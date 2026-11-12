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Мъск отново удари Украйна, ЕК реагира

Европейската комисия призова днес достъпът на украинските войски до услугата Starshield да бъде спешно възстановен

Николай Киров Николай Киров

12 ноември 2026, 16:39
Мъск отново удари Украйна, ЕК реагира
Източник: iStock/GettyImages

У краинският президент Володимир Зеленски обяви днес, че има значителни смущения в работата на системата Starshield, които засягат цялата фронтова линия.

Какво представлява Starshield - военната мрежа на SpaceX, чието ограничение засегна Украйна

"Получихме доклади от министъра на отбраната на Украйна Йевхений Хмара и главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати. За съжаление, от няколко дни нашите подразделения отчитат сериозни смущения в работата на системата Starshield на територията на Украйна – както по цялата фронтова линия, така и във временно окупираните украински територии. По-конкретно, спрямо Starshield се прилагат системни ограничения на скоростта, като тя е ограничена до 161 километра в час (100 мили в час). Украинските военни вече проучиха обстоятелствата и стана ясно, че не става въпрос за случайни грешки, а за целенасочени ограничения на скоростта. За нас това означава преди всичко сериозни затруднения при прехващането на руски реактивни дронове. За съжаление, вече имаше случаи, в които удари достигнаха целите си, тъй като нашите системи за прехващане не могат да развият достатъчна скорост и не успяват да реагират навреме. Това, за жалост, помага на руснаците да убиват повече украинци и да нанасят по-точни удари по Украйна. В момента се опитваме да изясним всички обстоятелства в диалог с американската страна.", написа Зеленски в X.

От думите на Зеленски става ясно, че когато украинските дронове се движат с по-висока скорост, те губят връзка със системата Starshield и възможности за навигация.

Зеленски: Смущенията в Starshield помагат на Русия да убива повече украинци

Европейската комисия призова днес достъпът на украинските войски до услугата Starshield да бъде спешно възстановен. Говорител на ЕК посочи, че съобщенията за поредно прекъсване на достъпа са тревожни и ако се потвърдят, биха били неприемливи.

Той отбеляза, че достъпът до спътниковата услуга е от решаващо значение за отбраната на Украйна. Не за първи път има проблем по този въпрос, добави говорителят. Той потвърди, че продължават разговорите за по-пълното включване на Украйна към европейските системи за спътникова комуникация.

Starshield е специализираното бизнес направление на SpaceX, основана и ръководена от Илон Мъск, предназначено изключително за правителствени, отбранителни и разузнавателни мисии на САЩ и техните съюзници.

Докато гражданската мрежа Starlink осигурява масов достъп до интернет за потребители и фирми, Starshield използва същата технологична база и ракети-носители но с архитектура, адаптирана за нуждите на отбраната.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
Володимир Зеленски Starshield Украйна
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