, има ли вече Путин четвърти внук

Н ай-малката от официално признатите дъщери на руския президент Владимир Путин - Катерина Тихонова, е родила момче. Детето е кръстено Адриан и носи фамилията на майка си, а не тази на предполагаемия си баща - балетиста Игор Зеленски. Това съобщава разследващото издание „Агентство“, позовавайки се на изтекли данни от руския граждански регистър.

Според документите Адриан Игоревич Тихонов е роден на 15 август 2025 г. в Централната клинична болница в Москва, известна като кремълската болница. Актът му за раждане обаче е издаден едва на 10 юли 2026 г. - почти 11 месеца по-късно. Причините за забавянето не са известни. Руският закон предвижда регистрация на новороденото в срок до един месец.

Потвърждение за малката дъщеря на Путин

Тихонова има и дъщеря - Ельза, родена през декември 2017 г. от връзката ѝ със Зеленски. През юни 2025 г. Путин за първи път спомена публично за внучка, за която се грижи възпитателка от Пекин. Според „Агентство“ става дума именно за Ельза.

Катерина Тихонова е била омъжена за Кирил Шамалов, но не по-късно от 2017 г. започва връзка с Игор Зеленски, който по това време ръководи Баварския държавен балет в Мюнхен.

Мария и Катерина: Какво знаем за дъщерите на Путин?

Путин традиционно пази в тайна личния живот на семейството си. Според разследвания двамата му предполагаеми синове от Алина Кабаева са записани с фамилията Спиридонови, а предполагаемата му дъщеря от Светлана Кривоногих е използвала фамилиите Розова и Руднова.