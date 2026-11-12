Мъск отново удари Украйна, ЕК реагира

У краинският президент Володимир Зеленски обяви днес, че има значителни смущения в работата на системата Starshield, които засягат цялата фронтова линия.

Какво представлява Starshield - военната мрежа на SpaceX, чието ограничение засегна Украйна

"Получихме доклади от министъра на отбраната на Украйна Йевхений Хмара и главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати. За съжаление, от няколко дни нашите подразделения отчитат сериозни смущения в работата на системата Starshield на територията на Украйна – както по цялата фронтова линия, така и във временно окупираните украински територии. По-конкретно, спрямо Starshield се прилагат системни ограничения на скоростта, като тя е ограничена до 161 километра в час (100 мили в час). Украинските военни вече проучиха обстоятелствата и стана ясно, че не става въпрос за случайни грешки, а за целенасочени ограничения на скоростта. За нас това означава преди всичко сериозни затруднения при прехващането на руски реактивни дронове. За съжаление, вече имаше случаи, в които удари достигнаха целите си, тъй като нашите системи за прехващане не могат да развият достатъчна скорост и не успяват да реагират навреме. Това, за жалост, помага на руснаците да убиват повече украинци и да нанасят по-точни удари по Украйна. В момента се опитваме да изясним всички обстоятелства в диалог с американската страна.", написа Зеленски в X.

Received briefings from Minister of Defense of Ukraine Yevhenii Khmara and Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Mykhailo Drapatyi. Unfortunately, our units have been recording significant disruptions to Starshield’s operations over the territory of Ukraine for several days now – along the entire front line and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Specifically, systematic speed restrictions are being imposed on Starshield, limiting it to 161 kilometers per hour (100 miles per hour). The Ukrainian military have already investigated the circumstances, and these are not random errors but systematic speed restrictions. For us, this primarily means a significant complication in intercepting Russian jet-powered drones. Unfortunately, there have already been strikes that got through because our interception systems cannot reach sufficient speeds and are unable to intercept in time. Unfortunately, this is helping the Russians kill more Ukrainians and carry out more accurate strikes against Ukraine. We are trying to establish all the circumstances with the American side. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2026

От думите на Зеленски става ясно, че когато украинските дронове се движат с по-висока скорост, те губят връзка със системата Starshield и възможности за навигация.

Зеленски: Смущенията в Starshield помагат на Русия да убива повече украинци

Европейската комисия призова днес достъпът на украинските войски до услугата Starshield да бъде спешно възстановен. Говорител на ЕК посочи, че съобщенията за поредно прекъсване на достъпа са тревожни и ако се потвърдят, биха били неприемливи.

Той отбеляза, че достъпът до спътниковата услуга е от решаващо значение за отбраната на Украйна. Не за първи път има проблем по този въпрос, добави говорителят. Той потвърди, че продължават разговорите за по-пълното включване на Украйна към европейските системи за спътникова комуникация.

Starshield е специализираното бизнес направление на SpaceX, основана и ръководена от Илон Мъск, предназначено изключително за правителствени, отбранителни и разузнавателни мисии на САЩ и техните съюзници.

Докато гражданската мрежа Starlink осигурява масов достъп до интернет за потребители и фирми, Starshield използва същата технологична база и ракети-носители но с архитектура, адаптирана за нуждите на отбраната.