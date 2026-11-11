България

Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов

Арестуваният е на 42 години

Николай Киров Николай Киров

11 ноември 2026, 21:30
Нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов
Източник: БТА

В тори мъж е бил задържан по подозрение в помагачество на Славчо Мегеров при убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Това съобщава NOVA, позовавайки се на свои източници.

Арестуваният е на 42 години. Към момента няма официална информация за конкретната му роля в престъплението, нито как точно е подпомогнал предполагаемия извършител.

Задържаният за убийството на Илиян Филипов бил негов съдружник и приятел от детството

Илиян Филипов беше застрелян в нощта срещу 30 септември 2026 г. в Пловдив. До този момент единственият задържан по случая беше Славчо Мегеров, който беше арестуван в София само няколко часа след убийството.

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов: Разследването продължава

Новото задържане може да разшири кръга на разследваните по случая, но засега не са известни подробности дали на 42-годишния мъж ще бъдат повдигнати обвинения.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
убийство Пловдив Илиян Филипов
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