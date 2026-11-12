Времето полудява на петък 13-и: Летни жеги до 28 градуса, оранжев код за бури и рязък срив през уикенда

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П етък, 13 ноември, започва с изключително аномални за сезона температури, но и с предупреждения за опасно време. Бурен южен вятър обхваща голяма част от страната, като в много райони живакът в термометрите ще скочи до летни стойности.

Оранжев и жълт код за бури

Синоптиците от НИМХ издадоха оранжев код за силен и опасен вятър в дванадесет области на страната - Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Търговище, Шумен, Разград, Хасково, Кърджали, Стара Загора и Пловдив. В останалата част от територията на страната е в сила жълт код, като само в две области - Благоевград и Смолян няма издаден предупредителен код.

Източник: НИМХ/Опасни явления/Vesti.bg

В областите с оранжев код се очаква бурен вятър със скорост 20-29 m/s (70-100 km/h) и/или пориви до 32 m/s (115 km/h) локален вятър - фьон, бора, сочи картата на опасните явления на НИМХ.

Лятна жега през ноември и мъгли

Нощта срещу петък преминава с разкъсана облачност, като в централните региони на страната превалява слаб дъжд. Рано сутринта в Горнотракийската низина и покрай западното поречие на Дунав се образуваха мъгли и ниска слоеста облачност, съчетани с ръмежи. Минималните температури остават високи за месеца - между 11 и 16 градуса, а в София се задържат около 12 градуса.

В самия ден на петък времето ще бъде динамично. Умереният вятър от юг-югозапад бързо ще се усили, като в Източна България и в близост до северните склонове на планините ще достигне бурна сила. Благодарение на силния южен фьон, максималните температури в много райони ще достигнат между 20 и 25 градуса, а на места, особено изложени на южния поток, ще чукнат летните 27-28 градуса. В столицата термометрите ще покажат около 21 градуса.

Късно следобед и привечер обаче от северозапад облачността бързо ще се сгъсти и ще започнат нови валежи от дъжд, бележещи началото на промяната.

Обстановка по плажовете и в планините

Черноморие: Облачността е променлива, а сутринта по южното крайбрежие видимостта е намалена заради мъгли. Духа силен до бурен югозападен вятър. Дневните температури ще достигнат 21-23 градуса, морската вода ще е между 16 и 18 градуса, а вълнението на морето е 3-4 бала.

Планини: Ветровито и предимно облачно. По високите части и северните склонове духа бурен вятър от запад-югозапад, на отделни места превалява слаб дъжд. На височина 1200 метра температурите са около 14 градуса, а на 2000 метра - около 9 градуса.

Идва ли резкият обрат? Времето през уикенда

Метеорологичната идилия няма да се задържи дълго. В събота през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Вятърът рязко ще се ориентира от северозапад (а в края на деня в Източна България - от север-североизток), ще се усили, а с него ще започне масово нахлуване на студен въздух. Валежите от дъжд ще обхванат страната от северозапад на югоизток, като в южните райони са възможни и гръмотевици. Температурите ще претърпят драстичен срив - към 14:00 ч. в Северна България и високите полета те ще бъдат едва между 6 и 11 градуса, докато в Южна България ще се задържат между 13 и 18 градуса.

В неделя вятърът ще отслабне и до края на деня ще се обърне от югоизток, което ще донесе ново, макар и умерено затопляне. Ще преобладава облачно време със слаби превалявания на отделни места. Сутринта ще бъде студено с минимални температури между 0 и 5 градуса, а максималните през деня ще достигнат скромните 7-12 градуса.