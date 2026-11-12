България

Какво е състоянието на ранените в катастрофите на „Тракия“

33-ма остават в болница

12 ноември 2026, 11:35
Какво е състоянието на ранените в катастрофите на „Тракия“
Източник: iStock
  • Жертвите от двете верижни катастрофи на АМ „Тракия“ достигнаха 12, а 33-ма ранени остават в болници в Ямбол, Сливен и Бургас.
  • Състоянието на повечето пострадали е стабилно, но няколко души са в тежко състояние, включително румънски гражданин на апаратна вентилация.
  • Инцидентите станаха на 10 ноември при гъста мъгла и участието на 86 превозни средства.

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

В болници в Ямбол, Сливен и Бургас остават 33-ма пострадали в двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол. Това съобщиха за БТА от лечебните заведения. Двамата пострадали, транспортирани до Военномедицинската академия (ВМА) в София, са в добро състояние, съобщиха за БТА от болницата. 

Петима пострадали остават към момента в областната болница "Св. Пантелеймон" в Ямбол, каза за БТА заместник-директорът ѝ д-р Валентин Вълчев. "Пациентите са в стабилно общо състояние, възстановяват се бързо и вероятно в рамките на днешния и утрешния ден ще бъдат изписани след оценка на състоянието им", каза д-р Вълчев.

Жертвите в двете тежки катастрофи станаха 12, след като рано тази сутрин в сливенската областна болница "Д-р Иван Селимински" почина 50-годишен мъж, който беше в много тежко състояние, потвърди за БТА директорът ѝ д-р Васислав Петров. Там остават за лечение 15 ранени, а в болницата на ВМА в Сливен са хоспитализирани шестима.

Тежко остава състоянието на румънския гражданин, приет в болница "Сърце и мозък" в Бургас. Той е на апаратна вентилация, опасността за живота му продължава да съществува, съобщиха за БТА от лечебното заведение. Там са хоспитализирани шестима ранени в катастрофите. В тежко състояние в бургаската болница „Дева Мария“ е още един ранен в катастрофата.

Двата верижни сблъсъка между 86 превозни средства станаха на 10 ноември, около 7:00 ч., при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ в двете посоки - Бургас и София, край пътен възел „Зимница“. Загинаха 11 души, а 51 бяха ранени и приети в болници в Ямбол, Сливен и Бургас.

Две верижни катастрофи затвориха автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, много загинали и ранени
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Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Източник: БТА    
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