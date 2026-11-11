В РС Македония погнаха опозицията заради сръбска банка

Н ародната банка на Северна Македония е сезирала прокуратурата в Скопие за разследване на публични изявления със „сериозни и необосновани обвинения, свързани с "Алта Банка АД Битоля”. Според неофициална информация на медиите става дума за председателя на опозиционния СДСМ Венко Филипче, генералния секретар на партията Александър Саша Димитриевич, секретаря по международно сътрудничество на СДСМ Андрей Жерновски и вицепрезидента на партията Александър Траяновски.

Пред "360 градуса" от прокуратурата са потвърдили сигналите, без да споделят повече информация.

Паника сред вложителите: Сърбия отне лиценза на „Алта банка“ дни след загубата на Вучич

Напрежението в Северна Македония с "Алта банка АД Битоля" възникна след отнемането на оперативния лиценз на "Алта банка АД Белград" и започналото разследване на сръбските власти срещу нейния собственик Давор Мацура, а опозиционният СДСМ започна да призовава за отговорност от страна на премиера на страната Християн Мицкоски и управителя на Народна банка Трайко Славески за влизането на сръбската банка в Северна Македония. От опозиционната партия повдигнаха въпроси и за последиците от решението на Народната банка на страната, която въведе временно администриране на банката с лимити за теглене на средства от нея.

В края на миналата седмица премиерът Християн Мицкоски поиска от прокуратурата да започне разследване, защото ”опозицията извършва саботаж, създава безредици и разрушава конституционния ред в държавата”.

Днес представители на правителството и опозицията в Северна Македония влязоха в разгорещен дебат на изслушването в парламентарната комисия по бюджет и финанси, свързан с "Алта банка-Битоля", което продължа цял ден.

Депутатът от СДСМ и председател на Комисията по бюджет и финанси Саня Лукаревска поиска оставката на гуверньора на Народна банка в Северна Македония Трайко Славески, задавайки му въпроси свързани с начина, по който е издадено съгласието му покупката на банката в Битоля от "Алта банка-Белград".

Славески заяви, че Народна банка е действала в рамките на своите законови компетенции и правомощия, че са извършени щателни анализи и в процедурата е постигната директна комуникация с местни и чуждестранни институции, а проверките са били наблюдавани чрез международни глобални платформи.

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Председателят на опозиционния СДСМ Венко Филипче обвини премиера Християн Мицкоски, че използва манипулации, за да избегне отговорност за влизането на "Алта банка", която нарече личната банка на тогавашния сръбски президент Александър Вучич.

Мицкоски от своя страна извади протокол от правителствено заседание от 24 октомври 2023 г., по време на правителството на Димитър Ковачевски, когато твърди, че са осъществени контакти с "Алта банка-Белград", а банката в Битоля е ликвидна.

"Алта банка-Белград" придоби банката в Битоля преди година, а на 3 ноември Търговският съд в Белград откри производство по несъстоятелност срещу "Алта банка", след като на 1 ноември Народната банка на Сърбия отне оперативния лиценз на банката, а собственикът и двама служители бяха арестувани по подозрение за злоупотреба със служебно положение.